Inteligentny dom od podstaw

Przewodnik po świecie ekosystemów, urządzeń i protokołów. Pomagamy podjąć możliwie najlepsze decyzje dotyczące budowy środowiska smart home.

Oświetlenie

Główne czy nastrojowe?

Govee Floor Lamp 2

Stojąca lampa od Govee, która ożywi każde, nawet najbardziej ponure wnętrze. Minimalistyczna forma modelu Floor Lamp 2 prezentuje się wyjątkowo atrakcyjnie i doskonale wpisuje się w nowoczesne aranżacje. Główna część lampy – taśma LED w technologii COB – została osadzona w owalnym, aluminiowym profilu i zamocowana na solidnej podstawie, która również emituje światło RGB. Lampa ma 152 cm wysokości i generuje maksymalnie 1 725 lumenów, co z powodzeniem wystarczy do oświetlenia nawet dużego salonu. Mimo to najlepiej sprawdza się jako dodatkowe lub nastrojowe źródło światła. Po skierowaniu strumienia na ścianę możemy cieszyć się dynamicznymi scenami świetlnymi przygotowanymi w aplikacji Govee, albo tworzyć własne kompozycje. Sterowanie odbywa się za pomocą dołączonego pilota, dedykowanej aplikacji lub innego ekosystemu smart home kompatybilnego ze standardem Matter.

470 PLN, eu.govee.com

1 | Aqara LED Bulb T2

Przez długi czas w ofercie firmy Aqara brakowało nowoczesnej, inteligentnej żarówki zdolnej konkurować z liderami rynku. LED Bulb T2 dostępna jest z gwintem E27 oraz GU10, w wersji RGB i CCT (ze zmienną temperaturą barwową) – idealnej dla miłośników stonowanego światła. Żarówka umożliwia monitorowanie zużycia energii i działa w standardzie ZigBee lub Matter przez Thread (do wyboru podczas instalacji), dzięki czemu można ją łatwo zintegrować z najpopularniejszymi ekosystemami smart home.

Od 79 PLN, www.aqara-polska.pl

2 | Nanoleaf Blocks Combo XL Smarter Kit

Oświetlenie nie musi być wyłącznie funkcjonalne. W przypadku Nanoleaf Blocks może również stanowić dekorację i nadawać wnętrzu niepowtarzalny charakter. Zestaw Combo XL Smarter Kit pozwala na kreatywne udekorowanie przestrzeni ośmioma panelami RGB, modularną półką i tablicą z hakami. Możliwość rozbudowy zestawu oraz obsługa dynamicznych scen świetlnych i kolorów z poziomu aplikacji czyni z tego rozwiązania doskonałe narzędzie aranżacyjne. Produkt kompatybilny z Apple HomeKit, Amazon Alexa i Google Home.

1 099 PLN, www.nanoleaf.me

3 | Aqara Ceiling Light T1M

Plafon, który bez trudu doświetli całe pomieszczenie (temperatura barwowa od 2700 K do 6500 K). Oprócz inteligentnych funkcji i integracji z większością ekosystemów smart home poprzez standard Matter (wymagany hub Aqara), Ceiling Light T1M wyróżnia się obręczą RGB, która pozwala tworzyć wyjątkowy nastrój we wnętrzu. Przewidziany na 50 000 godzin pracy, energooszczędny i wyposażony w system wiernego odwzorowania kolorów.

499 PLN, www.aqara-polska.pl

4 | TP-Link Tapo L535E

Najlepsza obecnie inteligentna żarówka od TP-Link, działająca w standardzie Matter przez Wi-Fi. Dzięki temu z łatwością włączymy ją do każdego ekosystemu zgodnego z Matter (np. Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa) oraz do dedykowanego środowiska smart home Tapo. Żarówka RGB osiąga maksymalną jasność 1 055 lumenów, ma czujnik zużycia energii, nie wymaga huba i oferuje znakomity stosunek jakości do ceny.

49 PLN, www.tp-link.com

Kamery bezpieczeństwa

Ochrona na pierwszym miejscu

Aqara Camera Hub G5 Pro

Pierwsza propozycja Aqary w kategorii kamer zewnętrznych i od razu godna uwagi. Poza eleganckim designem, G5 Pro oferuje szeroki zestaw funkcji klasy premium. Nagrywa obraz w rozdzielczości 4 Mp (1520p), a w nocy działa technologia True Color Night Vision, zapewniająca kolorowy obraz nawet przy minimalnym oświetleniu. Dzięki AI kamera rozpoznaje osoby, zwierzęta, pojazdy oraz paczki, a także oferuje rozpoznawanie twarzy. Materiały zapisywane są w pamięci wewnętrznej lub w chmurze Aqara. Co więcej, pełni także funkcję huba z routerem Thread, umożliwiając integrację z innymi urządzeniami marki i systemami smart home, jak Apple HomeKit czy Home Assistant. Obsługuje RTSP i może nagrywać na dysku NAS. Dostępna w dwóch kolorach (czarny i biały) oraz wariantach zasilania: przez USB-C (Wi-Fi) lub Ethernet (POE).

Od 599 PLN, www.aqara-polska.pl

1 | TP-Link Tapo C530WS

Zewnętrzna, obrotowa kamera o klasie szczelności IP66. Nagrywa w rozdzielczości 3K 5 Mp i wyposażona jest w przetwornik Starlight, zapewniający jasny, kolorowy obraz przy słabym oświetleniu. Technologia Smart SI umożliwia rozpoznawanie osób i zwierząt oraz śledzenie ich ruchu w poziomie (360°) i pionie (130°). Kamera działa przez Wi-Fi lub Ethernet (bez POE). Umożliwia nagrywanie na kartę microSD (do 512 GB) lub do chmury Tapo Care.

249 PLN, www.tp-link.com

2 | TP-Link Tapo C230

Kamera wewnętrzna rejestrująca obraz w jakości 3K 5 Mp. Dzięki obrotowi 360° i pochyleniu 114°, funkcji śledzenia ruchu oraz inteligentnemu wykrywaniu obiektów (Smart SI), monitoruje dużą przestrzeń. Ponadto informuje (powiadomienia Push) o wykryciu ludzi, zwierząt czy płaczu dziecka. Nagrania zarejestrowane prze Tapo C230 mogą być przechowywane na karcie microSD (do 512 GB) lub w chmurze (Tapo Care, subskrypcja). Obsługuje RTSP.

179 PLN, www.tp-link.com

3 | SwitchBot Outdoor Spotlight Cam 2K

Niewielka kamera zewnętrzna firmy SwitchBot z wbudowaną baterią, która może działać nawet do 180 dni bez ładowania. Nagrywa obraz w jakości 2K, ma wbudowany mikrofon i głośnik, klasę szczelności IP65 i możliwość podłączenia panelu słonecznego, eliminującego konieczność ładowania. Obsługuje zapis na kartę microSD lub do chmury SwitchBot. Łączy się przez Wi-Fi.

460 PLN, eu.switch-bot.com

4 | Yale Smart Indoor Camera

Dyskretna kamera do wnętrz, która dzięki minimalistycznemu designowi nie rzuca się w oczy. Nagrywa w jakości Full HD, wykrywa ruch oraz obecność osób, materiały zapisywane są w pamięci wewnętrznej lub w chmurze Yale (subskrypcja). Może być integralną częścią profesjonalnego systemu alarmowego Yale Smart Security, co zdecydowanie wyróżnia ją spośród konkurencji.

290 PLN, www.yalehome.com

Przełączniki

Praktyczne rozwiązania codziennych problemów

Aqara Panel Hub S1 Plus

Każdy dobrze zaprojektowany inteligentny dom potrzebuje „mózgu”, który będzie zarządzał wszystkimi urządzeniami. Jeśli w swoich poszukiwaniach odpowiedniego ekosystemu zdecydujesz się na markę Aqara, trudno o lepszy wybór niż przełącznik z panelem sterującym – Panel Hub S1 Plus. To tak naprawdę trzy bardzo potrzebne urządzenia w jednym. Już na pierwszy rzut oka widać, że produkt może stać się centrum sterowania naszym domem. Dotykowy ekran, którego interfejs możemy modyfikować, pozwala na sterowanie wszystkimi urządzeniami w ekosystemie Aqara. Możemy również podglądać na nim obraz z kamer (np. Aqara Camera Hub G5 Pro), monitorować zużycie energii i korzystać z czujnika zbliżeniowego, który aktywuje ekran tylko wtedy, gdy podejdziemy do panelu. Aqara Panel Hub S1 Plus montujemy zamiast klasycznego przełącznika światła – przejmuje on jego funkcję, eliminując potrzebę zakupu oddzielnego urządzenia. Dodatkowo umożliwia estetyczny i bezinwazyjny montaż na ścianie. Co więcej, S1 Plus pełni rolę huba, na bazie którego możemy zbudować inteligentny dom oparty na bogatym portfolio urządzeń producenta. Obsługuje protokoły ZigBee i Matter, dzięki czemu współpracuje z systemami Apple HomeKit, Google Home i Amazon Alexa.

999 PLN, www.aqara-polska.pl

1 | SwitchBot Relay Switch 1PM

Jeśli poważnie podchodzimy do budowy inteligentnego domu, warto przyjrzeć się przekaźnikom montowanym w puszkach podtynkowych. Propozycja firmy SwitchBot została zaprojektowana do pojedynczego przełącznika, umożliwia monitoring zużycia energii i obsługuje standard Matter. Po jego zamontowaniu będziemy mogli zdalnie sterować światłem z poziomu aplikacji producenta. Nadal będziemy mogli fizycznie gasić i zapalać światło za pomocą dotychczasowego przełącznika, ale teraz dodamy Relay Switch 1PM także do innych środowisk smart home.

90 PLN, eu.switch-bot.com

2 | Aqara Dimmer Switch H2 EU

Inteligentny ściemniacz światła to świetny wybór dla tych, którzy chcą regulować jasność żarówek w ramach swojego ekosystemu smart home, zachowując przy tym pełną funkcjonalność klasycznego przełącznika. Propozycja firmy Aqara komunikuje się za pośrednictwem standardu Matter przez Thread lub Zigbee. Design urządzenia jest nowoczesny, ale na tyle stonowany, że wpasuje się w każde wnętrze. Ściemniacz jako jeden z nielicznych na rynku działa także w instalacjach bez przewodu neutralnego.

199 PLN, www.aqara-polska.pl

3 | TP-Link Tapo P110M

Jeśli nie chcemy ingerować w instalację elektryczną, ale zależy nam na inteligentnym gniazdku, świetnym wyborem będzie Tapo P110M. Wystarczy podłączyć je do zwykłego gniazdka, skonfigurować przez Wi-Fi w aplikacji Tapo i voilà! Dzięki niemu możemy zdalnie lub automatycznie włączać i odcinać zasilanie, a także monitorować zużycie energii przez podłączone urządzenia (np. lampy czy telewizory). Gniazdko obsługuje standard Matter, więc bez problemu dodamy je do innych ekosystemów smart home.

59 PLN, www.tp-link.com

4 | Sonoff Zigbee Smart Water Valve

Inteligentny zawór wodny do ogrodu może nie być pierwszą rzeczą, o której myślimy podczas projektowania domu, ale z pewnością okaże się niezwykle przydatny przy podlewaniu. Smart Water Valve wykorzystuje protokół Zigbee i współpracuje z popularnymi systemami smart home. Dzięki niemu zautomatyzujemy podlewanie i zoptymalizujemy zużycie wody. Urządzenie zasilane jest czterema bateriami AAA, które powinny wystarczyć na około 20 miesięcy (przy dwóch cyklach podlewania dziennie).

175 PLN, www.sonoff.tech

Czujniki

Źródła informacji dla twojego inteligentnego domu

SwitchBot Water Leak Detector

Inteligentny czujnik zalania firmy SwitchBot łączy nowoczesną technologię z niezawodnością – kluczową cechą w przypadku takich urządzeń. Wyposażony w dwa zestawy czujników oraz dodatkowe złącze do sondy zewnętrznej (dostępnej w zestawie), wykrywa zarówno stojącą wodę, jak i nagłe wycieki. Czas reakcji wynosi zaledwie pół sekundy po kontakcie z wodą. Obsługuje Bluetooth i Wi-Fi (zasięg do 120 m na otwartym terenie) i nie wymaga dodatkowego huba, aby informować nas o zagrożeniach. Oprócz powiadomień z aplikacji uruchamia też alarm dźwiękowy. Czujnik jest zgodny z Amazon Alexa, Google Home i IFTTT po sparowaniu z aplikacją SwitchBot. Urządzenie ma klasę szczelności IP67, a wymienna bateria wystarcza nawet na dwa lata pracy.

90 PLN (100 PLN z sondą wewnętrzną), eu.switch-bot.com

1 | Aqara Presence Sensor FP1E

Zaawansowany czujnik obecności, który dzięki technologii radarowej (mmWave) wykrywa nawet najdrobniejszy ruch – np. unoszącą się klatkę piersiową podczas oddychania. Świetnie sprawdza się w zaawansowanych automatyzacjach oświetlenia i systemach bezpieczeństwa. FP1E zasilany jest przez USB-C i komunikuje się przez Zigbee, co gwarantuje szybkie, stabilne połączenie. Kąt detekcji wynosi 120°, a zasięg do 5 metrów. Bez problemu integruje się z Apple HomeKit i innymi systemami smart home.

219 PLN, www.aqara-polska.pl

2 | Aqara Motion and Light Sensor P2

W każdym inteligentnym domu znajdzie się miejsce na czujnik ruchu. Motion and Light Sensor P2 wykrywa ruch oraz mierzy natężenie światła. Obsługuje protokół Matter przez Thread, co zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi ekosystemami. Czujnik wykrywa ruch w promieniu 7 m w zakresie 150°, a dane o natężeniu światła (w luksach) pomagają w bardziej zaawansowanych automatyzacjach. Urządzenie zasilane jest bateryjnie i działa nawet 2 lata bez wymiany baterii.

149 PLN, www.aqara-polska.pl

3 | Fibaro Smoke Sensor

Czujnik dymu nie jest u nas tak popularny jak w wielu innych krajach, a szkoda – może uratować nie tylko mienie, ale i życie wielu osób. Model firmy Fibaro to niewielki, dyskretny krążek wyposażony w czujnik dymu, termometr, alarm dźwiękowy i sygnalizację świetlną. Urządzenie korzysta z protokołu Z-Wave – mniej popularnego, ale bardzo stabilnego – kompatybilnego m.in. z hubami Homey i Samsung SmartThings.

299 PLN, www.fibaro.com

4 | SwitchBot Meter Pro

Inteligentny termometr i higrometr, który precyzyjnie monitoruje temperaturę i wilgotność w czasie rzeczywistym. Na ekranie E-Ink wyświetla dodatkowo datę, godzinę oraz – po konfiguracji w aplikacji SwitchBot – dane pogodowe z sieci. Wskazania Meter Pro mogą być wykorzystywane w automatyzacjach i scenach, a z pomocą huba obsługującego Matter (np. SwitchBot Hub 2) także w innych ekosystemach smart home.

149 PLN, eu.switch-bot.com

Klimat

Technologia w służbie komfortu

SwitchBot Air Purifier Table

SwitchBot znany jest z projektowania urządzeń wielofunkcyjnych — Air Purifier Table to najnowszy przykład tej filozofii. Przede wszystkim to wydajny oczyszczacz powietrza o cylindrycznym kształcie i 3-warstwowym filtrze, który skutecznie eliminuje alergeny, nieprzyjemne zapachy, a nawet włosy i sierść. W górnej części umieszczono elegancką lampę z regulacją jasności i koloru w aplikacji. Co ciekawe, kolor światła może zmieniać się automatycznie w zależności od jakości powietrza. W wersji „Table” (dostępna jest też podstawowa) otrzymujemy także stolik nocny z blatem imitującym drewno oraz wbudowaną ładowarką indukcyjną. Sprawdzi się zarówno przy łóżku, jak i jako estetyczny mebel w salonie. Urządzenie obsługuje standard Matter przez Wi-Fi, dzięki czemu z łatwością włączymy je do Apple HomeKit, Home Assistant czy Google Home – bez potrzeby kupowania dodatkowego huba.

1 249 PLN, eu.switch-bot.com

1 | SwitchBot Evaporative Humidifier

Komfort powietrza w domu nie istnieje bez porządnego nawilżacza – a ten model od SwitchBot ma wszystko, czego można oczekiwać od tego typu urządzenia. To nawilżacz ewaporacyjny o wydajności 750 ml/h, z pojemnym, 4,5-litrowym zbiornikiem i bardzo cichą pracą (od 18 dB). Nie wymaga też częstej wymiany filtra – wystarczy go przepłukać. Co więcej, jeśli połączymy go z robotem SwitchBot S10, może samodzielnie uzupełniać wodę.

999 PLN, eu.switch-bot.com

2 | Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx

To prawdziwy Rolls-Royce wśród oczyszczaczy powietrza. Najnowszy model z serii De-NOx wyposażono w filtr K-Carbon, który wyłapuje aż o 50% więcej dwutlenku azotu niż tradycyjne filtry węglowe. Urządzenie oczyszcza, nawilża oraz działa jak wentylator w upalne dni. Sterowanie odbywa się za pomocą eleganckiego pilota lub aplikacji Dyson, w której skonfigurujemy wszystkie funkcje.

3 599 PLN, www.dyson.pl

3 | Aqara Radiator Thermostat E1

Choć sezon grzewczy za nami, warto już teraz pomyśleć o oszczędnościach na przyszłość. Inteligentne głowice termostatyczne Aqara, montowane na kaloryferach, pozwalają łatwo zarządzać temperaturą w domu. Komunikują się przez ZigBee, są kompatybilne z większością grzejników i dobrze wyglądają. Kilka prostych automatyzacji może znacząco obniżyć nasze rachunki.

299 PLN, www.aqara-polska.pl

4 | Tado Smart Thermostat X

Jeśli masz dom z własnym systemem ogrzewania, to inteligentny termostat może zrewolucjonizować sposób zarządzania ciepłem. Tado Smart Thermostat X współpracuje z większością kotłów i pomp ciepła (warto sprawdzić kompatybilność na stronie producenta). Łączy się z siecią przez Thread, obsługuje Matter i oferuje przejrzystą aplikację oraz prosty interfejs.

489 PLN, www.tado.com

Roboty sprzątające

Sprzątanie nigdy nie było tak proste

iRobot Roomba Plus 505 Combo

Roboty sprzątające przeszły długą drogę – od ciekawostki technologicznej po w pełni skuteczne i dopracowane narzędzia w arsenale fana domowych porządków. Żadna inna firma nie zrobiła dla tej branży tyle, co iRobot, która właśnie zaprezentowała swoje nowe roboty odkurzająco-mopujące. Model Roomba Plus 505 Combo to nowe rozdanie w historii marki i świetny przykład możliwości tej firmy. Urządzenie zostało wyposażone w system nawigacji oparty na technologii LiDAR ClearView, który precyzyjnie mapuje mieszkanie, dwa obrotowe pady mopujące DualClean PerfectEdge z technologią inteligentnego szorowania SmartScrub oraz gumową szczotkę główną i szczotkę boczną do sprzątania w narożnikach i wzdłuż krawędzi. Ponadto technologia PrecisionVision, wspierana przez AI, rozpoznaje w czasie rzeczywistym przeszkody na drodze robota – kable, skarpetki, a nawet zwierzęce niespodzianki – i skutecznie je omija. Wraz z robotem otrzymujemy również wszechstronną stację AutoWash, która zasysa brud i kurz z pojemnika, umieszczając go w szczelnym worku, pierze i suszy ciepłym powietrzem obrotowe pady oraz ładuje robota. Plus 505 Combo wyróżnia się ponadto stylowym designem i dostępny jest w dwóch kolorach – czarnym i białym. Cieszy również dopracowana przez lata aplikacja oraz prosta integracja z głównymi ekosystemami smart home.

3 199 PLN, www.irobot.pl

1 | Roborock Saros 10R

Marka Roborock jest ostatnio w świetnej formie, co wyraźnie widać po jej produktach. Zaprezentowany kilka miesięcy temu Saros 10R to najlepszy tego przykład. Model ten otrzymał wiele innowacyjnych rozwiązań – wyróżniają się m.in. autonomiczny system nawigacji StarSight 2.0, pionierski system adaptacyjnego podwozia AdaptLift oraz technologia ruchomego ramienia szczotki FlexiArm. Saros 10R bez problemu wjeżdża pod kanapę czy łóżko (7,98 cm wysokości), a jego wielofunkcyjna stacja dokująca 4.0 zajmuje się konserwacją robota przez długie tygodnie.

5 699 PLN, pl.roborock.com

2 | SwitchBot K10+ Pro Combo

Mały robot sprzątający K10+ Pro to świetna propozycja do kawalerek i małych mieszkań, gdzie jego więksi bracia mogą mieć problem z dotarciem do wszystkich zakamarków. Mimo niewielkich rozmiarów model ten oferuje moc ssania 3 000 Pa, nawigację opartą na technologii LiDAR i specjalny tryb cichej pracy. W wersji Combo otrzymujemy również smukłą stację dokującą i pełnowymiarowy odkurzacz bezprzewodowy, który poradzi sobie w miejscach niedostępnych dla robota. Stacja skutecznie usuwa kurz i brud nie tylko z robota, ale również z odkurzacza, a także ładuje oba urządzenia.

2 199 PLN, eu.switch-bot.com

3 | iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo

Jeśli nie masz w domu miejsca na dużą, wielozadaniową stację dokującą, ale chcesz mieć robota, którym nie trzeba się zajmować co kilka dni – właśnie go znalazłeś. Roomba 205 DustCompactor Combo został wyposażony w innowacyjny system kompresji brudu z dużym, wbudowanym pojemnikiem, który wystarczy opróżniać średnio raz na dwa miesiące. Model ten oferuje również nakładkę mopującą, moc ssania 7 000 Pa, precyzyjny system nawigacji LiDAR ClearView i gumową szczotkę główną. Niewielka stacja dokująca może być umieszczona niemal wszędzie dzięki swoim kompaktowym rozmiarom.

1 799 PLN, www.irobot.pl

4 | Roborock Qrevo Curv

Ten model przyciąga uwagę przede wszystkim nietypowym designem stacji dokującej 3.0, która zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji. Towarzyszy jej jeden z najlepszych robotów sprzątających w portfolio Roborocka. Qrevo Curv oferuje moc ssania 18 500 Pa, system Dual Anti-Tangle eliminujący problem zaplątanych włosów w szczotkach, zaawansowaną nawigację oraz adaptacyjne podwozie AdaptLift. Model dostępny jest również w tańszych wariantach – idealnych dla użytkowników, którzy nie mają wysokich progów i nie korzystają z asystentów głosowych.

4 099 PLN, pl.roborock.com

Komfort życia

Bohaterowie w twoim domu

Yale Linus L2 + Smart Keypad 2

Inteligentny zamek do drzwi marki Yale to jedno z najlepszych i najbezpieczniejszych urządzeń tego typu, jakie testowaliśmy w ubiegłym roku. Montaż zamka jest szybki, prosty i nie sprawia większych problemów (zakładając, że posiadamy odpowiednią wkładkę – do zweryfikowania na stronie producenta). Prosty design sprawia, że urządzenie nie rzuca się nadmiernie w oczy. Wykonane zostało z solidnych materiałów, głównie metalu i wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Zamek ma również wbudowany akumulator, który można wyjąć do ładowania. Po fizycznej instalacji zamka wystarczy sparować go z aplikacją Yale i gotowe. Łączność odbywa się przez Wi-Fi lub Bluetooth (gdy jesteśmy w pobliżu drzwi). Zdalne sterowanie ryglem nie wymaga dodatkowego huba, co jest ogromną zaletą. Zamek można dodać do wszystkich popularnych ekosystemów smart home, również za pomocą standardu Matter, który został dodany przy ostatniej aktualizacji oprogramowania. Pełną funkcjonalność osiągniemy jednak dopiero po dokupieniu nowej klawiatury numerycznej Smart Keypad 2 z czytnikiem linii papilarnych i przyciskiem One-Touch. Wystarczy zainstalować ją przy drzwiach, sparować z zamkiem i cieszyć się wygodą, która naprawdę ułatwia życie.

949 PLN (539 PLN za Smart Keypad 2), www.yalehome.com

1 | SwitchBot Roller Shade

Roleta okienna, która nie tylko dobrze wygląda i współpracuje z inteligentnym domem, ale została zaprojektowana tak, aby można ją było samodzielnie skrócić i dopasować do okna. Roller Shade to wyjątkowy produkt, którego brakowało na rynku. Docięta roleta rozwija się na długość 220 cm, więc można ją stosować także w drzwiach balkonowych. Po dodaniu jej do aplikacji SwitchBot, można ustawić harmonogramy pracy, określić położenia krańcowe, a z pomocą huba z Matter – dodać ją do najpopularniejszych ekosystemów smart home.

Od 559 PLN, eu.switch-bot.com

2 | Yale Smart Alarm

Ciężko o spokój ducha, jeśli martwimy się o bezpieczeństwo. Z pomocą różnych ekosystemów smart home można stworzyć przyzwoity system alarmowy DIY, ale nie oszukujmy się – nic nie zastąpi dedykowanego systemu stworzonego przez doświadczoną firmę. Yale Smart Alarm to kompletny zestaw urządzeń, których jedynym celem jest zapewnienie nam bezpieczeństwa. W zestawie startowym znajdziemy centralkę, klawiaturę numeryczną, pilot i dwa czujniki. System można rozbudować o dedykowane kamery i zamki. Współpracuje ze środowiskami Google Home i Amazon Alexa.

1 579 PLN, www.yalehome.com

3 | TP-Link Archer BE800

Żaden inteligentny dom nie przetrwa próby czasu bez solidnego routera, który obsłuży dziesiątki domowych połączeń. Model Archer BE800 nie tylko wygląda jak milion dolarów, ale przede wszystkim imponuje możliwościami. Trzypasmowy router Wi-Fi 7 (do 19 Gb/s), osiem anten, dwa porty 10 Gb/s, cztery porty 2,5 Gb/s, możliwość utworzenia prywatnej sieci IoT i technologia EasyMesh sprawiają, że BE800 to idealny fundament nie tylko dla inteligentnego domu, ale też dla całej infrastruktury sieciowej.

2 249 PLN, www.tp-link.com

4 | Nanoleaf LED Light Therapy Face Mask

Nie każda inteligentna technologia musi być przeznaczona dla domu – niektóre stworzone są dla domowników. Maska od Nanoleaf może i przypomina z zewnątrz postać z horroru, ale po jej założeniu skóra zdecydowanie nam podziękuje. Kilkutygodniowa terapia światłem zmniejsza zmarszczki, redukuje stany zapalne i podrażnienia, a także przyspiesza odbudowę naskórka. Proces jest całkowicie bezinwazyjny, a materiały, z których wykonano maskę, są delikatne i przyjemne w dotyku.

639 PLN, www.nanoleaf.me

Ekosystemy

Zacznij od platformy

1 | Apple HomeKit

Być może najpopularniejszy ekosystem smart home na świecie. Interfejs i zasada działania HomeKit zostały maksymalnie uproszczone, aby przyciągnąć szerokie grono użytkowników – co przez lata było zarówno zaletą, jak i wadą tego środowiska ze względu na ograniczone możliwości w zakresie tworzenia automatyzacji. Od kilku lat Apple coraz mocniej stawia na standard Matter, co znacząco poszerzyło portfolio urządzeń, które można dodać do systemu. Aby w pełni wykorzystać potencjał HomeKit, należy jednak posiadać przynajmniej jeden router Thread – na przykład wbudowany w Apple TV 4K (wersja Ethernet).

2 | Dom Aqara

Jeszcze kilka lat temu środowisko Aqara przypominało zamkniętą twierdzę. Sam ekosystem i urządzenia tej marki działały bez zarzutu, lecz – podobnie jak SwitchBot – stanowiły raczej podsystem dla większych platform. Obecnie jednak Aqara zdecydowanie postawiła na Matter przez Thread, dodając funkcję huba (z obsługą Thread) nawet do swoich kamer. Co więcej, urządzenia tej marki działające w standardzie Matter można włączać bezpośrednio do innych środowisk. Automatyzacje i sceny tworzone w interfejsie są stosunkowo zaawansowane, a firma nie boi się stawiać na lokalne połączenia i eksperymentalne rozwiązania.

3 | SwitchBot

Ekosystem SwitchBot jest zarezerwowany wyłącznie dla urządzeń tej marki i dla wielu użytkowników stanowi raczej podsystem, który można (np. za pośrednictwem mostka Hub 2 z obsługą Matter) zintegrować z innymi środowiskami. W ostatnich latach jednak liczba urządzeń w portfolio producenta znacznie się powiększyła i nic nie wskazuje na to, by ten rozwój miał się zatrzymać. W praktyce oznacza to, że opierając się wyłącznie na produktach SwitchBot, możemy stworzyć w domu wiele funkcjonalnych rozwiązań, bez potrzeby sięgania po sprzęty innych marek. Platforma oferuje również dość dobrze rozwinięty system automatyzacji i scen.

4 | Homey

Jeśli nie jesteś przekonany do implementacji zaawansowanego systemu, jakim jest Home Assistant, a rozwiązania oferowane przez wielką trójkę (Apple, Google i Amazon) to dla ciebie za mało – warto sięgnąć po platformę Homey. Po zakupie flagowego huba Homey Pro można stworzyć wysoce zaawansowany ekosystem urządzeń i automatyzacji. Do dyspozycji użytkownika oddano wszystkie popularne protokoły komunikacji, przemyślany interfejs oraz bardzo rozbudowany – choć zaskakująco przystępny w obsłudze – system tworzenia scen i automatyzacji. Homey Pro nieustannie się rozwija i stanowi znakomity kompromis dla osób, które chcą stworzyć prawdziwie inteligentny dom.