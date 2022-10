TEST: Withings Thermo

Tradycyjne, rtęciowe termometry odeszły w zapomnienie już kilka lat temu, a ich miejsce zajęły elektroniczne urządzenia do pomiaru temperatury. Producenci wręcz prześcigają się w dodatkowych funkcjach, które pozwalają na prowadzenie= dzienników zdrowia członków rodziny, czy analizować wyniki w dedykowanej aplikacji. Sprawdzamy Withings Thermo, który pretenduje do miana najbardziej innowacyjnego termometru na rynku. Zatem zmierzmy jego możliwości.

Produkty Withings znane są z prostego wyglądu i dobrze przemyślanych rozwiązań. Nie inaczej jest w przypadku Thermo – cylindryczny termometr wykonany jest z białego tworzywa, a wyróżniającym elementem jest zielona zatyczka sensora, która chroni go, kiedy urządzenie nie jest używane. W zestawie otrzymujemy baterie, które są włożone do termometru, co oznacza, że od razu możemy dokonać pomiaru. Wystarczy włączyć urządzenie, wyświetlacz podświetli się, po czym należy skierować Thermo w kierunku skroni. Za pomiar temperatury odpowiedzialne są czujniki podczerwieni, których w Withings Thermo jest 16. Podczas jednego pomiaru wykonają one nawet 4 000 prób wykrycia najcieplejszego miejsca na naszym czole, aby odczyt był najbardziej precyzyjny i realny. Kiedy urządzenie skończy badanie, wydawany jest krótki sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się wynik. Przydatnym rozwiązaniem jest dioda informująca o wyniku — zielona zaświeci się w przypadku prawidłowej temperatury, pomarańczowa, kiedy jest ona podwyższona, a czerwona, kiedy mamy gorączkę.

Urządzenie pozwala stworzyć do ośmiu profili i każdy odczyt przypisywać do danej osoby. Co więcej, Withings Thermo do dyspozycji użytkowników oddaje dedykowaną aplikację Health Mate, w której możemy gromadzić wyniki, dodawać notatki, a także synchronizować pomiar temperatury ciała z wynikami z innych urządzeń Withings, np. ciśnieniomierza. Aplikacja działa bardzo płynnie, a tworzenie osi czasu z wynikami, zwłaszcza podczas choroby, jest bardzo istotne — pacjent podczas teleporady z łatwością może przekazać lekarzowi informacje o wysokości temperatury. Ten model gromadzenia wyników z pewnością spodoba się także rodzicom, dla których szczegółowe badanie i notowanie wyników jest tak ważne. Docenią go także osoby przewlekle chore.

Withings Thermo to urządzenie intuicyjne, precyzyjne, a w połączeniu z aplikacją może być inteligentnym centrum gromadzenia wyników naszych domowych badań.

Co więcej, w aplikacji dostępne są podstawowe porady, co robić w przypadku wysokiej gorączki. Jednak za tego medycznego pomocnika przyjdzie nam zapłacić ponad 400 PLN, co jest zdecydowanie wysoką ceną w stosunku do elektronicznych termometrów kontaktowych lub bezdotykowych. Decydując się na zakup Withings Thermo, wybieramy nie tylko termometr do pomiaru temperatury, ale także nietaniego, acz osobistego asystenta rejestrującego historię choroby.

