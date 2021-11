Disco Elysium – The Final Cut w wersji na konsole i z polskimi napisami

Jeden z najlepszych erpegów ostatnich lat, Disco Elysium, miał jedną główną wadę – gra była dostępna bez polskich napisów, co zawężało nieco jej krąg odbiorców. Już 9 grudnia ulegnie to zmianie: gra ukaże się na konsolach w rodzimej wersji językowej.

Premiera konsolowych wersji Disco Elysium – The Final Cut została odrobinę przesunięta w Polsce, ale z istotnego powodu – w tym czasie trwały prace nad polonizacją gry. W internetowej ankiecie przeprowadzonej przez deweloperów, studio ZA/UM, o dodanie polskich napisów poprosiło ponad 25 tysięcy fanów. To nic dziwnego: w przypadku Disco Elysium, dobre zrozumienie fabuły to konieczny warunek przyjemności z zabawy. Tytuł napisany jest swobodnym, niełatwym językiem wypełnionym żartami słownymi, a czytanie dialogów jest niezbędne, by popchnąć historię do przodu w tę stronę, w którą chcemy.

Głosy fanów nareszcie zostały wysłuchane. Polska edycja Disco Elysium – The Final Cut na konsole PS4 i Xbox One (oraz ich następców), trafi do sklepów już 9 grudnia. Tytuł dostępny będzie w bogatej edycji pudełkowej, zawierającej grę na nośniku Blu-ray, 190-stronicowy, cyfrowy artbook oraz plakat 46 x 61 cm, przedstawiający „głosy w głowie” głównego bohatera. Rodzima wersja została przygotowana przez dystrybutora gry, Koch Media Poland, i będzie dostępna już w dniu premiery jako darmowa aktualizacja. Disco Elysium – The Final Cut na obie konsole można już teraz zamówić w przedsprzedaży za 180 PLN. Na 2022 rok zaplanowana została natomiast premiera wersji gry na Switcha.