10 seriali, które warto obejrzeć jesienią

Kocyk, herbatka i serialik? Odkryj najlepsze produkcje, jakie mogły ci umknąć, a które musisz zobaczyć.

TED LASSO

Trener futbolu amerykańskiego (w tej roli Jason Sudeikis) zostaje menadżerem angielskiego klubu piłkarskiego Premier League – co może pójść nie tak?! To nie powinno zadziałać także jako serial, a jednak ten sportowy komediodramat jest sprytnie napisany, zabawny i absurdalnie podnoszący na duchu, z fantastycznie dobraną obsadą. Od wulgarnego Roya Kenta po nadmiernie entuzjastycznego Daniego Rojasa – Ted Lasso to czysta radość.

Apple TV

CZARNOBYL

Porywający mini serial opowiadający przerażającą historię najgorszej w dziejach katastrofy, do której doprowadził człowiek – potężnego wybuchu z 1986 roku w czarnobylskiej elektrowni atomowej na terenie ówczesnego ZSRR. Serial przedstawia to, co się działo od porannej eksplozji, chaos, śmierć w następnych dniach, tygodniach i miesiącach…

HBO MAX

THE LAST OF US

Oparta na wielokrotnie nagradzanej grze wideo o tym samym tytule, The Last of Us opowiada historię przemytnika Joela (Pedro Pascal), którego zadaniem jest eskortowanie nastolatki Ellie (Bella Ramsey) przez postapokaliptyczne Stany Zjednoczone. Świetna energia między aktorami, doskonała warstwa wizualna i muzyka Gustavo Santaolalli.

HBO MAX

DETEKTYW

Detektywa powstały trzy sezony i każdy z nich opowiada oddzielną historię. Tylko pierwsza z nich jest godna obejrzenia, ale na tyle, że znalazła się w tym zestawieniu. Jeśli lubisz niesamowite kreacje i mroczne, ponure kino z odrobiną czarnego humoru i lekko psychodeliczną nutą, to pokochasz przebogatą atmosferę tej serii.

HBO MAX

MIASTECZKO TWIN PEAKS

Jak w paru linijkach polecić najbardziej intrygujący i fascynujący serial w historii telewizji, o którym powstały całe książki, nie w pełni wyczerpujące jego temat? Tajemnica morderstwa Laury Palmer okazuje się być tylko zapalnikiem do odkrycia tajemnicy, która ćwierć wieku po powstaniu oryginału znalazła swoją kontynuację w trzecim sezonie, będącym tour de force Davida Lyncha.

SkyShowtime

SZEŚĆ STÓP POD ZIEMIĄ

Serial o rodzinie prowadzącej zakład pogrzebowy (!), który jest w stanie wejść w dowolny gatunek, a w podstawie funkcjonować jako głęboki, poruszający i zabawny. W miarę upływu kolejnych odcinków staje się też uzależniający, gdy obserwujemy niczym w zwierciadle dziwność życia. Gdy dotrwa się do końca, zobaczy się najlepszy ostatni odcinek w całej historii seriali.

HBO MAX

ROZDZIELENIE

Jaki w pełni rozumny człowiek dobrowolnie skazałby część siebie na niewolnictwo na osiem godzin dziennie? Rozdzielenie to niczym skrzyżowanie Czarnego lustra i 1984: idealne połączenie science fiction, tajemnicy, dystopii i mrocznej komedii. Niektóre sceny niełatwo się ogląda, nawet jeśli to tylko nieco doprawiony obraz kapitalizmu, jaki znamy z codziennego życia.

Apple TV

DAREDEVIL

Jedna z najlepszych adaptacji komiksu w formie serialu, w dodatku taka, która powinna spodobać się nawet osobom, które są obojętne, a wręcz niechętne do uniwersum Marvela. „Kreskówkowa” akcja przyjemnie zespala się z opowieścią, której towarzyszy prawdziwe napięcie. Uwagę zwraca genialny Vincent D’Onofrio jako kryminalista Wilson Fisk.

Disney+

LEKOMANIA

Dopesick bazuje na szokującej historii chciwości i korupcji w przemyśle farmaceutycznym. Opowieść koncentruje się na walce z uzależnieniem od opioidów w Stanach Zjednoczonych, spowodowanej lekiem OxyContin, wyprodukowanym oficjalnie jako nieuzależniający, co doprowadziło do wielu tragedii niczego nie spodziewających się i okłamywanych ludzi.

Disney+

W CIENIU

Wyobraźcie sobie serial gangsterski w postkomunistycznej rzeczywistości z dialogami i przemocą, których nie powstydziłby się Quentin Tarantino, a otrzymacie W cieniu. W tej rumuńskiej produkcji Serban Pavlu jako Relu, dla rodziny taksówkarz, a dla mafijnej familii ściągacz długów, będzie starał się pogodzić ze sobą te dwa życia, wpadając w coraz większe kłopoty.

HBO MAX