TEST: Dell XPS 13

Notebooki Dell XPS są znane z tego, że są eleganckimi, ultraprzenośnymi maszynami, faktycznie będącymi odpowiedzią Della na MacBooka Air. Ten aspekt nie został utracony w ostatnim XPS 13, który jest jeszcze cieńszy i lżejszy, ważąc 1,17 kg (poprzednio 1,31 kg) i mierząc 14 x 295 x 199 mm.

Obrobiona, aluminiowa obudowa XPS 13 jest atrakcyjna. Nie tylko wygląda imponująco, ale także dobrze leży w dłoni. To definicja ultraprzenośnego urządzenia. Nie jest tak cienkie jak MacBook Air M2, ale jest lżejsze i ogólnie zajmuje mniej miejsca. Jednym z moich największych problemów z Dell XPS 13 jest to, że trudno jest otworzyć jego pokrywę. W przeciwieństwie do MacBooka Air M2, tutaj nie ma miejsca, które można podważyć palcem. Model jest wyposażony w parę portów Thunderbolt 4/USB-C i nie ma złącza słuchawkowego. W zestawie znajduje się za to przejściówka z USB-C na USB-A 3.0 oraz przejściówka z USB-C na 3,5 mm.

XPS 13 ma 13,4-calowy wyświetlacz FHD (1920×1200 px) 60 Hz o proporcjach 16:10. To może nie brzmieć imponująco w wartości nominalnej, ale panel robi wrażenie. Choć to nie ekran OLED, byłem bardzo zadowolony z ogólnej jakości obrazu. Wyświetlacz osiąga średnio 470 nitów jasności – mniej niż deklarowanych 500 nitów, ale wystarczająco w teście praktycznym. MacBook Air M2 osiąga podobne wartości, choć wyższe przy zawartości HDR, której Dell nie obsługuje. Odwzorowanie kolorów jest solidne. Wyświetlacz XPS 13 zarejestrował 105% gamy kolorów sRGB i 74,4% bardziej wymagającej przestrzeni kolorów DCI-P3. Notebook ma też doskonały wskaźnik Delta E, wynoszący 0,18. W wariancie z ekranem dotykowym komputer jest bardzo responsywny.

Dwa głośniki stereo zapewniają wyraźny dźwięk. Podcasty i ścieżka w filmach brzmią krystalicznie czysto nawet przy wysokiej głośności. Gorzej wypada muzyka, gubiąca się w gatunkach cechujących się dużym natężeniem dźwięków.

XPS 13 nie jest tak wydajny jak inne ultraprzenośne laptopy

Procesor Intel Core i7 kolejnej generacji, 16 GB pamięci RAM i dysk SSD 512 GB w najniższym, testowym wariancie wystarczyły do codziennego użytku. Ponad 20 otwartych kart w przeglądarce internetowej, czaty i film nie zrobiły na nim wrażenia. Jednak XPS 13 nie jest tak wydajny jak inne ultraprzenośne laptopy. W Geekbench 5.4 laptop osiągnął znacząco gorsze wyniki niż MacBook Air M2, Lenovo Yoga Slim 9 czy ASUS ZenBook 14X (wszystkie w wariantach o najbardziej zbliżonej do Della cenie). Również przy transkodowaniu filmów osiągnął najgorszy wynik, wykonując zadanie niemal dwukrotnie dłużej niż laptop Lenovo. XPS 13 ma zintegrowaną grafikę i nie nadaje się do gier. W Civilization VI wyciągnął 15 klatek na sekundę – również najmniej z wymienionych urządzeń.

Na szczęście pomimo że to 13-calowy laptop podświetlana klawiatura jest wystarczająco duża, aby pisać na niej wygodnie przez dłuższy czas. Klawisze stawiają też zadowalający opór po naciśnięciu. Bardzo polubiłem swego czasu w XPS miękkie, teksturowane włókno węglowe pokrywające podparcie nadgarstków. Niestety obecnie jest ono wykonane ze zwykłego aluminium, podobnie jak reszta laptopa. To duże rozczarowanie. Touchpad nie jest zbyt duży, ale nie miałem z nim problemów. Rejestrował wszystkie przeciągnięcia i gesty.

XPS 13 nie otrzymał ulepszonej kamery i dalej polega na tej 720p, która wymaga dobrego oświetlenia otoczenia. Nawet wtedy obraz jest dość ziarnisty i wyblakły. Na rynku są dostępne modele o takiej rozdzielczości, gwarantujące więcej.

Jedną z najlepszych rzeczy w Dell XPS 13 jest to, że skutecznie zapewnia całodzienną żywotność baterii. Przy ciągłym używaniu przeglądarki internetowej przy jasności 160 nitów, komputer wytrzymał niecałych 13 godzin, bez konieczności podłączania do zasilania. To więcej niż w/w ASUS i porównywalnie z konkurencją.

Dell XPS 13 to dobry laptop do codziennej pracy z komputerem i korzystania z treści przesyłanych strumieniowo. Nie mogę powiedzieć, że jest wyjątkowy w żadnym z zadań, ale wykonuje swoją pracę poprawnie. Jeśli jednak chcesz większej wydajności czy mnogości portów, przy zachowaniu zalet charakteryzujących dla XPS-a, znajdziesz je w innych modelach z tego pułapu cenowego.

Specyfikacja