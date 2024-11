TEST: Apple AirPods 4 z ANC

Wreszcie są! AirPodsy inne niż Pro z aktywną redukcją szumów, sterowaniem gestami i nie tylko! I powiedzmy to sobie wprost: AirPods 4 z ANC to najlepsze słuchawki douszne dla użytkowników iPhone’ów z ograniczonym budżetem.

Apple w ostatnich latach podejmowało wysiłki, aby ograniczyć wzrost cen swoich urządzeń w tym segmencie i trzeba przyznać, że AirPods 4 z ANC to z pewnością jeden z lepszych produktów Apple pod względem stosunku jakości do ceny. Co więcej, za tę względnie przyjazną dla portfela kwotę otrzymujesz bezbłędną integrację między urządzeniami, natychmiastowe parowanie i Siri na zawołanie.

Projekt AirPods 4 jest bezpieczny. Same słuchawki choć są smuklejsze, lżejsze i bardziej kompaktowe niż Apple AirPods 3, mają tę samą konstrukcję z otwartym uchem, która pozwala powietrzu dostać się do uszu, zapewniając komfort na dłużej. Naturalnie konstrukcja typu otwartego zapewnia zmniejszoną pasywną redukcję szumów i pozwala na przedostawanie się większej ilości dźwięków otoczenia do uszu. Są zatem mniej izolujące, ale wygodniejsze w noszeniu przez dłuższy czas. Kultowa konstrukcja z łodygą jest nadal obecna, ale Apple udoskonaliło kąt konturu i dostosowało szerokość słuchawek, aby zwiększyć wygodę.

Jednym z przeniesionych komponentów jest nowy układ – H2, ten sam, który zasila AirPods Pro 2. Dodał on kilka fajnych funkcji, które wcześniej były dostępne tylko w modelu Pro. Czip H2 umożliwia obsługę AirPods 4 w bardzo podobny sposób jak AirPods Pro 2. Czujnik siły na trzonku pozwala na odtwarzanie i pomijanie utworów, a także odbieranie połączeń. Niestety, nie można kontrolować głośności tak jak w AirPods Pro 2, ale Apple musiało gdzieś postawić granicę, prawda?

Siri pojawia się również w AirPods 4 dzięki układowi H2. Nowym sposobem na interakcję z nią jest kiwanie głową „tak” lub delikatne potrząsanie głową na „nie”, aby odpowiedzieć na komunikaty. AirPods 4 oferują spersonalizowany dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem głowy, również zasilany przez układ H2. Jest też możliwość indywidualnego dostosowania głośności multimediów w odpowiedzi na otoczenie, świadomość konwersacji i automatyczne wykrywanie ucha.

Podoba mi się brzmienie AirPods 4, ale nie są one tutaj, aby wstrząsnąć światem dźwięku – dostarczają to, co się liczy. Otrzymasz wyraźne wysokie tony i czyste średnie – idealne do podcastów, utworów z dużą ilością wokalu i swobodnego słuchania. Miłośnicy basu mogą poczuć się trochę rozczarowani. Niskie tony są obecne, ale nie uderzające.

Słuchawki wypróbowałem w metrze, pociągu i podczas lotów – AirPods 4 świetnie radzą sobie z usuwaniem ciągłego buczenia maszyn. Mają jednak problemy z eliminowaniem wyższych dźwięków, takich jak komunikaty głosowe.

Jeśli jest coś, co AirPods od początku osiągnęły perfekcyjnie, to jest to jakość połączeń, a AirPods 4 kontynuują tę passę. Łączność z iPhone’ami jest na wysokim poziomie, a dźwięk wydobywa się ze słuchawek głośno i wyraźnie.

Jedną rzeczą, której nadal brakuje, jest aplikacja do sterowania/zmiany ustawień EQ. Musisz po prostu zaufać inżynierom dźwięku Apple. Uczciwie mówiąc jednak, wydaje się, że wiedzą, co robią.

AirPods 4 to klasyka Apple — eleganckie, intuicyjne i powiązane z ekosystemem, który sprawia, że czujesz, że wszystko po prostu działa. Jeśli żyjesz w świecie Apple, to są to oczywiste słuchawki, zapewniające charakterystyczne wartości, które kochamy.

Specyfikacja

CENA 899 PLN

899 PLN ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 CZAS PRACY 4 godziny

4 godziny WAGA 43,3 g (słuchawki + etui)