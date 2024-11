TEST: MINI Countryman SE ALL4

Nowy MINI Countryman zrobił na mnie wrażenie swoją większą przestrzenią i indywidualnym stylem. Oto wersja elektryczna. Wykorzystując jedne z najlepszych podzespołów samochodów elektrycznych na rynku w postaci silników, akumulatorów i sterowników BMW eDrive piątej generacji oraz oferując specyfikację techniczną zasadniczo identyczną z dużo droższym SUV-em BMW iX1 i SUV-em coupe iX2, ma potencjał, aby przyciągnąć uwagę.

Elektryczny Countryman jest nadal znacznie droższy niż modele benzynowe. Ale jeśli możesz sobie pozwolić na różnicę, dzięki tej najwyższej wersji SE ALL4 o mocy 313 KM nadal otrzymasz dobrą wartość za swoje pieniądze. Oto rodzinny SUV z ekologicznymi referencjami, który śmiga prawie tak dobrze jak Countryman JCW, ale jest bardziej komfortowy i nie ma krzykliwych elementów.

Nie dość, że nigdy wcześniej nie było elektrycznego Countrymana, to trzecia generacja SUV-a MINI jest teraz na tyle duża, że może konkurować z konwencjonalnymi rodzinnymi crossoverami, w tym Nissanem Qashqai i Kią Sportage. Nie musisz już wybierać między dobrymi osiągami a indywidualnym stylem. A za Countrymanem można się obejrzeć. Szczególnie z powodu surowego uroku, masywnej sylwetki, szerokich nadkoli i wyraźnego podpisu świetlnego reflektorów w zabawnych rozmiarach.

W porównaniu z modelami benzynowymi, ten Countryman zyskuje ponad 300 kg wagi i podniesioną podłogę kabiny. Nie jest to aż tak zauważalne, jeśli nigdy nie jeździłeś tym pierwszym, ale konsekwencją jest niewielka redukcja miejsca na stopy i kolana z tyłu. Bagażnik jest również nieznacznie mniejszy, ale nadal masz 460-1 450 litrów przestrzeni bagażowej, z miejscem pod podłogą na przechowywanie kabli.

Gdy wślizgujesz się do kabiny, towarzyszy ci radosny klimat. Wnętrze emanuje nowoczesną, zrównoważoną, przyjazną dla środowiska atmosferą, z materiałami i wykończeniem z recyklingu. Wybór użytych materiałów, oświetlenie kabiny, zdigitalizowana grafika, gustowne, kontrastujące kolory i przemyślane detale dodają nastroju w odjechany sposób, na jaki tylko MINI może sobie pozwolić. Dla każdej innej marki byłoby to pretensjonalne. Sympatyczna mieszanka wyszukanych tworzyw z recyklingu, atrakcyjnych detali i wyrazistych kolorów otacza centralny, okrągły ekran dotykowy OLED. Pisałem już parokrotnie, że mam zarzuty do jego funkcjonalności i nie mogę zrozumieć, jak mógł przejść testy użytkowe. Oczywiście, ostatecznie przyzwyczaisz się do miejsc swoich ulubionych opcji, ale domyślnie jest to nieintuicyjny bałagan.

Poziomy wyposażenia pozwalają się dobrze pobawić w konfiguratorze. Wszystkie wersje są jednak dobrze wyposażone, z nawigacją satelitarną w standardzie w całej gamie, a także dwustrefową klimatyzacją, tempomatem, podgrzewaną kierownicą i wieloma innymi funkcjami. Modernizacja to bardziej kwestia stylu niż znaczących zmian wyposażenia, ponieważ koła stają się coraz większe, a wnętrze coraz bardziej sportowe. Pomijając blichtr, Countryman jest przestronny dla czterech dorosłych, ciasny dla pięciu.

Countryman SE ALL4 jest dwusilnikowym modelem z napędem na cztery koła, który osiąga 100 km/h w 5,6 sekundy. To zaledwie 0,2 sekundy wolniej niż JCW. Jeśli to brzmi znajomo, to tak, podobną wartość można odczytać w bliźniaczych SUV-ach BMW.

Maksymalny zasięg oficjalnie wynosi 433 km. Będziesz miał szczęście, jeśli uda ci się go osiągnąć w prawdziwym świecie, ale wyniki w elektrykach BMW są bliższe rzeczywistym niż większości konkurencji.

To mocna tabletka na uspokojenie, którą łatwo połknąć i która pomaga pozbyć się gorzkiego bólu dorosłości

Jeśli się spieszysz, możesz naładować akumulator od 10 do 80% w około 35 minut za pomocą szybkiej ładowarki o mocy 50 kW. Pełne ładowanie za pomocą ściennego boxa o mocy 11 kW w domu powinno zająć około 6,5 godziny.

Jeśli jesteś przyzwyczajony do wrażenia z jazdy gokartem, Countryman może być rozczarowaniem. Rozmiar i waga samochodu sprawiają, że wydaje się on mniej zwinny, a ciężar i przechyły nadwozia są odczuwalne, szczególnie podczas pokonywania ciasnych zakrętów lub krętych dróg. Ostatecznie w Countrymanie chodzi bardziej o wygodę niż o sportowy charakter, co jest świetne do codziennej jazdy, ale nie dla tych, którzy pragną odrobiny emocji za kierownicą.

Układ kierowniczy jest szybki, choć nie szczególnie wyczuwalny, a w połączeniu z czterema napędzanymi kołami zapewnia stabilność z ochoczą zwinnością, która nie jest często przytłaczana przez masę. SE ALL4 to samochód dwutonowy, ale rzadko się to czuje. Hałas drogi stoi na niskim poziomie, chyba że sama nawierzchnia jest szorstka, a szum wiatru będzie ci przeszkadzał tylko przy wyższych prędkościach. Nawet wtedy jednak nie zepsuje to twojej pogawędki w trakcie jazdy.

Ścieżka dźwiękowa jest szczególnie emocjonalna i zmienia ton w odpowiedzi na to, jak duży kąt zastosujesz do pedału gazu. Nawet przy starcie przechodzi w zarozumiałe pomrukiwanie, jakby było rozczarowane, że straciłeś zapał! Wprost wybuchnie wrzaskliwym tonem, który zapewni odpowiedni bodziec do szybszej jazdy. SE to prawdziwy wichrzyciel, z hałaśliwą stroną osobowości, która buntuje się przeciwko establishmentowi, uważającemu, że nie da się być jednocześnie fajnym i funkcjonalnym.

Jeśli chodzi o rywali, obecnie jest sporo rodzinnych SUV-ów elektrycznych. Countryman balansuje na granicy praktyczności i bycia klasą premium i ma konkurencyjny wachlarz cech wydajnościowych za swoją cenę – choć nadal jest to znacznie więcej w przypadku wersji elektrycznej niż odpowiednika benzynowego.

Nadal chcesz się rozejrzeć? BMW iX1 jest również świetne, ale znacznie droższe. Volvo EX30 jest ciekawe, ale nie tak praktyczne jak MINI. Godny rozważenia jest natomiast Peugeot E-3008.

Rolls-Royce, Ferrari czy MINI – te marki działają w rzadkim sektorze niszowym, w którym ich osobowości są większe niż życie i wykraczają poza poszczególne modele. Niezależnie od niego, będziesz wiedział, że ucieleśnia on najważniejsze cechy marki. MINI jest mocnym studium przypadku, zwłaszcza że skutecznie rozwinęło się pod względem wielkości i portfolio z tego, co technicznie zaczęło się jako monoprodukt.

Odważne, pełne życia, młode duchem, zabawne i, co najważniejsze, obdarzone odpowiednio rozrywkową dynamiką jazdy. Najlepsze ze wszystkiego jest to, że MINI nie bierze siebie zbyt poważnie. Chcesz MINI, ponieważ jest to emocjonalna decyzja, która chwyta za serce, w przeciwieństwie do empirycznej. To mocna tabletka na uspokojenie, którą łatwo połknąć i która pomaga pozbyć się gorzkiego bólu dorosłości.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 269 900 PLN

269 900 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 180 km/h

180 km/h 0-100 KM/H 5,6 sekundy

5,6 sekundy SILNIK elektryczny

elektryczny MOC 313 KM

313 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 494 Nm