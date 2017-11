Samsung Smart View, czyli gwóźdź do trumny pilota

Zdarzyło ci się, że telewizyjny pilot zginął gdzieś w zagłębieniu kanapy i nie mogłeś szybko włączyć telewizora na akurat rozpoczynający się film lub mecz? Wkurzałeś się, kiedy chcąc włączyć jakąś funkcję smart TV musiałeś tracić czas na klikanie po kolei kilku przycisków? No właśnie, tak też podejrzewaliśmy. Problemy te znane są niemal wszystkim, ale na szczęście ich rozwiązanie leży dosłownie w zasięgu ręki, a konkretniej kciuka spoczywającego na wyświetlaczu smartfona, z którym większość z nas nie rozstaje się przecież ani na krok.

Cała magia dzieje się za sprawą najnowszej odsłony mobilnej aplikacji Smart View, oferującej posiadaczom telewizorów Samsunga niezwykle wygodny sposób kontroli nad wszystkimi funkcjami sprzętu za pomocą smartfona oraz zapewniającej dostęp do wielu innych opcji związanych z obsługą różnego typu multimediów. Poza oczywistymi oczywistościami pokroju zmiany kanałów, regulacji głośności czy odpalania rozmaitych aplikacji, oprogramowanie to pokazuje w czasie rzeczywistym obraz z telewizora na wyświetlaczu smartfona, a o przydatności tej opcji nie trzeba mówić chyba nikomu, kto choć raz z jakiegoś powodu musiał wstać sprzed kanapy i przegapił kluczową scenę w aktualnie oglądanym odcinku ulubionego serialu. Charakterystyczną właściwością opisywanej apki jest opcja przesyłania multimediów z telefonu do telewizora, przydająca się np. gdy mamy ochotę przejrzeć sobie na dużym ekranie wykonane w ciągu dnia zdjęcia. W nowej wersji oprogramowania działa ona jeszcze lepiej, co przekłada się na wyjątkową łatwość projekcji cyfrowych zbiorów szerszemu gronu widzów.

Smart View jest przydatnym narzędziem również dla graczy korzystających z usługi Samsung GameFly, pozwalającej na zabawę ze strumieniowanymi grami bez konieczności posiadania jakiejkolwiek konsoli. Dzięki opisywanemu oprogramowaniu mobilnemu, smartfon w jednej chwili może przemienić się w dotykowego pada, przez co nie trzeba wykładać dodatkowych pieniędzy na zakup bezprzewodowego kontrolera Bluetooth.