TEST: Samsung Galaxy Watch Active

Rynek smartwatchy to nieprzyjazne miejsce dla nowych produktów. Niepodzielnie rządzi na nim Apple Watch, swoją niszę mają specjalistyczne zegarki dla biegaczy, kolarzy czy pływaków, a spora część „każualowych” odbiorców, zniechęcona wysokimi cenami, zwraca się w stronę prostszych opasek fitness. Teraz do gry wchodzi jeszcze jeden zawodnik, Galaxy Watch Active od Samsunga. Czy ma on w sobie to coś, co pozwoli mu zdobyć serca milionów?

Lekkość bytu

Najnowszy smartwatch koreańskiego producenta to swoisty następca Samsunga Gear Sport i słabiej wyposażona wersja flagowego Galaxy Watch. Zegarek został zaprojektowany z myślą o śledzeniu codziennej aktywności fizycznej. Nie oznacza to, że nadaje się on tylko dla częstych gości siłowni – to przede wszystkim stylowy i prosty smartwatch dla każdego.

Mamy wrażenie, że projektanci urządzenia inspirowali się nie oryginalnym Galaxy Watch, a konkurencyjnym Apple Watchem – otrzymało ono minimalistyczny, nowoczesny design, niepodobny do klasycznego, przyciężkiego wzornictwa poprzednich modeli. Smukła koperta o delikatnie zaokrąglonych krawędziach jest niesamowicie lekka; przy wadze 25 g łatwo jest zapomnieć, że w ogóle nosimy coś na nadgarstku.

Niestety, nowy wygląd pociągnął za sobą konieczność kompromisu: Samsung zrezygnował z bezela, obracającego się pierścienia wokół tarczy, który był jednym z najwygodniejszych sposobów sterowania smartwatchami na rynku. Bez niego poruszanie się po 1,1-calowym ekraniku bywa niewygodne. Zegarek dostępny jest w jednym rozmiarze i czterech wersjach kolorystycznych – czarnej, srebrnej, błękitnej i w różowym złocie. Koperta dobrze prezentuje się na małych i dużych nadgarstkach i nie przeszkadza w swobodnym wykonywaniu codziennych czynności.

Podczas testów jedno ładowanie urządzenia starczało na około dwa dni pracy. To podobny wynik do Apple Watcha, ale w porównaniu z flagowym zegarkiem Samsunga mało imponujący – oryginalny Galaxy Watch wytrzymuje na baterii do pięciu dni, więc jeśli zależy nam na rzadkim ładowaniu, warto zainwestować trochę więcej kasy.

W zdrowym ciele

Smartwatch jest wodoodporny do głębokości 5 m i ma certyfikat IP68, więc można go zabrać na trening w basenie lub w plenerze. Jak sama nazwa wskazuje, Galaxy Watch Active to gadżet dla aktywnych, dlatego na pokładzie znalazła się zawansowana wersja aplikacji Samsung Health, uzupełniona o monitorowanie poziomu stresu, rozluźniające ćwiczenia oddechowe i wybór 21 ćwiczeń halowych oraz 39 programów treningowych. Przełączanie się pomiędzy trybami i programami następuje z poziomu ekranu.

Zegarek precyzyjnie śledzi i zapisuje aktywność, chociaż nie można porównywać go z profesjonalnymi trackerami. Ciekawą funkcją jest pomiar ciśnienia krwi, który może pomóc w zidentyfikowaniu niepokojących objawów zdrowotnych… tylko nie w Polsce, ponieważ Samsung nie zdecydował się na wprowadzenie go do naszego kraju. Miejmy nadzieję, że w przyszłości to się zmieni.

Bez asysty

Zegarek otrzymał wsparcie dla Bixby, inteligentnego asystenta Samsunga. Działa on szybko i nie ma problemów z rozpoznawaniem poleceń (no, przeważnie – czasami zdarzało mu się popełnić błąd), ale w codziennych zastosowaniach przegrywa z bardziej funkcjonalnym Asystentem Google.

Galaxy Watch Active działa na szybkim systemie operacyjnym Tizen, kompatybilnym ze wszystkimi smartfonami na Androidzie 5.0 i nowszym, a także iPhone’ami od iOS 9. System otrzymał nowy design, którego bolączką są małe ikonki, w które ciężko trafić palcem podczas intensywnego treningu.

Przyczepić można się również do niezbyt bogatego wyboru aplikacji: oprócz apek Samsunga, Stravy czy Spotify, nie zainstalujemy na nim nic sensownego. Tutaj zarówno watchOS i Google Wear OS mają sporą przewagę. Na szczęście ekran jest jasny i wyraźny, a wyświetlane na nim informacje są czytelne również w ostrym słońcu.

Galaxy Watch Active nie okazał się może najlepszym smartwatchem w historii Samsunga, chociaż pod wieloma aspektami góruje nad zaawansowanym technologicznie flagowym modelem. Nowoczesny design przypadnie do gustu wielu osobom, które odstraszały masywne kształty Galaxy Watch i jego wysoka cena. Gadżet ma swoje wady – największą jest brak obracanego bezela, który oszczędziłby nam cierpień związanych z celowaniem w niewielkie ikonki – ale konsumenci szukający niedrogiego i funkcjonalnego trackera fitness z podstawowymi funkcjami smartwatcha powinni być usatysfakcjonowani.

Specyfikacja