Olaf Lubaszenko o teatrze, filmie i pracy aktora

Olaf Lubaszenko, urodzony 6 grudnia 1968 roku we Wrocławiu, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych aktorów polskiego kina i teatru. Jego wszechstronny talent objawia się nie tylko w aktorstwie, ale również w reżyserii i scenariopisarstwie, co czyni go jednym z najbardziej wpływowych artystów polskiego przemysłu rozrywkowego.

Syn znanego aktora Edwarda Lubaszenki, Olaf zadebiutował na ekranie w wieku 14 lat, grając Kamila Kuranta w serialu Życie Kamila Kuranta (1982). Ten wczesny start zapoczątkował jego imponującą karierę filmową. Szczególnie znaczące były jego role w Piłkarskim pokerze Janusza Zaorskiego oraz Krótkim filmie o miłości Krzysztofa Kieślowskiego, za którą otrzymał międzynarodowe uznanie i nagrodę na festiwalu „Gwiazdy Jutra” w Genewie.

Lubaszenko współpracował z Krzysztofem Kieślowskim jako asystent reżysera przy realizacji Dekalogu, a także z Andrzejem Wajdą przy filmie Pierścionek z orłem w koronie, co ukazało jego głębokie zaangażowanie w proces filmowy.

Jego debiut reżyserski, film Sztos z 1997 roku, stał się kultowym dziełem polskiego kina. Lubaszenko kontynuował swoje reżyserskie sukcesy, tworząc między innymi hit Chłopaki nie płaczą. Jest również znany ze swojego związku z Teatrem Buffo oraz zaangażowania w teatralne produkcje, w tym w komedii Dajcie mi Tenora! w Teatrze Capitol.

Poza aktorstwem i reżyserią, Lubaszenko jest znany jako komentator telewizyjny, prezes Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych oraz Dyrektor Artystyczny Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Jego zainteresowania obejmują również sport, gdzie jest kapitanem Reprezentacji Artystów Polskich w piłce nożnej, oraz muzykę, z udziałem w kilku teledyskach.

Olaf Lubaszenko pozostaje jednym z najważniejszych artystów polskiego przemysłu rozrywkowego, docenianym przez kolegów z branży, krytyków oraz publiczność. Jego bogata kariera, pełna różnorodnych ról i osiągnięć, świadczy o niezaprzeczalnym talencie i pasji do sztuki.

Olaf Lubaszenko, z jego niezwykłą zdolnością do wcielania się w różnorodne role i tworzenia znaczących dzieł artystycznych, pozostaje ikoną polskiej sceny filmowej i teatralnej.