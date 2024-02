Sony wprowadza obiektyw FE 24–50 mm F2.8 G

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie do oferty zmiennoogniskowego obiektywu standardowego FE 24–50 mm F2.8 G ze stałą maksymalną przysłoną F2.8 w całym zakresie zoomu. Nowy, kompaktowy model jest przeznaczony do pełnoklatkowych korpusów z mocowaniem typu E z rodziny α. Mimo małych wymiarów i wagi ma charakterystyczne cechy obiektywów typu G z dużą przysłoną F2.8: wysoką rozdzielczość i atrakcyjnie wyglądający efekt bokeh. Pokrywa ogniskowe z zakresu od 24 do 50 mm, dzięki czemu znajdzie wiele zastosowań, od fotografowania scen z życia codziennego przez wykonywanie zdjęć portretowych po nagrywanie filmów. I choć zapewnia wysoką jakość odwzorowania obrazu, z łatwością mieści się w najmniejszej torbie na sprzęt.

Najnowocześniejsze rozwiązania optyczne i mechaniczne zaowocowały kompaktową konstrukcją. Obiektyw waży 440 g, ma 92,3 mm długości i maksymalnie 74,8 mm średnicy. Można na nim używać filtrów 67 mm.

Aby zapewnić ostrość i szczegółowość obrazu, w układzie optycznym zastosowano cztery soczewki asferyczne i dwie soczewki ze szkła ED (o bardzo małej dyspersji). Umożliwiły one między innymi osłabienie aberracji chromatycznej, dzięki czemu rejestrowane ujęcia mają wysoką rozdzielczość od środka po krańce kadru.

Obiektyw FE 24–50 mm F2.8 G jest wyposażony w 11-listkową przysłonę kołową, co w połączeniu z kompensacją aberracji sferycznej przekłada się na miękkość, gładkość i atrakcyjny wygląd efektu bokeh, jakim charakteryzują się wszystkie obiektywy typu G.

Obiektyw umożliwia wykonywanie ujęć zbliżeniowych o wysokiej jakości. Minimalna odległość od obiektu przy najszerszym kącie wynosi 0,19 m (AF), a maksymalne powiększenie 0,30×.

Świadectwem jakości nowego modelu jest system AF z dwoma silnikami liniowymi. Zapewnia on szybkie, dokładne i ciche ustawianie oraz śledzenie ostrości. W przypadku użycia na pełnoklatkowym korpusie α9 III umożliwia zdjęcia seryjne z szybkością nawet do 120 klatek na sekundę i ciągłością śledzenia AF/AE. Śledzenie AF działa niezawodnie również podczas filmowania z wysokim klatkażem: 4K 120p i FHD 240p. Zgodność z wbudowanym w korpus systemem stabilizacji obrazu Active Mode pozwoli nagrać stabilne ujęcia nawet idącemu użytkownikowi. Obiektyw obsługuje też funkcję kompensacji zmian kąta widzenia podczas regulacji ostrości, poprawiającą ekspresję ujęć filmowych. W uzyskaniu dużej ekspresji pomaga też system Linear Response MF, pozwalający na intuicyjną ręczną regulację ostrości.

Obiektyw FE 24–50 mm F2.8 G jest wyposażony w różne funkcje ułatwiające obsługę i zapewniające lepszą kontrolę nad ujęciami. Należą do nich dostosowywany przycisk blokady ostrości, pierścień przysłony, wyłącznik kliknięć przysłony i przełącznik trybu ostrości. Dodatkowymi zaletami są konstrukcja odporna na pył i wilgoć oraz fluorowa powłoka przeciwdziałająca osadzaniu się zanieczyszczeń na przedniej soczewce.

Obiektyw FE 24–50 mm F2.8 G trafi do sprzedaży na przełomie kwietnia i maja 2024.