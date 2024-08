Nowe Audi e-tron GT: elektryzujące arcydzieło

Od chwili premiery w 2021 r. Audi e-tron GT quattro jest topowym elektrycznym i sportowym modelem w gamie Audi. Czterodrzwiowe Gran Turismo łączy zjawiskowy design z mocnym zespołem napędowym oraz dynamicznym prowadzeniem. Nowe wersje oferują znaczący awans w obszarach zasięgu, osiągów, ładowania i prowadzenia. Równocześnie Audi przedstawia swój pierwszy w pełni elektryczny model RS performance – to RS e-tron GT performance. Nowe modele z rodziny Audi e-tron GT są już dostępne do zamawiania.

Nowe warianty serii e-tron GT łączą progresywny design z innowacyjnymi technologiami, a każdy z nich cechuje wyraziste wzornictwo. Na przykład nowe Audi S e-tron GT ucieleśnia elegancki, a zarazem sportowy charakter. Jego przód jest jednorodny i ekspresyjny jednocześnie. Całkowicie zamkniętą, odwróconą osłonę Singleframe otacza czarna maska, odzwierciedlając specyficzny język projektowania modeli e-tron. Tłoczone struktury nadają grillowi precyzyjną trójwymiarowość. Lakierowany pas w kolorze nadwozia ponad osłoną Singleframe zapewnia Gran Turismo jeszcze bardziej sportowy i wizualnie głębszy wygląd. Kurtyny powietrzne w przednim pasie, które optymalizują przepływ powietrza wokół przednich kół, zyskały mocniej zaakcentowany kształt.

Także nowe Audi RS e-tron GT wygląda teraz jeszcze bardziej sportowo. Jego przedni pas wyróżnia zdecydowanie radykalny wygląd. Odwrócona osłona Singleframe ma typową dla modeli RS trójwymiarową strukturę plastra miodu. Zderzak otaczający czarną maskę wizualnie „otwiera” przód RS e-tron w kierunku nawierzchni. W rezultacie samochód sprawia wrażenie niższego i zdaje się przylegać do asfaltu – a efekt ten podkreślają funkcjonalne łopatki w kształcie litery L. Tył Audi RS e-tron GT czerpie z motywów spotykanych w sporcie motorowym. Opływowy dyfuzor nawiązuje do trójwymiarowych, podnoszących efektywność elementów z przodu auta, takich jak łopatki w kształcie litery L. Łopatki są standardowo utrzymane w kolorze nadwozia, co nadaje im dynamiczny wygląd. Kolejnym szczegółem nawiązującym do świata wyścigów jest pionowa, czerwona lampa umieszczona pomiędzy kanałami aerodynamicznymi.

Audi RS e-tron GT performance to pierwszy w pełni elektryczny model RS performance, charakteryzujący się unikalnymi elementami designu. Od RS e-tron GT różni go opcjonalny, matowy dach z dymionego włókna węglowego, łączący się z elementami karbonowego „kamuflażu” – również dostępnymi na życzenie. To pierwsze takie elementy w Audi, przeznaczone specjalnie dla RS performance. „Kamuflaż” z włókna węglowego wykorzystano w tłoczonych strukturach zderzaka, wykończeniu drzwi i lusterek bocznych oraz komponentach dyfuzora.

Wnętrze: sportowe elementy i zrównoważone materiały

Nowa identyfikacja wizualna Audi kształtuje także wnętrze, które wyróżniają przeprojektowane fotele, kierownica i osłony progów drzwi oraz nowe cyfrowe treści. Przy okazji dostosowano projekcję światła przy wsiadaniu i wysiadaniu. Po otwarciu drzwi kierowcy na nawierzchni pojawia się czerwony romb z czerwonym cieniem (w wersji S to biały romb z czerwonym cieniem). Dla rodziny e-tron GT dostępne są nowe drewniane inkrustacje z naturalnej brzozy w kolorze antracytowym, z liniowym deseniem; w przypadku RS e-tron GT performance dostępne są również elementy ozdobne z matowego włókna węglowego, dopasowane do wyglądu nadwozia. Nowe pozycje na liście wyposażenia wnętrza obejmują wstawki z wykorzystaniem wanadu – wykończenia z antracytowym efektem, które zmienia swój wygląd w zależności od oświetlenia. Inkrustacje te są dostępne jako opcja dla modelu S e-tron GT, a w RS-ach należą do standardowej specyfikacji.

Udoskonalony Audi virtual cockpit i inteligentny panoramiczny dach

Rodzina modeli GT korzysta z kompleksowej cyfryzacji i jest wszechstronnie skomunikowana ze światem – to zasługa licznych usług Audi Connect, funkcji na żądanie oraz sklepu z aplikacjami. Wirtualny kokpit Audi virtual cockpit dostarcza nowych informacji na temat temperatury akumulatora i w czasie rzeczywistym pokazuje maksymalną możliwą moc ładowania. Na życzenie dostępny jest zaawansowany technicznie panoramiczny szklany dach. W przeciwieństwie do poprzednio stosowanych materiałów jego inteligentne szkło minimalizuje bezpośrednie działanie promieni słonecznych i staje się nieprzezroczyste po naciśnięciu przycisku. To rezultat zastosowania tzw. technologii ciekłych kryształów zdyspergowanych w polimerach (PDLC), która pozwala zmieniać przezroczystość.

Efektywniejszy i mocniejszy: elektryczny napęd na wszystkie koła

Przy przedniej osi Audi S e-tron GT oraz RS e-tron GT zastosowano silniki synchroniczne z magnesami trwałymi (PSM). Każdy z nich osiąga moc 176 kW (239 KM). Dodatkowym wyróżnikiem modelu RS e-tron GT performance jest zmodyfikowana elektronika mocy na przedniej osi, z ulepszonym falownikiem impulsowym, który obsługuje wyższe prądy. Wszystkie trzy warianty są jeszcze efektywniejsze, a jednocześnie mogą pochwalić się znacznym wzrostem mocy i zwiększoną dynamiką.

Nowo opracowana jednostka elektryczna przy tylnej osi to również silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (PSM). Każda z jednostek elektrycznych osiąga moc 415 kW (564 KM). Obie mają rezerwy mocy odpowiednie w ekstremalnych sytuacjach na drodze. Maksymalna moc systemowa zespołu napędowego Audi S e-tron GT wynosi 500 kW (679 KM). RS e-tron GT osiąga maksymalną moc 630 kW (856 KM), a RS e-tron GT performance generuje 680 kW (925 KM), co czyni je najpotężniejszym samochodem seryjnym, jaki kiedykolwiek zbudowało Audi.

Wszystkie trzy warianty w pełni elektrycznego Gran Turismo marki Audi oferuje imponujące osiągi. S e-tron GT przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,4 sekundy, a RS e-tron GT w 2,8 sekundy. Audi RS e-tron GT performance na sprint do 100 km/h potrzebuje zaledwie 2,5 sekundy. S e-tron GT osiąga prędkość maksymalną 245 km/h, a modele RS rozpędzają się do 250 km/h.

Nowa funkcja boost, standardowa w RS e-tron GT oraz RS e-tron GT performance, zapewnia odczuwalny wzrost dostępnej maksymalnej mocy podczas jazdy – o 70 kW. Kierowca może włączyć ją za pomocą lewego satelity sterującego na kierownicy. „Doładowanie” trwa 10 sekund, a pozostały czas wskazuje licznik w kokpicie.

Lżejszy akumulator o większej gęstości energii, zasięg do 609 km

Audi obniżyło masę akumulatora wysokiego napięcia (HV), jednocześnie zwiększając jego gęstość energii. Pomimo wyższej zawartości energii waga akumulatora HV została zmniejszona o 9 kg, do 625 kg. Akumulator HV ma pojemność brutto wynoszącą 105 kWh (netto: 97 kWh).

Zabieg ten, w połączeniu ze zmianami materiałów i separatorów oraz odpowiednio dostosowaną chemią ogniw, skutkuje wyższą gęstością energii. Wzrosła również moc rekuperacji (hamowania regeneracyjnego) – z 290 do 400 kW. Za pośrednictwem MMI kierowca może wybrać automatyczny tryb rekuperacji lub sterować nią ręcznie, na trzech poziomach, za pomocą manetek przy kierownicy.

Wyższa moc ładowania: ładuj przez 10 minut, przejedź 280 kilometrów

Audi zwiększyło maksymalną moc ładowania o 50 kW, do 320 kW. W idealnych warunkach, na stacji ładowania wysokiej mocy (HPC), akumulator HV rodziny e-tron GT można uzupełnić od 10 do 80% w zaledwie 18 minut. W ciągu zaledwie 10 minut akumulator jest w stanie zyskać energię umożliwiającą pokonanie kolejnych 280 kilometrów.

Aktywne zawieszenie oraz Audi drive select z indywidualnie konfigurowanymi trybami RS

Standardowe zawieszenie to nowo opracowane zawieszenie pneumatyczne w technice 2-komorowej/2-zaworowej, które zapewnia znaczną poprawę dynamiki jazdy bez uszczerbku na komforcie. Opcjonalnie dostępne jest nowe, innowacyjne aktywne zawieszenie. System ten zapewnia niespotykaną dotąd rozpiętość pomiędzy komfortem a dynamiką jazdy.

Podczas dynamicznego hamowania, kierowania i przyspieszania nowe aktywne zawieszenie utrzymuje nadwozie samochodu niemal poziomo. Efekt: bardzo precyzyjne reakcje na skręt i lepsza kontrola nad autem w trakcie dynamicznej jazdy. Zrównoważony rozkład obciążenia kół sprawia, że w takich sytuacjach aktywne zawieszenie zapewnia niemal idealną przyczepność.

Z kolei podczas łagodnej, płynnej jazdy aktywne zawieszenie niemal całkowicie neutralizuje drgania nadwozia, zwłaszcza przy pokonywaniu nierówności. Kiedy kierowca za pomocą Audi drive select aktywuje funkcje pochylenia w zakręcie oraz komfortowego ruszania i hamowania, zawieszenie kompensuje wahania oraz kołysanie, co zmniejsza odczuwanie przyspieszeń przez podróżujących. Aktywne zawieszenie oferuje również funkcję komfortowego wsiadania. W zależności od początkowego prześwitu w ciągu kilku sekund może on wzrosnąć od 55 do 77 mm.