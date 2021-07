TEST: Samsung HW-Q800A

Samsung od kilku lat konsekwentnie rozwija ofertę audio dla kinomanów – w końcu piękny, soczysty obraz jest tylko jednym z elementów perfekcyjnego seansu. Koreańczycy z roku na rok doszlifowują i dopracowują swoje soundbary, wyposażając je w coraz to doskonalsze technologie przetwarzania dźwięku i uzyskiwania efektu przestrzennego. Sprawdźmy, czy najnowszy model z serii, HW-Q800A, zbliża się do ideału.

Design soundbara pozostał właściwie niezmieniony w stosunku do poprzedniej generacji – Samsung zdecydował się zachować wymiary i kształt soundbara oraz bezprzewodowego subwoofera, jak również skorzystać z tych samych materiałów wykończeniowych. Nie jest to złe rozwiązanie: eleganckie, minimalistyczne wzornictwo wykończonej metalem „belki” pasuje do każdego wnętrza, a utrzymany w tej samej stylistyce subwoofer nie daje wrażenia „zagracania” pomieszczenia, jakie często wywołują potężne jednostki niskotonowe.

Pod grillem, z prawej strony soundbara, umieszczony został niewielki ekran, na którym sprawdzimy status urządzenia, poziom głośności i aktualne źródło dźwięku. Zdecydowanie wolę to rozwiązanie od stosowanych przez niektórych producentów diod LED – wystarczy rzut oka, by ogarnąć, czy sprzęt połączony jest z telewizorem czy z soundbarem, a delikatnie podświetlone cyfry nie rozpraszają uwagi podczas oglądania filmów.

Wybór połączeń przewodowych okazał się wystarczający. HW-Q800A oddaje nam do dyspozycji jedno wejście HDMI i wyjście HDMI eARC, obydwa ze wsparciem dla funkcji 4K/60 Hz Video Pass, HDR10+ i Dolby Vision, jak również pojedyncze wejście optyczne. Do pełni szczęścia zabrakło mi portu USB i minijacka do podłączenia odtwarzaczy muzyki, ale na szczęście soundbar nadrabia to bogactwem połączeń bezprzewodowych – tutaj możemy skorzystać z modułu Wi-fi, Bluetootha, Apple AirPlay 2, Chromecasta i natywnej obsługi Spotify Connect. HW-Q800A jest także kompatybilny z Samsung SmartThings (w aplikacji możemy zresztą ustawić połączenia z serwisami streamingowymi).

Sprzęt pracuje w konfiguracji 3.1.2 z technologią Acoustic Beam 2.0, która poszerza i pogłębia scenę dźwiękową, oraz wsparciem dla Dolby Atmos i DTS:X. HW-Q800A brzmi szczególnie dobrze właśnie w połączeniu z Dolby Atmos: podczas seansu Nawiedzonego dworu w Bly towarzyszyły mi dochodzące z każdej strony, realistyczne odgłosy, niosące się w przestrzeni z precyzją i wyczuciem; nie zagłuszały one jednak kanału centralnego i klarownych dialogów. Dźwięk jest donośny i pełny, pozbawiony szumów i zakłóceń.

Na szczególną pochwałę zasługuje sposób, w jaki soundbar obsługuje dedykowany kanał wysokości: odgłosy wydawały się dochodzić z wielu punktów, zlokalizowanych nad moją głową, co w klimatycznym horrorze potrafi mocno wystraszyć. Gdy usiadłem odrobinę dalej od telewizora, zauważyłem jednak, że realizm i nasycenie dźwięku maleje wraz ze zwiększaniem się odległości od ekranu i soundbara; do uzyskania pełnego efektu surround przydałyby się głośniki tylne (w ofercie Samsunga znajdują się zresztą bezprzewodowe satelity).

Do dyspozycji otrzymujemy także cztery tryby przetwarzania sygnału: standardowy, surround, adaptacyjny i gamingowy, przeznaczone przede wszystkim dla materiałów bez udźwiękowienia Dolby Atmos lub DTS:X. Sprawdziłem je podczas seansu Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera, gdzie soundbarowi i subwooferowi udało się znacząco pogłębić i udramatycznić udźwiękowienie produkcji.

Muzyka na HW-Q800A brzmi sympatycznie: soundbar zachowuje bardzo dobrą separację kanałów stereo, niskie tony są energetyzujące i nasycone, średnica urzeka ciepłem i koloryzacją, a wysokie tony brzmią klarownie, lecz nie ostro. Udźwiękowienie gier stoi na równie wysokim poziomie, co przetestowałem na przykładzie Resident Evil Village i sugestywnej oprawy audio, która towarzyszyła rozgrywce.

Chociaż HW-Q800A najlepiej czuje się w towarzystwie telewizorów Neo QLED i QLED, polecam soundbara od Samsunga wszystkim kinomanom spragnionym mocnego, pełnego dźwięku – na pewno nie będą oni zawiedzeni.

SPECYFIKACJA