TEST: Samsung 990 EVO Plus SSD

Samsung 990 EVO Plus Gen5 NVMe SSD to nośnik na bardzo konkurencyjnym rynku, na którym opcje przechowywania danych są obecnie w dużej mierze skierowane do entuzjastów i użytkowników stacji roboczych. Ten konkretny dysk M.2 to interesujący wybór spośród istniejących modeli Gen5 – Samsung zaprojektował go tak, by ograniczyć temperatury poprzez wykorzystanie mniejszej liczby linii PCI-E. Jednak mniejsza liczba linii oznacza ograniczoną przepustowość, co może osłabić ogólną wartość 990 EVO Plus.

Podczas gdy pierwsze modele SSD Gen5 miały spore problemy z przegrzewaniem, rok 2024 i 2025 przyniosły znaczną poprawę – producenci ulepszyli kontrolery, rozwiązując problemy z temperaturą. Z tego względu redukowanie liczby linii PCI-E nie jest już konieczne, co może podważyć sens istnienia 990 EVO Plus, jeśli chodzi o wydajność.

Zostawmy jednak spekulacje, Samsung 990 EVO Plus to dysk SSD Gen5 x2 M.2 – nie należy go mylić z większością innych modeli NVMe PCI-E 5.0, które korzystają z czterech linii. To istotne, bo mniejsza liczba linii oznacza niższą przepustowość. Przy każdej nowej generacji PCI-E prędkości się podwajają – z 7,5 GB/s (Gen4) do około 15 GB/s (Gen5). Tymczasem 990 EVO Plus, korzystając z dwóch linii, oferuje w praktyce prędkości zbliżone do Gen4.

To tłumaczy, dlaczego prędkości odczytu i zapisu są tak niskie. Nie oznacza to jednak, że są one złe – dla wielu użytkowników Gen4 to wciąż standard. Niemniej jednak, niższe prędkości wpływają na ogólną wartość dysku przy obecnych cenach. Model ten występuje w trzech pojemnościach – 1 TB, 2 TB i 4 TB, co pozwala dobrać wariant do własnych potrzeb. Wytrzymałość jest standardowa – 600 TBW dla wersji 1 TB, 1 200 TBW dla 2 TB i 2 400 TBW dla 4 TB. Samsung oferuje 5-letnią gwarancję, co zdecydowanie działa na korzyść. Dysk ma standardowy format 2280, pasujący do większości nowoczesnych płyt głównych.

Testowana wersja 2 TB kosztuje około 560 PLN. Cena nie jest drastycznie wygórowana, ale – podobnie jak w przypadku pierwotnego 990 EVO – może być trudno konkurować z modelami Gen4, które oferują podobne (lub lepsze) osiągi w niższej cenie.

Pod względem wyglądu, jak większość dysków NVMe bez radiatora, 990 EVO Plus jest dość „surowy” – brak tu jakiegokolwiek designu czy elementów estetycznych. Producent nie skupia się na wyglądzie w modelach bez radiatora.

Samsung zaleca montaż dysku pod radiatorem płyty głównej, by uniknąć throttlingu. Mimo że zredukowano liczbę linii PCI-E w celu ograniczenia nagrzewania, jeśli twoja płyta główna ma radiator – warto z niego skorzystać.

W czasie testów średnia temperatura oscylowała w okolicach 60° C, maksymalna przy wysokim obciążeniu wyniosła 65° C. To bardzo dobry wynik.

Wydajność odczytu wyniosła średnio 6 912 MB/s w stosunku do deklarowanych przez producenta 7 250 MB/s – mieszcząc się w granicy 10% marginesu błędu. Zapis jednak wypada gorzej – osiągnięto 5 665 MB/s, co jest poniżej deklarowanej wartości i poza akceptowalnym marginesem. To rozczarowujące, zwłaszcza że model ten i tak ma trudne zadanie konkurowania cenowo z dyskami Gen4.

Na tle innych dysków Gen5, 990 EVO Plus wypada najsłabiej zarówno w odczycie, jak i zapisie.

Samsung 990 EVO Plus to dysk SSD Gen4 „przebrany” za Gen5 – choć używa nowego interfejsu, to jego wydajność zdecydowanie tego nie odzwierciedla. Główną zaletą jest dobra kontrola temperatur, ale na tle konkurencji wypada blado.

Brakuje tu cech wyróżniających – nie ma radiatora, nie ma podświetlenia RGB, prędkości są przeciętne, a cena – zbyt wysoka jak na oferowaną wydajność. Modele takie jak Lexar NM790 czy WD_BLACK SN850X oferują lepszą wydajność i kompatybilność ze starszymi płytami, a przy tym często są tańsze.

Specyfikacja

CENA Od 329 PLN (1 TB)