TEST: Samsung S95D

Firma Samsung wykorzystała wczesny sukces technologii telewizorów QD-OLED, aby umocnić swoją pozycję wśród najlepszych, dostępnych obecnie telewizorów. Poprzedni model firmy, S95C – zastąpiony przez S95D – zwiększył jasność, rozszerzył kolory, poprawił mapowanie tonów w wysokim zakresie dynamiki (HDR) i dodał lepszy filtr ekranowy.

Samsung S95D jest dostępny w rozmiarach 55, 65, 77 cali i wykorzystuje najnowszy panel Quantum Dot OLED, który według marki zwiększa szczytową jasność nawet o 20% i dodatkowo poszerza gamę kolorów. W tym roku poprawiono także mapowanie tonów, niezależnie od tego, czy korzystasz z treści SDR czy HDR.

Podobnie jak w przypadku wszystkich telewizorów OLED, optymalne kąty widzenia są niewiarygodnie szerokie, a ulepszony procesor Samsung NQ4 AI Gen2 wykorzystuje 20 indywidualnych sieci neuronowych i algorytmy głębokiego uczenia, aby wydobyć to, co najlepsze z dowolnej treści – od wysoce skompresowanej standardowej rozdzielczości po natywny materiał 4K.

Samsung twierdzi, że szczytowa jasność wynosi 1 700 nitów, czyli więcej niż większość telewizorów LCD, nie mówiąc już o OLED, i 123% standardu kolorów DCI-P3. S95D obsługuje HDR10, hybrydowe log-gamma (HLG) i HDR10+ (adaptacyjne i gamingowe), ale niestety Samsung nadal nie ma Dolby Vision.

Pojawia się także poręczny Panel Gracza 3.0, który dostarcza odpowiednich informacji i dedykowanych ustawień, a także kluczowych menu związanych z grami, które użytkownicy mogą dostosować, aby spersonalizować swoje wrażenia. Nowy tryb AI Auto Game pozwala telewizorowi wybrać prawidłowe ustawienie dla określonego rodzaju gatunku gier.

Inteligentna platforma oparta na Tizen pozostaje tak wszechstronna jak zawsze, a aplikacja SmartThings ułatwia konfigurację i zapewnia szeroką kontrolę. Choć Samsung nie skupia się na tym aspekcie, dostępny jest inteligentny asystent Bixby, współpraca z Alexą oraz Siri przez Apple AirPlay 2.

Samsung S95D od razu robi wrażenie poziomem wydajności. Samoemisyjny charakter diod OLED gwarantuje atramentową czerń, szczegółowe cienie, jasne co do piksela podświetlenia i niewiarygodnie szerokie kąty widzenia – a wszystko to składa się na niesamowity wyświetlacz 4K. Jest to wzmocnione przez bardzo szeroką gamę kolorów, która pokrywa 123% standardu branżowego DCI-P3 dla HDR, umożliwiając rozszerzenie kolorów podstawowych S95D na jeszcze większą przestrzeń barw.

Nowy filtr ekranowy „Glare Free” jest podobny do tego z Samsung Frame. Nawet gdy skierowaliśmy latarkę bezpośrednio na ekran, nie było prawie żadnego odbicia. Ulepszony filtr ekranowy zapewnia również, że czerń pozostanie czarna, niezależnie od ilości światła otoczenia w pomieszczeniu. Ponadto ogólna jednorodność panelu jest doskonała.

W rezultacie S95D zapewnia naturalnie wyglądające kolory, drobne szczegóły, głęboką czerń i dobrze renderowane cienie. Dotyczy to również HDR, gdzie precyzyjne mapowanie tonów dokładnie śledzi standardy podczas odtwarzania najciemniejszych cieni lub najjaśniejszych świateł. Brak przycięć czerni lub przycinania bieli zapewnia obraz o niezwykłym poziomie kontrastu.

Wszystkie te czynniki razem dają niesamowite obrazy SDR i HDR, które plasują się wśród najlepszych, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. S95D nie tylko na nowo definiuje możliwości telewizora OLED, ale także dorównuje, a nawet przewyższa możliwości większości telewizorów LCD.

Samsung S95D pozostaje atrakcyjnym dziełem wzornictwa przemysłowego. Ultra-elegancki panel Infinity One ma zaledwie 11 mm głębokości od góry do dołu. Całkowicie metalowy stojak zapewnia solidne podparcie, a jego niewielkie rozmiary umożliwiają instalację telewizora na węższych powierzchniach. Jeśli wolisz, możesz także zamontować go na ścianie, a S95D będzie wyglądał niesamowicie dzięki wyjątkowo smukłemu kształtowi i pojedynczemu cienkiemu kablowi z boxa One Connect. Wszystkie pozostałe kable są podłączone do niego, które można następnie przechowywać z dala od telewizora, aby zachować porządek. Jeśli korzystasz z dołączonej podstawki, istnieje również możliwość przymocowania modułu z tyłu, dzięki czemu będzie on poza zasięgiem wzroku, ale wystarczająco blisko, aby zapewnić łatwy dostęp do wszystkich wejść.

Cztery porty HDMI 2.1 obsługują 4K/144 Hz, VRR (Freesync Premium Pro i nieoficjalnie NVIDIA G-Sync), ALLM (z opóźnieniem 9,8 ms) i każdą wersję HDR oprócz Dolby Vision. Jedno złącze obsługuje eARC. Dostępne są również dwa porty USB 2.0, podwójny tuner, gniazdo CI, optyczne wyjście cyfrowe i port Ethernet. Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, mamy Wi-Fi, Bluetooth i Apple AirPlay 2. S95D jest dostarczany z pilotem solarnym.

S95D brzmi wyjątkowo dobrze, biorąc pod uwagę jego smukłe wymiary. Jakimś cudem Samsungowi udało się zmieścić w tym niewielkim panelu sześć przetworników, sześć głośników niskotonowych i 70 W wzmocnienia. Ogólny przekaz jest dobrze zrównoważony, z wyraźnymi dialogami i ładnie zdefiniowanymi tonami średnimi i wysokimi.

Przetwarzanie Dźwięku Podążającego za Obiektem (OTS+) z pewnością maksymalnie wykorzystuje dostępne głośniki, tworząc ekspansywną scenę dźwiękową z poczuciem świadomości przestrzennej, która nadaje dźwiękowi większą wymiarowość i dostosowuje sygnały dźwiękowe do akcji na ekranie.

Chociaż każdą ścieżkę dźwiękową można ulepszyć w procesie OTS+, to Dolby Atmos zapewnia najbardziej wciągające wrażenia dźwiękowe dzięki przetwarzaniu psychoakustycznemu. Jest też przyzwoita ilość basu, biorąc pod uwagę fizyczne ograniczenia wprowadzone przez niewiarygodnie cienki panel telewizora.

Jeśli połączysz S95D z listwą dźwiękową Samsung wykorzystującą Q Symphony, możesz zsynchronizować oba urządzenia, dzięki czemu będą działać w harmonii. W testach zadziałało to bardzo dobrze, ponieważ S95D i nowy HW-Q990D automatycznie łączą się i synchronizują, tworząc połączoną przednią scenę dźwiękową.

Samsung S95D na nowo definiuje możliwości telewizora OLED, nie tylko pod względem odblasków, ale także obrazu pełnoekranowego. Ulepszony panel zasilany kropką kwantową generuje wyjątkowe obrazy, które są niewiarygodnie jasne, cudownie kolorowe i niezwykle dokładne. Rezultatem jest wysoki zakres dynamiki (HDR), który należy do najlepszych, jakie kiedykolwiek widzieliśmy, i może konkurować z dowolnymi telewizorami OLED i większością telewizorów LCD.

Specyfikacja

CENA 12 090 PLN (55”), 15 999 PLN (65”), 22 490 PLN (77”)

12 090 PLN (55”), 15 999 PLN (65”), 22 490 PLN (77”) ROZMIARY EKRANU 55”, 65”, 77”

55”, 65”, 77” WYMIARY 1 717 x 983 x 10 mm (77” bez podstawy), 1 717 x 1 049 x 287 mm (77” z podstawą)

1 717 x 983 x 10 mm (77” bez podstawy), 1 717 x 1 049 x 287 mm (77” z podstawą) WAGA 28,2 kg (bez podstawy), 40 kg (z podstawą)