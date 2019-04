Sega Genesis Mini już we wrześniu

Już wkrótce Sega zafunduje nam kolejny powrót do nostalgicznego świata klasycznych gier. We wrześniu ukaże się długo zapowiadana, jubileuszowa edycja konsoli Sega Genesis, w Japonii znanej także jako Mega Drive.

Konsola wyglądać będzie jak pomniejszona wersja dobrze nam znanego Genesisa. Zgodnie z panującym wśród reedycji zwyczajem, nie będzie ona wykorzystywała oryginalnych kartridży, zamiast tego posiadając wbudowany bank gier. W przypadku Genesis Mini będzie to aż 40 tytułów, a to, w które z nich zagramy, zależeć będzie od regionu urządzenia. Nie znamy jeszcze pełnej listy, ale Sega zdradziła, że wersja przeznaczona na rynki zachodnie będzie zawierała następujące tytuły: Sonic the Hedgehog, Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Gunstar Heroes, Space Harrier 2, ToeJam & Earl, Comix Zone, Shining Force i Altered Beast. We wszystkie z nich zagramy w rozdzielczości 720p.

Amerykańsko-europejski Genesis Mini będzie kosztował 80 EUR (ok. 340 PLN), a w zestawie z nim otrzymamy dwa kontrolery USB z krzyżakiem i trzema przyciskami. Japońska edycja, Mega Drive Mini, dostępna będzie w wersji z pojedynczym kontrolerem z sześcioma przyciskami za 6 980 JPY (ok. 240 PLN). Genesis Mini trafi do sprzedaży 19 września, ale już niedługo rozpocznie się jej przedsprzedaż na oficjalnej stronie Segi.