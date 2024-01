TEST: Škoda Fabia

Dłuższa, szersza, bardziej płaska – dzięki nowym proporcjom i jeszcze większej przestrzeni obecna Škoda Fabia przekracza granicę czterech metrów i oferuje więcej miejsca niż jej poprzedniczka.

Škoda Fabia z rocznika 2023 jest bardziej dojrzała i większa niż wszystkie poprzednie generacje. Jej wygląd jest przekonujący, a rodzeństwo z grupy, Seat Ibiza i VW Polo, z którymi Fabia dzieli platformę, zyskało silnego konkurenta.

Ponieważ Fabia czwartej generacji ma inne proporcje – mały samochód stał się naprawdę dorosłym. Czeszka, znacznie bardziej niż jej poprzedniczka, zmierza w stronę klasy golfowej. Dowodem tego są liczby. O ile wcześniejsza Fabia o długości około 4 metrów doskonale wpasowała się w klasę małych samochodów, o tyle nowa nieco urosła. Przy długości 4,11 m (+ 11 cm) i szerokości 1,78 m (+ 4,8 cm) oraz rozstawie osi zwiększonym o 9,4 cm oferuje niemal dokładnie takie same wymiary jak Golf IV.

Od razu widać to po wejściu do kabiny. Wewnątrz Fabia oferuje znacznie więcej miejsca niż Opel Corsa czy Peugeot 208, które są bardzo ciasne, zwłaszcza z tyłu. Z kolei w Fabii siedzi się wygodnie i przestronnie na dobrze wyściełanych siedzeniach z przodu i z tyłu, nawet jeśli do Scali (4,36 m długości) nadal pozostaje spora odległość. Spokojnie zmieszczą się w środku nawet cztery dorosłe osoby, a to nie jest coś oczywistego w przypadku małego samochodu.

Lepsze wykorzystanie przestrzeni przekłada się także na pojemność bagażnika, która według Škody zwiększa się o 50 do 380 litrów, łącznie z podniesioną podłogą, a przy pełnym wykorzystaniu przestrzeni za przednimi siedzeniami to już 1 130 litrów. Dla wielu osób Fabia wystarczy jako jedyne auto w rodzinie – nie trzeba inwestować w droższej klasy Golfa. Tylko mieszkańcy centrów miast, których nęka szukanie miejsc parkingowych, będą podejrzliwie patrzeć na większy rozmiar. Jednak nie mają już wyboru, przynajmniej w przypadku Škody, gdyż mniejszy miejski Citigo został wycofany z produkcji. Fabia zatem to Škoda klasy podstawowej.

Posiadanie najmniejszej Škody nie wymaga jednak poświęceń. Fabia oferuje wnętrze, które wyznacza standardy w klasie „małych” samochodów. Materiały wykonane są z plastiku, co jest typowe dla tego segmentu, ale ich ziarno wygląda na wysokiej jakości, a także sprawia dobre wrażenie.

Po raz pierwszy w Fabii dostępne są opcje komfortu, które wcześniej były zarezerwowane dla pojazdów wyższych klas – podgrzewana przednia szyba zapewniająca dobrą widoczność w zimie i podgrzewana skórzana kierownica.

Auto jest wyposażone w całkowicie cyfrowy zestaw wskaźników z 10,2-calowym ekranem za kierownicą. Pakiet infotainment dla testowej wersji Style nie jest drogi (4 200 PLN), ale należy pamiętać, że wraz z 9,2-calowym ekranem AMUNDSEN przyjmuje się także przeniesienie sterowania większością ogrzewania na ekran.

Ruszamy w drogę. Fabia pokazuje, że nastawione na komfort standardowe podwozie nie musi oznaczać żadnych wad w zakresie stabilności jazdy. Jedzie prosto i prawie nie przeszkadzają jej koleiny. Dobrze reaguje również na impulsy z kierownicy i można ją doskonale kontrolować. Na szybkich i krętych odcinkach reakcje na zmianę obciążenia są ograniczone. Jeśli depniesz zbyt mocno, ESP interweniuje w pomocny i dobrze skoordynowany sposób.

Układ kierowniczy Fabii chce jak najmniej obciążać kierowcę, starając się, aby był jak najlżejszy. To, co całkiem przyjemne w ruchu miejskim, odbywa się kosztem precyzji i stabilności przy wyższych prędkościach.

Fabia występuje w opcjach 80, 95 i 110 KM. Testowałem tę najwyższą w manualu, która prawdopodobnie będzie też najlepszym wyborem dla większości. Trzycylindrowy silnik 1.0 TSI zachęca do szybkiego zmieniania biegów. Poniżej 2 000 ob.r/min. silnik benzynowy z turbodoładowaniem pracuje już powoli i nie czuć za bardzo maksymalnego momentu obrotowego wynoszącego 200 Nm. W teście zużycie paliwa wyniosło średnio 5,7 litra na 100 kilometrów. Fabia nie jest dostępna ani jako hybryda ani elektryk.

W Fabii nie zabrakło nowoczesnych systemów wspomagających. Dostępna jest funkcja rozpoznawania znaków drogowych, ostrzegania w przypadku wykrycia ruchu poprzecznego podczas wyjeżdżania z miejsca parkingowego czy system ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu z adaptacyjnym tempomatem. Większość systemów to dodatkowo płatne opcje lub są dostępne tylko z wyższym poziomem wyposażenia. Na pokładzie znajduje się za to aż dziewięć poduszek powietrznych.

W życiu codziennym wielu użytkowników Fabii zauważy także liczne pomysły „Simply Clever”. W oparciach przednich siedzeń znajdują się kieszenie na smartfony. Rozkładana osłona progu załadunkowego chroni przed zarysowaniami, a paski oraz haczyki i siatki w bagażniku chronią przed przemieszczającymi się przedmiotami. Fabia oferuje również składane siedzenie pasażera, a parasolkę można schować w drzwiach kierowcy, podobnie jak w większych modelach.

Podstawowa Fabia 1.0 MPI 80 KM kosztuje 68 600 PLN, a testowe 1.0 TSI 110 KM – 73 600 PLN – przy takiej różnicy dopłata wydaje się oczywistością. Gorzej jest już z dodatkami, które w moim przypadku wywindowały cenę Fabii do 100 810 PLN. Z drugiej strony Volkswagen Polo ze 110 KM w automacie i z podstawowym wyposażeniem (!) kosztuje 12 tysięcy więcej.

Fabia nie jest więc może już ultra tania, ale dzięki bardzo dobrym osiągom i świetnej wartości użytkowej w swojej klasie jest warta swojej ceny jako mały, choć już teraz dorosły samochód.

Specyfikacja

CENA 100 810 PLN

100 810 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 203 km/h

203 km/h 0-100 KM/H 9,9 sekundy

9,9 sekundy SILNIK 1.0 TSI

1.0 TSI MOC 110 KM

110 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 200 Nm