Remake Dead Space trafił do sprzedaży

Motive Studio, należące do Electronic Arts, ogłosiło dziś, że Dead Space, gruntowny remake klasycznego horroru survivalowego w klimacie sci-fi, jest już dostępny na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC. Od czasu ogłoszenia w 2021 roku, Dead Space jest stałym punktem na listach „Najbardziej oczekiwanych tytułów” na całym świecie.

W grze Dead Space gracze wcielą się w Isaaca Clarke’a, inżyniera wykonującego rutynową misję naprawy USG Ishimura, gigantycznego wydobywczego statku kosmicznego. Jednak na pokładzie Ishimury czeka go prawdziwy koszmar. Załoga statku została wymordowana, a dziewczyna Isaaca, Nicole, zaginęła. Samotny i uwięziony, mając do dyspozycji jedynie swoje narzędzia i umiejętności inżynierskie, Isaac staje do walki o przetrwanie – nie tylko z przerażającymi potworami zwanymi nekromorfami, ale także z własną rozpadającą się psychiką.

„Kiedy Dead Space zadebiutował w 2008 roku, natychmiast stał się kultowym tytułem, dzięki swojej wyjątkowej atmosferze i narracji środowiskowej” – powiedział Phillippe Ducharme, Senior Producer Dead Space. „Naszym najważniejszym celem podczas tworzenia remake’u gry po prawie 15 latach było uhonorowanie dziedzictwa oryginału, jednocześnie wzbogacając go o wykorzystanie najnowszej technologii i sprzętu. Jeśli po raz pierwszy wkładasz kombinezon Isaaca, mamy nadzieję, że wywrze on na tobie takie samo wrażenie, jakie wywarł na nas, gdy graliśmy w grę w 2008 roku. Jeśli jesteś powracającym graczem, naszą ambicją jest dostarczenie gry, która sprosta twoim najgłębszym oczekiwaniom i sprawi, że z przyjemnością sięgniesz po Przecinak Plazmowy po raz kolejny”.

Dead Space został przebudowany od podstaw przy użyciu silnika Frostbite.

Czy Isaac przeżyje, by rozwikłać straszliwą tajemnicę tego, co stało się z zabitą załogą i statkiem, czy też zostanie na zawsze stracony w zimnej próżni kosmosu? Gracze mogą się o tym przekonać już teraz na PlayStation 5 i Xbox Series X|S oraz na komputerach PC. Dead Space będzie można również nabyć w wersji Deluxe i Collector’s Edition z różnymi dodatkami.

Dead Space Deluxe Edition (dostępna poprzez EA app/Steam/Epic Games Store) zawiera specjalne przedmioty, takie jak unikalne kombinezony i tekstury kombinezonów.

We współpracy z Limited Run Games, edycja kolekcjonerska Dead Space Collector’s Edition zawiera specjalne dodatki, takie jak pełnowymiarowy hełm Isaaca, ścieżka dźwiękowa na CD, SteelBook i inne.

Ponadto, członkowie EA Play Pro otrzymują więcej zawartości w grze dzięki Edycji EA Play Pro gry Dead Space – w tym dostępną tylko dla członków EA Play Pro skórkę skafandra „Anodized Suit”, a także trzy unikalne kombinezony i dwie tekstury kombinezonów w cyfrowej edycji Deluxe. Więcej szczegółów na temat członkostwa w EA Play można znaleźć na stronie https://www.ea.com/ea-play.