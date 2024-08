TEST: Samsung QNX1D

Samsung QNX1D to dla wielu może być w pierwszej chwili model-zagadka. Dostępny tylko za pośrednictwem oficjalnego sklepu internetowego producenta lub aplikacji Samsung Shop, w rzeczywistości jest bardzo zbliżony do modelu podstawowego w ofercie Samsunga Neo QLED (mini-LED) na rok 2024, QN85D. Jest dostępny w rozmiarach 55, 65, 75 i 85 cali i plasuje się poniżej Samsunga QN90D i QN95D.

Podświetlenie mini-LED Samsunga QNX1D zapewnia lepsze lokalne przyciemnianie i kontrast w porównaniu ze standardowymi zestawami LED. Jego procesor NQ4 AI Gen2 jest taki sam jak w droższych modelach, takich jak Samsung QN90D, a nawet flagowy OLED Samsunga, S95D. Ten procesor umożliwia funkcje AI, takie jak Wzmocnienie Głębi Obrazu, Dźwięk Podążający za Obiektem Lite i inne. Podobnie jak wszystkie telewizory Samsung, Samsung QNX1D obsługuje format HDR10+ HDR, ale nie Dolby Vision. QN85D jest dobrze wyposażony w funkcje do gier. Jego cztery porty HDMI 2.1 obsługują 4K 120 Hz, VRR, w tym AMD FreeSync Premium Pro, HGiG i ALLM. Ma również Tryb Gry z aplikacjami do gier w chmurze, takimi jak Xbox i NVIDIA GeForce Now.

Dźwięk QNX1D jest zapewniany przez 2.2-kanałowy, 40-watowy zestaw głośników, który obsługuje Dolby Atmos. Oferuje również „360 Audio”, a także Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro i Funkcję Adaptacji Dźwięku PRO, które zostały zaprojektowane w celu ulepszania i dostosowywania dialogów i dźwięku w oparciu o środowisko oglądania. Telewizorem można sterować po polsku za pośrednictwem pilota. Trzeba na nim nacisnąć ikonę mikrofonu i możemy wydawać takie komendy jak np. „Kanał pięć”, „Kanał w górę”, „Poprzedni kanał”, „Wycisz”, „Przywróć głos”. Możemy też uruchamiać niektóre aplikacje, w tym Netflix, Max, player i inne zainstalowane w telewizorze, oraz przyspieszyć wyszukiwanie treści w YouTubie.

Platforma Tizen inteligentnego telewizora firmy Samsung zapewnia oddzielne centra dla kategorii, w tym wcześniej wspomniany gamingowy, Ambient do wyświetlania dzieł sztuki i Samsung Daily+ dla aplikacji lifestylowych, takich jak Samsung Health i programy biurowe. Tizen zapewnia oczywiście dostęp do wielu serwisów VOD.

Wyniki jasności są podobne do Samsunga Q80D, telewizora QLED, który wykorzystuje standardowe podświetlenie LED. QNX1D wykazuje dobrą jasność HDR na pełnym ekranie, przydatną do oglądania w ciągu dnia, prawie dwukrotnie wyższą niż w modelach OLED, takich jak LG C4. Poziomy czerni i kontrast są więc w większości solidne, chociaż sporadyczne rozbłyski podświetlenia mogą sprawić, że czerń nabierze bardziej szarego odcienia. Podczas oglądania w ciemnych warunkach podświetlenie ma nieco większe problemy, pokazując niewielkie rozmycie w czerni. Jego wydajność jest jednak nadal zauważalnie lepsza niż to, co zobaczysz w standardowych zestawach LED.

Kolory na QNX1D są odważne, żywe i realistyczne. Tekstury i szczegóły są dokładne, ostre i wyrafinowane z niemal każdego źródła. Obsługa ruchu jest dobra podczas filmów, mniej podczas oglądania sportu.

W kwestii dźwięku QNX1D ma solidny, mocny bas, wystarczająco wyraźne dialogi, a Dźwięk Podążający za Obiektem Lite zapewnia doskonałe umiejscowienie dźwięku, który podąża za akcją na ekranie. Ogólnie dialogi są jasne, wyraźne i łatwe do usłyszenia. Jednak Dolby Atmos i wirtualne umiejscowienie dźwięku przestrzennego są ograniczone przez wbudowane głośniki 2.2-kanałowe o mocy 40 W. Może to być w porządku dla niektórych, ale warto rozważyć jeden z soundbarów, który wzmocni dźwięk QN85D. Logicznym połączeniem jest belka Samsunga z Q Symphony, funkcją łączącą głośniki soundbara z wbudowanymi w telewizor.

QNX1D ma solidną konstrukcję. Wydaje się ciężki i dobrze wykonany, z plastikowo-metalowym tylnym panelem. Ma również niemal bezramkowy ekran, smukły profil i polerowaną metalową ramę, dzięki czemu wydaje się bardziej ekskluzywny niż budżetowe mini-zestawy LED innych marek.

Dołączony pilot to przyjazny dla środowiska SolarCell, który pobiera energię z panelu słonecznego z tyłu lub portu USB-C na dole. Jest mały i ma ograniczoną liczbę przycisków, ale jest wystarczająco elegancki i nowoczesny, aby większość osób mogła z niego korzystać.

Samsung QNX1D to dobry średniej klasy telewizor mini-LED z doskonałymi funkcjami do gier i wystarczająco solidnym obrazem, by być pretendentem w kategorii najlepszego stosunku ceny do jakości.

Specyfikacja

CENA 6 089 PLN (model 65”)

6 089 PLN (model 65”) CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA 120 Hz

120 Hz ROZDZIELCZOŚĆ 4K

4K WYMIARY MODELU 65” 1 447 x 875 x 267 mm (z podstawą), 1 447 x 830 x 46 mm (bez podstawy)

65” 1 447 x 875 x 267 mm (z podstawą), 1 447 x 830 x 46 mm (bez podstawy) WAGA MODELU 65” 23,6 kg (z podstawą), 23,1 kg (bez podstawy)