TEST: realme 12+ 5G

realme 12+ 5G to pierwszy w historii smartfon „plus” w ofercie firmy z serii numerycznej. Słuchawka wypełnia lukę pomiędzy standardowymi smartfonami realme 12 i realme 12 Pro.

Ten model może pochwalić się tym samym tyłem ze skóry wegańskiej, co wariant Pro. Istnieje jedna zauważalna zmiana – zakrzywiony ekran został zastąpiony płaskim. Telefon nadal wygląda przepięknie i jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – beżowej Navigator i zielonej Pioneer. Sam smartfon zapewnia wygodny chwyt pomimo błyszczących krawędzi. Korzystanie z niego byłoby jednak bardziej komfortowe, gdyby rogi z tyłu były lekko zakrzywione, aby nie wbijały się w dłoń podczas trzymania urządzenia.

realme 12+ 5G jest wyposażony w skaner linii papilarnych na wyświetlaczu, który działa precyzyjnie. Jeśli chodzi o porty, telefon ma port USB-C na dolnej krawędzi oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm na górnej. Obsługuje też dźwięk stereo dzięki dwóm głośnikom.

Z przodu znajduje się 6,67-calowy wyświetlacz typu AMOLED o rozdzielczości FHD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i ze 100-procentowym pokryciem gamy kolorów P3. Chociaż ramki mogą nie być tak cienkie jak w 12 Pro, realme 12+ 5G obsługuje szczytową jasność wynoszącą 2 000 nitów i zapewnia to łatwą czytelność w słońcu. Kolory i współczynnik kontrastu również wyglądają dobrze.

realme 12+ 5G jest wyposażony w podobną konfigurację aparatu jak modele Pro, z wyjątkiem teleobiektywu. Zamiast tego ma czujnik makro o rozdzielczości 2 Mp. Towarzyszy mu główny czujnik Sony LYT-600 o rozdzielczości 50 Mp i ultraszerokokątny obiektyw 8 Mp. Z przodu ma aparat o rozdzielczości 16 Mp do robienia selfie i rozmów wideo. Uwagę zwraca zastosowanie optycznej stabilizacji obrazu.

Aparaty radzą sobie dobrze w sprzyjających warunkach oświetleniowych. Zdjęcia wykonane głównym aparatem charakteryzują się naturalna kolorystyką. Czujnik jest wyposażony w 2-krotny zoom cyfrowy. Ultraszerokokątny aparat 8 Mp zapewnia pole widzenia 112 stopni i rejestruje akceptowalne zdjęcia, choć szczegóły i kolory wyglądają nieco rozczarowująco. Makro 2 Mp jest w najlepszym razie przeciętny. Aparat do selfie 16 Mp mógłby lepiej radzić sobie z detalami twarzy, ale odcienie skóry wydają się dokładne. Zarówno przedni, jak i tylny aparat wykorzystują zdolności obliczeniowe do wykonywania zdjęć portretowych z dobrą ekspozycją i szczegółami. Poza tym smartfon oferuje filtry filmowe, których kuratorem jest Claudio Miranda, zdobywca Oscara za najlepsze zdjęcia.

realme 12+ 5G jest zasilany przez MediaTek Dimensity 7050 SoC, który zapewnia płynną wydajność. Co więcej, telefon prawie nie dławi się pod dużym obciążeniem i nie zacina się podczas uruchamiania wymagających graficznie gier, takich jak Call of Duty. Występuje jednak zauważalny wzrost temperatury, co nie jest tak naprawdę niepokojące, biorąc pod uwagę, że nie jest to smartfon przeznaczony do gier.

Smartfon jest dostępny w wariancie 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci na dane. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą karty microSD umieszczonej w dodatkowym hybrydowym gnieździe SIM.

realme 12+ 5G oparty jest na Realme UI 5.0 (Android 14). Oprogramowanie jest stosunkowo czyste i zawiera kilka preinstalowanych aplikacji innych firm, które w razie potrzeby można usunąć. Oczekuje się, że telefon otrzyma dwa lata głównych aktualizacji.

Smartfon jest wyposażony w baterię o pojemności 5 000 mAh, która zapewni niecałą dobę działania bez przerwy. Doładowanie niemal wyczerpanej baterii do 100% zajmuje 50 minut po dokupieniu szybkiej ładowarki o mocy 67 W.

realme 12+ 5G oferuje atrakcyjny pakiet w swoim przedziale cenowym, co czyni go godnym rozważenia dla tych, którzy nie traktują priorytetowo tylko aparatów, ale zamiast tego szukają wszechstronnego smartfona ze średniej półki.

Specyfikacja

CENA 1 899 PLN

1 899 PLN WYŚWIETLACZ 6,67” AMOELD 120 Hz 1080×2400 px

6,67” AMOELD 120 Hz 1080×2400 px PROCESOR Mediatek Dimensity 7050

Mediatek Dimensity 7050 WYMIARY 163 x 75,5 x 7,9 mm

163 x 75,5 x 7,9 mm WAGA 190 g