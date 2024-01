Już można zamawiać nowego T-Crossa

Volkswagen rozpoczyna sprzedaż wszechstronnie zmodernizowanego modelu T-Cross. Linie nadwozia najmniejszego SUV-a z Wolfsburga są teraz ostrzejsze, a w wyposażeniu standardowym znalazły się reflektory LED i tylne światła w tej samej technologii. Wnętrze charakteryzuje się teraz nową deską rozdzielczą, jeszcze lepszym wykończeniem oraz zmienionym systemem infotainment. Wzbogacono wyposażenie standardowe. Zmodernizowany SUV ma przy tym atrakcyjną cenę, która zaczyna się już od 98 890 PLN. Rozpoczęcie dostaw planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku.

Nowy Volkswagen T-Cross będzie dostępny na polskim rynku z jednym z trzech silników benzynowych z turbodoładowaniem o mocy 95, 115 i 150 KM. Wśród wersji wyposażeniowych nowego SUV-a znajdą się: T-Cross, Life, Style, R-Line oraz wyjątkowa linia Special Edition. Do palety kolorów dołączą trzy nowe lakiery: żółty „Grape”, niebieski „Clear” i czerwony „King’s red” (dwa ostatnie metalizowane).

Wnętrze T-Crossa imponuje dobrze zorganizowaną przestrzenią dla pięciu osób, pojemnym bagażnikiem i tylną kanapą, którą można przesunąć o 140 mm. Gdy wszystkie siedzenia są zajęte, bagażnik T-Crossa ma pojemność od 385 do 455 litrów przy załadowaniu do wysokości rolety. Po złożeniu tylnej kanapy (oparcie jest dzielone w stosunku 60:40) powstaje płaska przestrzeń bagażowa o pojemności do 1281 litrów (do wysokości oparć przednich foteli). Ponadto jest możliwość złożenia oparcia fotela pasażera z przodu (standard od wersji Life). Powstaje wówczas przestrzeń bagażowa o długości 2 398 mm i może pomieścić także bardzo długie przedmioty, jak np. deska surfingowa czy średniej wielkości drabina.

Nowy T-Cross może być wyposażony w system Travel Assist, który, w zależności od natężenia ruchu i dozwolonej na danym odcinku prędkości, pozwala automatycznie przyspieszać i hamować. Travel Assist może podczas swoich interwencji uwzględniać m.in. ograniczenia prędkości, zakręty i ronda, a asystent pasa ruchu pomoże utrzymać na nim pojazd. Nowy T-Cross w wersji ze skrzynią DSG może samoczynnie zatrzymywać się i ruszać podczas jazdy w korku.

Już bazowa wersja T-Cross ma teraz bogatsze wyposażenie standardowe, m.in. reflektory LED, tylne światła w tej samej technologii, system rozpoznawania znaków drogowych, wyświetlacze Digital Cockpit i systemu infotainment o przekątnej 8 cali, 2 gniazdka USB-C z przodu i czujniki parkowania z tyłu. Bazowa odmiana jest napędzana silnikiem o mocy 95 KM.

Wersja Life jest pozycjonowana wyżej. W standardzie ma m.in. 16-calowe aluminiowe felgi Nottingham, umieszczone w lusterkach projektory wyświetlające na podłożu projekcję świetlną, a także możliwość podłączenia smartfona przy pomocy aplikacji App Connect. Gama silników w T-Crossie Life zaczyna się od jednostki o mocy 95 KM. Cena tej wersji w Polsce zaczyna się od 101 190 PLN.

Jeszcze bogatsze wyposażenie ma wersja Style, która w standardzie ma takie elementy jak matrycowe reflektory LED Matrix z doświetlaniem zakrętów i światłami przeciwmgielnymi (to nowość w modelu T-Cross). Wśród nowych funkcji świateł są także animacje witające i żegnające kierowcę. T-Cross Style jest wyposażony standardowo w 17-calowe aluminiowe felgi Manila, oświetlenie podłoża, a także tylne lampy z dynamicznymi kierunkowskazami i światłami stopu. Nowy T-Cross w wersji Style jest niezwykle elegancki, zaś dla zwolenników aut o sportowym charakterze będzie przeznaczony T-Cross R-Line (ta wersja jest nowością w Polsce). Auto wyróżnia się m.in. zderzakami R-design, aluminiowymi i 17-calowymi felgami Valencia.

Do standardowego wyposażenia wszystkich dostępnych w Polsce wersji T-Crossa należy Digital Cockpit o przekątnej 8 cali, a opcjonalnie będzie dostępny ekran o przekątnej 10 cali. Wyświetlacz systemu infotainment ma przekątną 9,2 cali i jest wyposażony standardowo w aplikację App Connect, która umożliwia podłączenie telefonu (przewodowy i bezprzewodowy Car Play i Android Auto). Obie wersje są napędzane silnikiem o mocy 115 KM, sprzężonym z siedmiostopniową skrzynią DSG (odmiana Style będzie dostępna także z manualną skrzynią biegów). Cena T-Crossa Style zaczyna się w Polsce od 110 090 PLN, a T-Crossa R-Line – 121 490 PLN. Zmodernizowany SUV w wersjach Life, Style i R-Line można będzie zamówić także ze 150-konną jednostką 1.5 TSI, napędzającą przednie koła za pośrednictwem skrzyni DSG o siedmiu przełożeniach.

Przy okazji premiery na polskim rynku będzie dostępna wyjątkowa wersja Special Edition. Została ona opracowana na bazie T-Crossa Life i poza typowymi dla tej odmiany elementami wyposażenia standardowego ma także 17-calowe aluminiowe felgi Bangalore, dodatkowo przyciemniane szyby tylną oraz tylne boczne, kamerę cofania, system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu, czujnik deszczu z systemem Light Assist oraz lakier metalizowany. T-Cross Special Edition jest droższy od wersji Life o zaledwie 800 PLN, a klienci zyskują korzyść w postaci dodatkowego wyposażenia o wartości aż 9 560 PLN.