Creative Zen Air SXFI i Creative Zen Hybrid SXFI wchodzą do świata Super X-Fi

Firma Creative przedstawiła swoje najnowsze słuchawki douszne i słuchawki True Wireless Stereo (TWS), Creative Zen Air SXFI i Creative Zen Hybrid SXFI. Nowe zestawy słuchawkowe zaprojektowano z myślą o użytkownikach, którzy chcieliby, aby dźwięk wydobywający się ze słuchawek był bardziej przestrzenny i realistyczny. Najnowsza odsłona sprzętu od Creative zostaje uzupełniona o technologię Super X-FI Gen4.

Technologia Super X-Fi Gen4 wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji (AI) do personalizowania indywidualnych profili antropometrycznych użytkownika dla dźwięku, który do niego dociera. Super X-Fi potrafi polepszyć jakość dźwięku, odtwarzając go w słuchawkach jako wyjątkowo immersyjną, poszerzoną scenę audio. Super X-Fi Gen4 charakteryzuje się znacznymi ulepszeniami w zakresie dynamiki, przejrzystości i świadomości przestrzennej. Włączenie Super X-FI automatycznie poszerza scenę dźwiękową również dla treści, które są odtwarzane na platformach takich jak Netflix, Spotify i YouTube. Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak Adaptive Hybrid ANC i tryb Ambient, Bluetooth 5.3, niskie opóźnienie do ~100 ms, modele Creative Zen Air SXFI i Creative Zen Hybrid SXFI na nowo definiują korzystanie z odtwarzanych zasobów dźwiękowych.

Przybliżając ich podstawowe funkcje, Creative Zen Air SXFI może poszczycić się specjalnie dostrojonymi 10-milimetrowymi przetwornikami neodymowymi, zapewniającymi krystalicznie czyste wysokie tony i dobrze zbalansowane średnie tony. Dzięki całkowitemu czasowi odtwarzania do 39 godzin (z wyłączoną funkcją ANC), wodoodporności IPX5 i możliwościom bezprzewodowego ładowania, jest to idealne rozwiązanie dla osób w ruchu. Z drugiej strony, zestaw Creative Zen Hybrid SXFI wyposażony jest w specjalnie dostrojone 40-milimetrowe przetworniki neodymowe, zapewniające precyzyjne wysokie i głębokie niskie tony. Dzięki imponującemu całkowitemu czasowi odtwarzania wynoszącemu do 70 godzin (z wyłączoną funkcją ANC) użytkownicy słuchawek Zen Hybrid SXFI mogą cieszyć się dłuższymi sesjami odsłuchowymi bez żadnych przerw. Składana konstrukcja słuchawek pozwala na zwiększoną mobilność zestawu, a obsługa analogowego wejścia liniowego zapewnia wszechstronne opcje łączności. Dodatkowo wbudowane mikrofony z technologią ENC (Environment Noise Cancellation) wspomagają jakość komunikacji podczas połączeń i poleceń głosowych dla asystentów, poprawiając ogólne wrażenia użytkownika sprzętu od Creative.

Creative Zen Air SXFI kosztuje 339 PLN i można je zamówić w przedsprzedaży na stronie Creative.com.

Creative Zen Hybrid SXFI kosztuje 419 PLN i można je zamówić w przedsprzedaży na stronie Creative.com.