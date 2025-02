Mai debiutuje w Street Fighter 6

Historia zostanie zapisana na ulicach, gdy ognista kunoichi SNK Mai Shiranui dołączy do Street Fighter 6 od dziś na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i PC za pośrednictwem Steam! Jako druga gościnna postać w historii Street Fighter gracze mogą nadać bitwom nowy smak dzięki wyglądowi i liście ruchów Mai inspirowanym różnymi klasykami SNK, które są teraz powiązane ze światem Street Fighter 6. Sprawdź Mai we wszystkich trzech trybach gry.

Gracze, którzy posiadają Year 2 Character Pass lub Ultimate Pass, mogą od razu wskoczyć do walki z Mai lub kupić ją osobno za Fighter Coins. Olśniewająca bohaterka ma również dwa stroje. Strój 1 przypomina jej klasyczny styl z serii Fatal Fury, a strój 2 opiera się na jej najnowszym wyglądzie z nadchodzącego Fatal Fury: City of the Wolves od SNK. Strój 2 można zdobyć za Fighter Coins lub maksymalizując więź z Mai w World Tour.