TEST: Razer Hammerhead True Wireless

Nie chcę wdawać się tutaj w odwieczny spór o to, która płeć musi włożyć więcej wysiłku w to, żeby dobrze wyglądać, ale w przypadku panów sprawa wcale nie jest tak prosta, jakby to się wydawało. Utrzymanie fryzury i zarostu w dobrym stanie to naprawdę poważne zadanie, w którym mają pomóc nam wszelkiego rodzaju maszynki i golarki. MGK7020 od Brauna to tak naprawdę zestaw dziesięciu akcesoriów w jednym; miałem okazję przetestować go – dosłownie – na własnej skórze.

