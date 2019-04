TEST: RIVA Arena Black

Głośniki typu multiroom stały się popularniejsze niż kiedykolwiek, a produkty z serii RIVA Wand znalazły całkiem ciekawą niszę na tym rynku. Są one dedykowane użytkownikom ceniącym doskonałą jakość dźwięku i wykonanie klasy premium. RIVA Arena to najmniejszy z nich i jedyny mobilny… no, przynajmniej czasami.

Ten ostatni aspekt może być co najmniej dyskusyjny, ponieważ Arena jest jak na urządzenie tego typu dość spora i ciężka. Duża masa i regularny kształt wpływają jednak na jej wysoką stabilność. Estetyczna aluminiowa maskownica otacza głośnik z trzech stron, a umieszczony na górnej ściance panel sterowania został ozdobiony jedynie subtelnym, błękitnym podświetleniem.

Jest intuicyjnie i minimalistycznie, a na dodatek funkcjonalnie – zamiast zaśmiecać głośnik mnóstwem przycisków, większość opcji przeniesiono do towarzyszącej Arenie aplikacji RIVA Wand. Znajdziemy w niej wszystkie ustawienia głośnika i konfigurator systemu multiroom. Urządzenie można również podczepić do ekosystemu Google Home (to jedyny sposób, by sterować nim głosowo przy pomocy Asystenta Google; sam sprzęt nie ma mikrofonu), Chromecasta oraz Apple AirPlay.

Już parę razy wspominaliśmy o mobilności głośnika. Zasadniczo Arena jest sprzętem stacjonarnym, zasilanym z gniazdka, ale można dokupić do niej zewnętrzny akumulator w cenie 300 PLN. Umożliwia on odtwarzanie muzyki przez maksymalnie 20 godzin. Przełączanie się pomiędzy trybem domowym a mobilnym (w którym głośnik sam tworzy połączenie Wi-fi ze źródłem) to kwestia przestawienia umieszczonego na tylnej ściance przełącznika. Bateria pełni także funkcję podstawki dla głośnika. Należy jednak pamiętać, aby na czas transportu (np. w dedykowanej torbie) odczepić akumulator od Areny, ponieważ łączący obydwa elementy haczyk może się złamać.

Na szczęście brzmienie głośnika wynagradza wszystkie niedogodności. Trzy radiatory pasywne i trzy 60-milimetrowe przetworniki umieszczone zostały na trzech ściankach urządzenia, zapewniając równomierne pokrycie pomieszczenia sceną dźwiękową. Dzięki technologii Trillium, RIVA Arena gra w trybie stereo z wyraźnym rozdzieleniem kanałów audio. Fabryczny profil brzmienia jest neutralny, ale daleko mu do sterylności. Wręcz przeciwnie, głębokie tony niskie dodają mu dynamiki, melodyjna średnica – bogactwa, a precyzyjne soprany – charakteru. Dzięki temu głośnik wzorowo radzi sobie z odtwarzaniem różnych gatunków muzycznych, od nagrań orkiestrowych, przez standardy jazzowe aż po nowoczesny electropop. Precyzja reprodukcji została zachowana także przy dużej głośności.

Na pierwszy rzut oka RIVA Arena może wydawać się jednym z wielu głośników multiroom, ale po wsłuchaniu się w jego brzmienie, łatwo zmienić zdanie. W tej kategorii trudno znaleźć lepiej grający sprzęt.

SPECYFIKACJA