TEST: Sony HT-A5000

Sony HT-A5000 to soundbar średniej klasy, który można kupić za 3 399 PLN. W ten sposób otrzymujesz rozwiązanie w postaci listwy dźwiękowej, zapewniającej całkowitą moc 450 W w liczbie kanałów 5.1.2, obejmującej dwa głośniki skierowane w górę, dwa liniowe głośniki wysokotonowe, trzy przednie głośniki rozszerzające efekt przestrzenny i dwa subwoofery wytwarzające bas.

A5000 może rozszerzyć scenę dźwiękową za pomocą opcjonalnych bezprzewodowych głośników tylnych i subwoofera, ale nawet w domyślnym trybie jest w stanie odtwarzać ścieżki dźwiękowe Dolby Atmos i DTS:X.

Soundbar obsługuje szeroką gamę źródeł przewodowych i bezprzewodowych, w tym Airplay 2, Chromecast, Spotify Connect i HDMI eARC, a także szeroką gamę formatów audio, w tym pliki audio Hi-Res.

Sony HT-A5000 to uderzająco dobrze wyglądający soundbar. Jego podstawowa forma jest dość standardowa – to po prostu długi (1 210 mm) i smukły (67 mm wysokości i 140 mm szerokości) czarny prostopadłościan. Jednak w tym podstawowym kształcie zawiera wiele przyciągających wzrok, drobnych elementów. Codzienne użytkowanie jest wspomagane przez wyświetlacz LED, na którym można śledzić wybrany tryb dźwięku i wejście. Chociaż wykończenie A5000 jest mniej luksusowe niż A7000, tak naprawdę wolę mniej efektowną, a bardziej dyskretną estetykę tańszego modelu.

HT-A5000 ma lepsze możliwości połączeń niż zdecydowana większość jego rywali ze średniej półki. Najważniejszą wiadomością jeśli jesteś graczem, jest udostępnienie HDMI z obsługą 4K/120 fps i VRR/ALLM. Nie brakuje obsługi formatów takich jak HDR10, HLG i Dolby Vision HDR – brakuje tylko HDR10+.

Inne przewodowe połączenia obejmują port USB, optyczny cyfrowy port audio, port do podłączenia A5000 do telewizora Sony, dzięki czemu głośniki telewizora mogą pomóc soundbarowi w wypełnianiu obowiązków kanału centralnego, a także obsługa funkcji eARC HDMI.

Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe jest również możliwe za pośrednictwem Bluetooth lub Wi-Fi, a przez Amazon Alexę, Apple Homekit i Google Home można uczynić A5000 częścią systemu multiroom.

Połączenie Bluetooth jest dwukierunkowe, co oznacza, że listwy dźwiękowej można używać jako źródła dla słuchawek. Nie zabrakło obsługi własnych technologii Sony, już wcześniej chwalonych przeze mnie 360 Spatial Sound/360 Reality Audio. Dźwięk można poprawiać także przez DSEE Extreme, poprawiającym jakość skompresowanego dźwięku, podczas gdy Sony Vertical Surround Engine zapewnia większą i bardziej trójwymiarową przestrzeń dźwiękową. Oprócz opatentowanego przez Sony systemu dostępne są także opcje Dolby Speaker Virtualizer i DTS Neural:X.

Szczegółowość jest znakomita, z imponującą przejrzystością i czystością, a dźwięki są umieszczane z wyjątkową dokładnością i precyzją

Do A5000 dołączony jest dość duży pilot zdalnego sterowania, który zapewnia dostęp do większości kluczowych, codziennych funkcji. Zapewnia on też rozbudowany system menu ekranowych, zawierający wiele funkcji niedostępnych z poziomu pilota. Do tego dochodzi aplikacja Sony Music Center, która ponownie udostępnia kilka dodatkowych funkcji.

Na pierwszy rzut ucha wyróżniają się szczególnie dwie rzeczy. Po pierwsze, szczegółowość jest znakomita, z imponującą przejrzystością i czystością, a dźwięki są umieszczane z wyjątkową dokładnością i precyzją w znacznie bardziej spójnej scenie dźwiękowej, niż można by się spodziewać po tak kompaktowym, jednoelementowym soundbarze.

Po drugie – detale. Mają one również silny wymiar pionowy dzięki dwóm dużym przetwornikom, skierowanym do góry. Opady deszczu naprawdę brzmią, jakby spadały z sufitu na soundbar. Łopaty helikoptera nie tylko wydają się wirować nad telewizorem, ale nawet dają poczucie obracania się ostrzy dzięki doskonałej zdolności sprzętu do precyzyjnego umieszczania i przesuwania efektów wysokości w lewo i w prawo.

Nawet doskonałe soundbary klasy premium firmy Samsung nie są w stanie osiągnąć tak dużej precyzji umiejscowienia wysokości jak A5000, szczególnie jeśli chodzi o panoramę i przejścia.

Ta zdolność sprawdza się nawet, jeśli chodzi o bas – najbardziej nagłe przypływy głębokiego dudnienia brzmią przekonująco i dobrze zbalansowane. A5000 potrafi wydobyć głębię niskich częstotliwości, wykraczającą poza wszystko, co powszechnie można usłyszeć w przypadku pojedynczych rozwiązań typu soundbar, tworząc naprawdę kinowe poczucie ciężkości i wagi.

Chociaż A5000 radzi sobie z wieloma rzeczami dobrze, nie jest on pozbawiony ograniczeń. Choć podobała mi się klarowność przetworników skierowanych w górę, ich dźwięk wydaje się być nieco „prosty”, a nie wpychany do pomieszczenia, aby stworzyć dokładniejszy efekt Dolby Atmos nad głową. Niektóre dźwięki o nagłym, mocnym uderzeniu mogą zostać skompresowane na końcu wysokich tonów, przez co brzmią nieco szorstko.

A5000 nie generuje samodzielnie żadnego wrażenia aktywności tylnej sceny dźwiękowej. Tak, do zestawu można dodać opcjonalny subwoofer i głośniki tylne, ale te elementy są niestety drogie.

Sprzęt Sony można uznać za imponująco muzykalny według standardów soundbarów i to bez jakichkolwiek ingerencji w zakresie oprogramowania.

HT-A5000 to typowy soundbar firmy Sony. Zapewnia mnóstwo potężnego dźwięku w kompaktowej obudowie, którego zawsze szukamy na rynku ze średniej półki cenowej, a jego surowa moc i nieoczekiwanie mocny bas łączą się z wyjątkową szczegółowością i klarownością.

Po tym, jak już wcześniej wyrobiło sobie markę na rynku listew dźwiękowych klasy premium w spektakularnym stylu dzięki doskonałemu HT-A7000, Sony osiągnęło ten sam wyczyn na poziomie średniej klasy dzięki modelowi HT-A5000. Jednocześnie konkurencja w tym segmencie cenowym jest bardzo silna i największe korzyści z zakupu tej propozycji będą miały osoby, które na równi cenią sobie usprawnienie dźwięku w filmach, grach i muzyce.

Specyfikacja

CENA 3 399 PLN

3 399 PLN MOC WYJŚCIOWA 450 W

450 W WYMIARY 1210 x 67 x 140 mm

1210 x 67 x 140 mm WAGA 6,1 kg