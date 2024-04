Nowa era telewizorów Samsung AI

Technologie sztucznej inteligencji stają się jeszcze powszechniejsze i stanowią coraz ważniejszy element współczesnych innowacji – również w segmencie telewizorów. Wyznacznikiem nowej ery AI w tej kategorii są najnowsze telewizory Neo QLED, reprezentujące trzecią generację rozwiązań AI firmy Samsung.

Sztuczna inteligencja nie jest dla firmy Samsung niczym nowym – historia inwestycji w badania i rozwój technologii AI sięga ponad dziesięciu lat wstecz. Samsung wprowadza inteligentne rozwiązania do swoich produktów i usług wierząc, że więcej funkcji opartych na sztucznej inteligencji pomoże ludziom żyć łatwiej w lepszych warunkach oraz czerpać bogatsze i bardziej satysfakcjonujące doświadczenia korzystania z najnowszych zdobyczy techniki.

W 2022 r. firma poinformowała o zamiarze zainwestowania ponad 350 miliardów dolarów w nowe technologie, w tym półprzewodniki, sztuczną inteligencję i biotechnologię. Z kolei w 2023 r. ogłosiła powstanie własnej platformy generatywnej sztucznej inteligencji o nazwie Samsung Gauss, składającej się z trzech modeli: Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code i Samsung Gauss Image.

Samsung kontynuuje też nakłady i wsparcie dla twórców i innowatorów w obszarze sztucznej inteligencji za pośrednictwem takich inicjatyw, jak program akceleracyjny dla start-upów C-Lab Outside i hub badawczo-rozwojowy Samsung Advanced Institute of Technology.

Postęp, jakiego dokonał Samsung w zakresie technologii AI, dobrze obrazuje rozwój procesorów zasilających telewizory tej marki. Dość wspomnieć, że urządzenia należące do pierwszej generacji TV Samsung z możliwościami AI – seria Excellence Line – dysponowały układami Neural Quantum wykorzystującymi 20 sieci neuronowych. W drugiej generacji procesorów, NQ4 AI Gen2, stosowanych w telewizorach Neo QLED QN900C i QN800C, liczba wykorzystywanych sieci wzrosła do 64.

Obecna, najnowsza generacja procesorów – Neural Quantum 8K Gen3 – obsługuje już 512 takich sieci (układy te znalazły zastosowanie w telewizorze Samsung Neo QLED QN900D 2024). Procesor NQ8 AI Gen3 ma 25 razy większą pojemność sieci neuronowej od poprzednika i charakteryzuje się doskonałą wydajnością, przy prędkościach NPU i GPU odpowiednio dwu- i 2,2-krotnie szybszych, a CPU pracuje o 30 proc. szybciej.

Wydajność układu przesądza o unikatowych parametrach i możliwościach telewizora Excellence Line Neo QLED 8K QN900D, umożliwiając optymalne skalowanie obrazu i wzbogacanie dźwięku, dzięki czemu na ekranie można zobaczyć – a w głośnikach usłyszeć – więcej szczegółów niż kiedykolwiek wcześniej. Technologia Skalowania AI 4K, zasilana przez sieci neuronowe i wspierana przez sztuczną inteligencję przekształca treści do rozdzielczości zbliżonej do 4K także w telewizorach Neo QLED i QLED.

AI w telewizorach – korzyści dla użytkownika

Rozwojowi technologii wideo towarzyszy trend zwiększania przekątnych ekranów. Chcemy na swoich telewizorach widzieć więcej i lepiej, czego dowodem jest rosnąca popularność urządzeń z przekątnymi ekranu wynoszącymi 65 cali czy 75 cali i większych.

Problem w tym, że treści wideo w jakości SD czy HD które powstały w latach 70 czy 90-tych i później, w trakcie wyświetlania na dużych ekranach tracą na jakości, wobec czego aby wyglądały dobrze wymagane jest stosowanie odpowiednich technologii upscalingu, które poprawiają jakość obrazu tak, aby była ona jak najlepsza, najbardziej przyjemna dla oka. Rozwiązaniem jest wykorzystanie uczenia maszynowego, powstałych w oparciu o nie algorytmów i sztucznej inteligencji.

Przykładowo, algorytmy AI w telewizorze QN900D mogą skalować materiał w jakości SD, HD i 4K do rozdzielczości 8K, wyostrzając obraz i zapewniając wykorzystanie pełnego potencjału procesora, rozdzielczości i algorytmów oraz wzrost szczegółowości obrazu w porównaniu z tą samą treścią odtwarzaną na telewizorze 4K. Ponadto, poprawiony obraz nie tylko przewyższa szczegółowością i klarownością treści 4K w telewizorze o takiej rozdzielczości, ale także dokładnie odpowiada treści o natywnej rozdzielczości 8K, osiągając według wewnętrznych danych nawet aż do 90 proc. jej jakości.

AI zapewnia nie tylko lepsze wrażenia z oglądania telewizji, ale również szereg dodatkowych korzyści związanych z ogólnym użytkowaniem telewizora. Dzięki funkcji Obraz Adaptacyjny w modelu Neo QLED QN900D obraz może zostać automatycznie dopasowany do warunków otoczenia, np. gdy w pomieszczeniu jest zbyt jasno.

Funkcja Upłynniacz Ruchu AI Pro usuwa natomiast typowe problemy związane z oglądaniem wszelkich treści z dynamicznie zmieniającym się obrazem, na przykład wydarzeń sportowych – automatycznie wykrywa dyscyplinę i, w oparciu o algorytmy głębokiego uczenia, aktywuje odpowiedni model wykrywania ruchomych obiektów.

Dzięki ulepszonemu głębokiemu uczeniu się funkcja Wzmocnienie Głębi Obrazu Pro dodaje szczegóły do obrazu szybkiego ruchu, wykorzystując sztuczną inteligencję do precyzyjnego sterowania mini diodami LED. Wykrywając część sceny, na której w naturalny sposób skupiłby się wzrok, dodaje obrazom realizmu i trójwymiarowości.

Nowa funkcją jest Automatyczny Remastering HDR – technologia sztucznej inteligencji oparta na głębokim uczeniu się, która analizuje różnicę między treściami SDR i HDR w celu podniesienia kontrastu, kolorów i jasności treści SDR do poziomu HDR. Użytkownicy telewizorów Excellence Line QN900D i QN800D oraz Neo QLED QN95D, QN90D, QN87D a także QN85D będą mogli cieszyć się wszystkimi filmami i grami o rozdzielczości na poziomie HDR, z ostrymi kontrastami i bogatą kolorystyką.

Samsung pamięta też o graczach. Automatyczny Tryb Gry AI – technologia ta inteligentnie rozpoznaje rodzaj oglądanej gry i optymalizuje jakość obrazu i dźwięku. Dzięki zmniejszonemu opóźnieniu sygnału wejściowego zapewnia to również lepszą ekspresję ruchu podczas gry.

Z kolei funkcja Dźwięk Adaptacyjny Pro optymalizuje dźwięk w oparciu o charakterystykę pomieszczenia i zawartość ścieżki audio, umożliwiając czystszy i bardziej klarowny dźwięk.

Nowością w telewizorach Samsung na 2024 r. jest Tryb Dostosowywania AI, który automatycznie wykrywa rodzaj wyświetlanych treści (np. sport, filmy, ogólne) i dostosowuje ustawienia obrazu do indywidualnych preferencji widza.

Tryb Energii AI zastosowano w dużej gamie telewizorów Samsung od modelu QN900D do DU7000D. Dzięki temu mogą one inteligentnie oszczędzać energię, analizując otoczenie użytkownika. Funkcja adaptacji obrazu do jasności otoczenia w Trybie Energii AI automatycznie dostosowuje jasność ekranu, zapewniając optymalne wrażenia wizualne w każdych warunkach oświetleniowych. Dostosowuje się także do treści, analizując to, co widzi użytkownik i selektywnie obniża jasność w kluczowych częściach sceny, by zwiększyć głębię i ekspresję czerni. Pozwala również oszczędzać energię w innych urządzeniach, gdyż użytkownicy mogą śledzić jej zużycie w aplikacji SmartThings.