Robbie Williams zapowiada rockowy powrót z albumem BRITPOP

Robbie Williams wraca z przytupem – i to dosłownie. Artysta właśnie zaprezentował nowy singiel Rocket, który zapowiada jego nadchodzący album BRITPOP. Płyta ukaże się tej jesieni nakładem Columbia Records, a już teraz można ją zamawiać w przedsprzedaży.

Rocket to nie tylko energetyczna, gitarowa petarda, ale i wyjątkowa kolaboracja – w utworze usłyszymy legendarnego gitarzystę Black Sabbath, Tony’ego Iommiego. Brzmienie singla to miks mocnych bębnów, wzniosłego refrenu i charakterystycznego solo mistrza metalu. Za kompozycję odpowiadają Williams, Iommi, Karl Brazil i Tom Longworth.

W teledysku Robbie pojawia się w pełnej punkowej krasie: czerwone spodnie w kratę, skórzana kurtka z graffiti, łańcuchy – to wszystko w klimacie buntu lat 90. Artysta przemierza ulice Londynu w towarzystwie flash moba, a niektóre sceny – te z Iommim – zrealizowano w rodzinnym mieście gitarzysty, Birmingham.

Tytułowy BRITPOP to powrót Williamsa do korzeni. – „To album, który powinienem był nagrać po odejściu z Take That w 1995 roku. To był złoty czas britpopu. Chciałem oddać hołd tamtym brzmieniom – jest surowiej, mocniej i bardziej gitarowo niż kiedykolwiek” – mówi Robbie. Jak dodaje, krążek to połączenie „Brit” i „popu” w jego najlepszym wydaniu.

Okładka albumu nawiązuje do jednej z najbardziej kultowych stylizacji Robbiego – czerwonego dresu z Glastonbury 1995. Płyta ukaże się w wielu wersjach: na CD, w edycji deluxe, na kasecie, alternatywnej kasecie oraz cyfrowo. W oficjalnym sklepie artysty dostępne będą limitowane, podpisane zestawy.

Jesień zapowiada się wyjątkowo britpopowa.