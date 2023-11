TEST: Audi Q5 S line 40 TDI

Od czasu wprowadzenia pierwszego Audi Q5, rynek SUV-ów zmienił się radykalnie, a prawie każdy producent dodał co najmniej jeden model o wysokich osiągach do swojej oferty. W tym czasie Q5 stale ewoluowało dzięki udoskonaleniom zapewniającym mu konkurencyjność na obecnie zaciekłym rynku SUV-ów premium. Dziś Q5 ma wielu utalentowanych rywali, w tym BMW X3, Mercedesa GLC, Lexusa NX, Land Rovera Discovery Sport, Alfę Romeo Stelvio i Jaguara F-Pace.

Q5 jest dostępne w licznych wariantach, ale ja przyjrzałem się opcji z silnikiem diesla (od 204 100 PLN). W wariancie testowym mówimy o 2,0-litrowym silniku wysokoprężnym o mocy 204 KM, oznaczonym jako 40 TDI. W tej konfiguracji przyspieszenie od 0 do 100 km/h osiągamy w 7,6 sekundy, w przypadku jednostki benzynowej zajmuje to nieco ponad sześć sekund. Sprawdźmy jednak, jak sprawuje się ten diesel w cenie od 233 800 PLN.

Im cięższy samochód, tym więcej zużywa paliwa, dlatego najnowsze Audi Q5 przeszło na lekkostrawną dietę w ramach dążenia do oszczędności, a Audi odnotowało nawet 90 kg utraty masy w porównaniu z poprzednim samochodem. Mimo to wnętrze Q5 jest większe i bardziej przestronne niż jego poprzednik.

Pasażerowie przednich siedzeń, podobnie jak osoby siedzące z tyłu mają sporo miejsca, chociaż mechanizm napędu na cztery koła Q5 oznacza, że w tylnej części podłogi znajduje się bardzo wyraźny garb tunelu skrzyni biegów. Jest to jednak częsty problem w samochodach z napędem 4×4.

Trzy indywidualnie składane tylne siedzenia można łatwo ułożyć na płasko, pozostawiając dużą, bo 1 550-litrową pojemność bagażnika. Posiadając SUV-a, należy przyzwyczaić się do wkładania przedmiotów do bagażnika, podnosząc je, jednak wybór opcjonalnego regulowania zawieszenia eliminuje ten problem. Tył samochodu opadnie tuż po otwarciu bagażnika w zgrabny, choć kosztowny sposób.

Wnętrze ostatniego Q5 dobrze przetrwało próbę czasu. Najnowszy model opiera się zatem na udanej formule przejrzystego układu, eleganckiego designu i wysokiej jakości wykonania. W rzeczywistości mam tylko jedną skargę dotyczącą deski rozdzielczej nowego Q5 i pewnie niektórzy kierowcy sprzeciwią się razem ze mną umieszczeniu standardowego 10-calowego wyświetlacza systemu informacyjno-rozrywkowego na desce, projektowo przypominając coś, co entuzjastyczny, ale niedoświadczony majsterkowicz mógłby zamontować w wolny weekend. Na tej wysokości ekran jest idealnie umieszczony w linii wzroku. Wystarczy jednak wysiąść z Q5 i wsiąść do nowego Audi A3 i staje się jasne, który samochód ma bardziej nowoczesne wnętrze – mimo że A3 jest prawie o połowę tańsze.

Wszystko inne w kabinie jest doskonałe. Wystrój czerpie inspiracje z większego SUV-a Q7, dzięki czemu zyskujesz masywną dźwignię zmiany biegów, pięknie zaprojektowane i łatwe w obsłudze pokrętła klimatyzacji oraz poczucie, że ktoś intensywnie myślał o tym, czego kierowcy potrzebują. Wszystkie modele Q5 są wyposażone w elektrycznie otwierany bagażnik, trzystrefową klimatyzację, zmodernizowane tarcze wirtualnego kokpitu, kamerę cofania i reflektory LED. Testowana wersja S line zapewnia bardziej sportowy wygląd wewnątrz i na zewnątrz, sztywniejsze zawieszenie, większe koła (19-calowe zamiast 18-calowych) i unikalne wykończenie ze wstawkami z tkaniny z mikrofibry na siedzeniach.

To egzemplarz najbardziej odpowiedni dla tych, którzy często podróżują na długich trasach

Najnowsze Q5 jest szybkie, łatwe w prowadzeniu i – co najważniejsze – skutecznie pochłania nierówności asfaltu, a jednocześnie prawie nie przechyla się podczas pokonywania zakrętów. Wrażenia są jeszcze lepsze, jeśli zdecydujesz się na opcjonalne adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne.

Układ kierowniczy Q5 jest wystarczająco dokładny i ułatwia ustawienie samochodu na drodze, ale daje niewiele informacji o tym, jak zachowują się przednie koła i jaką mają przyczepność. Tryb Dynamiczny w selektorze Audi nieco wyostrza jego reakcje, ale powoduje też, że jazda jest zbyt twarda. Podobnie jak w przypadku poprzedniego Q5, jeśli szukasz SUV-a tej wielkości i ważne jest dla ciebie zaangażowanie kierowcy, BMW X3 zapewnia większą dynamikę na zakrętach.

Jeśli chodzi o ekonomię jazdy, w teście 40 TDI poradził sobie rewelacyjnie, paląc niewiele ponad 7 litrów oleju napędowego na 100 km. To imponujące, biorąc pod uwagę, że standardowe wyposażenie Q5 obejmuje napęd na cztery koła quattro i siedmiobiegową automatyczną skrzynię biegów. Liczba ta dotyczy jednak samochodu wyposażonego w 18-calowe felgi aluminiowe i nieznacznie spada w przypadku zamontowania kół o średnicy od 19 do 21 cali. Spalanie dobrze odpowiada temu w Mercedesie GLC i jest nieco niższe niż w Land Rover Discovery Sport. To zdecydowanie egzemplarz najbardziej odpowiedni dla tych, którzy często podróżują na długich trasach.

Q5-ka wyposażona jest w bardzo zaawansowaną technologię bezpieczeństwa, w tym standardowe autonomiczne hamowanie awaryjne z funkcją wykrywania pieszych. Jeśli potrzebujesz więcej opcji bezpieczeństwa, do wyboru mamy superjasne, matrycowe światła LED. Można także zamówić system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, funkcję automatycznego parkowania i adaptacyjny tempomat.

Audi Q5 jest jednym z najlepszych wszechstronnych samochodów w swojej klasie i powinno znaleźć się na twojej krótkiej liście, jeśli szukasz SUV-a średniej wielkości klasy premium. Jest pięknie wykonane, wygodne, nowoczesne, a ponadto pod względem ceny i jakości bije np. takiego Jaguara F-Pace.

Specyfikacja

CENA 327 570 PLN

327 570 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 222 km/h

222 km/h 0-100 KM/H 7,6 sekundy

7,6 sekundy SILNIK 4-cylindrowy wysokoprężny

4-cylindrowy wysokoprężny MOC 204 KM

204 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 400 Nm