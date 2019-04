Facebook pozwoli kontrolować zawartość strony głównej

Zamiana Facebooka w portal nastawiony na prywatność użytkowników to dalekosiężne przedsięwzięcie, dlatego będzie ono wdrażane małymi kroczkami. Jednym z pierwszych jest dodanie opcji „Dlaczego to widzę?” do wszystkich postów na stronie głównej.

Do tej pory algorytm, który wybierał zawartość na stronę główną, pozostawał mniej więcej tajemnicą – wyświetlał on dość losową mieszaninę postów wrzuconych przez osoby, z którymi nie kontaktujemy się od lat, najnowszej zawartości od bliskich znajomych oraz reklam i ogłoszeń sponsorowanych. W przypadku tych ostatnich można było podejrzeć, dlaczego zostały one nam podsunięte. Teraz opcja „Dlaczego to widzę?” będzie dostępna także w przypadku zawartości wrzuconej przez znajomych i obserwowane przez nas strony. Dzięki niej można będzie sprawdzić, które czynniki najbardziej wpływają na kształtowanie się zawartości na stronie głównej, i łatwiej kontrolować to, jakie posty na niej widzimy. Funkcja jest wdrażana na Facebooku od początku tygodnia, a w połowie maja powinna trafić do wszystkich użytkowników.

W świetle licznych skandali, które w zeszłym roku nadszarpnęły zaufanie użytkowników do portalu społecznościowego, Facebook stara się kompletnie zmienić swoje podejście do zarządzania danymi. Coraz częściej jego przedstawiciele stawiają na transparentność i prawdziwość przekazywanych wiadomości. Portal rozpoczął niedawno akcję walki z fałszywymi newsami, która w tym miesiącu trafi także do Polski – weryfikacją publikowanych informacji zajmie się agencja AFP. Treści ocenione jako fałszywe nie będą popularyzowane przez algorytmy. Ponadto Facebook zastanawia się nad uruchomieniem własnego portalu informacyjnego, zawierającego jedynie sprawdzone informacje.