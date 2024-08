RECENZJA: Thank Goodness You’re Here!

Sztuka komedii jest trudna do opanowania. Wymaga połączenia treści, wyczucia czasu i wykonania, aby oczarować publiczność. Przełożenie tego na gry wideo jest jeszcze bardziej skomplikowanym zadaniem. Podczas gdy takie The Stanley Parable doskonale łączy humor z rozgrywką, inne, takie jak Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry wywołują uśmiech zażenowania. Thank Goodness You’re Here! ma na celu uniknięcie pułapek, które nękały inne tytuły, skupiając się na połączeniu narracji i elementów interaktywnych.

Jako biznesmen podróżujesz do uroczego miasteczka Barnsworth, zainspirowanego miastem Barnsley w Yorkshire na północy Anglii. Mając czas do zabicia, w oczekiwaniu na spotkanie z burmistrzem, zapuszczasz się w malowniczy region, aby pomóc dziwnym i osobliwym mieszkańcom miasta. Prowadzi to do szeregu zapadających w pamięć i zabawnych segmentów podobnych do klasycznych brytyjskich komedii skeczowych. Od absurdu do całkowitej głupoty, Thank Goodness You’re Here! zagłębia się we wszelkiego rodzaju podgatunki komediowe, aby dostarczyć wyjątkową opowieść.

Każda postać jest pełna osobowości dzięki połączeniu dobrze napisanych dialogów, projektu i aktorstwa głosowego. Najważniejszym punktem jest ikoniczny sposób mówienia Matta Berry’ego. Każda wykrzyczana przez niego kwestia niesie ze sobą dziwne i cudowne niuanse, które umacniają humor. Coal Supper wykorzystuje również kolokwia jako narzędzie do tworzenia zachwycającej atmosfery. Chociaż istnieje bardzo wysokie ryzyko zniechęcenia osób obojętnych na brytyjski humor, czysta śmieszność i urok, które przesiąkają dziwaczne scenariusze, sprawiają, że trudno nie tęsknić za pewnym ciepłem tej gry.

Historie prowadzą w pętli przez miasto, gdy podążasz za wielowątkową opowieścią. Nie otrzymujesz żadnych wskazówek i po prostu naturalnie będziesz przechodził do każdego zadania. Chociaż istnieje element liniowości, nigdy nie czujesz się prowadzony. Misje są proste i wymagają kontaktu z czymś w pobliżu, aby przejść do następnego segmentu. Chociaż rozgrywka jest dość podstawowa, magiczne chwile, których doświadczasz, przewyższają ją, gdy chichoczesz i uśmiechasz się w kierunku ekranu.

Chylę też czoła przed Coal Supper za chęć eksplorowania tematów, które można uznać za obraźliwe. Język, działania i sytuacje przechodzą od młodzieńczych wybryków do niepokojących i dziwnych. Z tego powodu gra nie jest skierowana do uniwersalnego odbiorcy, jednak jeśli doceniasz wiele aspektów komedii, nie ma wielu gier, które miałyby taki charakter.

Kierownictwo artystyczne podąża za konwencjami współczesnych kreskówek, takich jak Niesamowity świat Gumballa. Żywe, z blokowymi kolorami – dzięki nim gra wygląda i działa wspaniale. Animacja przypomina programy telewizyjne. Prezencję umacnia muzyka. Dzięki ujmującej ścieżce dźwiękowej gra zapewnia ogólnie oszałamiające wrażenia.

Thank Goodness You’re Here! udaje się dostarczyć unikalną komediową przygodę. Odważnie przekraczając granice, zagłębia się w podgatunki, oddając hołd wielkim, jednocześnie tworząc unikalną tożsamość w medium. Chociaż jest to krótka, 4-5-godzinna przygoda z prostą rozgrywką, elementy scenografii, których doświadczasz, są naprawdę zabawne i pozostaną z tobą na długo po zakończeniu gry.