Love Game z marką Diadora: propozycje na kort i na co dzień

Diadora od lat wspiera utalentowanych sportowców, m.in. poprzez wyposażanie ich w najwyższej jakości stroje i obuwie. Globalny Ambasador marki, Jan Zieliński podczas tegorocznej edycji Australian Open 2024 w grze mieszanej zapisał się na łamach historii, będąc pierwszym Polakiem, który zwyciężył w tym turnieju. Teraz każdy fan tenisa może poczuć się jak własny idol, sięgając po najnowszą kolekcję marki Diadora, oferującą najlepsze i najbardziej praktyczne rozwiązania na kort.

Jan Zieliński to utalentowany deblista, reprezentant w Pucharze Davisa, typowany w pierwszej 20 rankingu deblistów ATP, zwycięzca turnieju deblowego w Rzymie w 2023 roku, który wielokrotnie zwyciężył w mistrzostwach Polski w deblu a także zdobywca tytułu wicemistrza w singlu w 2022 roku. Lista jego tytułów stale się powiększa – tak samo jak noszone przez niego stroje i buty oferowane przez markę Diadora. Na jakie propozycje pasjonaci tenisa powinni zwrócić szczególną uwagę?

Kluczowe są swoboda ruchu, wygoda i stabilność. Dlatego zarówno spodenki SUPER LIGHT, spódniczka z zakładkami i kieszeniami na piłki L.ICON oraz sukienka L. Dress z odkrytymi plecami,wykonane zostały z wykorzystaniem technologii Coolcore – maksymalnie lekkiej tkaniny, regulującej temperaturę ciała, a co więcej – pochodzącej z recyklingu. T-shirt SS CORE oraz koszulka bez rękawów typu racerback, zapewniają pełną swobodę ruchu, bez ograniczenia manewrów oraz dekoncentracji. Podczas gdy ty skupiasz się w pełni na piłce, twoja odzież odprowadza za ciebie wilgoć i reguluje temperaturę ciała.

Kolekcję utrzymaną w chłodnych odcieniach niebieskości, seledynu i bieli, uzupełnia zestaw akcesoriów oraz obuwie dedykowane tenisowym rozgrywkom i treningom. Przy serwisach wygrywających, w oczy poza rakietą rzucą się kontrastowe DIADORA WRISTBANDS, wykonane z frotte, urozmaicone delikatnym logo. Przed słońcem na korcie ochroni lekka czapka z daszkiem, wykonana z mikrofibry i uzupełniona siateczką oraz kontrastowymi lamówkami. Zgodnie z trendem ostatnich lat – skarpety stopki nosimy na co dzień, a do sportowego stroju – tylko te o dłuższym fasonie. Te od marki Diadora wykonane są z elastycznego poliamidu, z przestrzenią dla palców i pięty, wyściełaną frotte.

Blushield Torneo 2 AG to damskie buty przeznaczone dla graczy na każdym poziomie, do użytku na twardych nawierzchniach lub kortach ziemnych dzięki super wytrzymałej konstrukcji z wykorzystaniem technologii wzmacniającej Duratech 5000, cholewki z SuprellTech, czyli przewiewnej siateczki w technologii d-skin oraz wkładki odpornej na wstrząsy. Wyrzeźbiona podeszwa morfo dopasowuje się do kształtu stopy, a technologia S.B.S. zapewnia najwyższy komfort, tłumiąc nacisk między stopą a nawierzchnią.

B.Icon 2 Clay dedykowane zostały mężczyznom, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szybkich graczy. Bieżnik specjalnie zaprojektowany na korty ceglane i wkładka z antywstrząsowej pianki. C.C.B – stabilizator kontrolujący skręt w obszarze podparcia stopy oraz technologia DD Anima, zapewniająca napęd i oszczędność energii, wspierając przejście stopy z fazy uderzenia do naporu. Innowacje skumulowane w jednym produkcie, wspólnie tworzą model o najwyższym komforcie, lekkości, elastyczności i oddychalności. Antypoślizgowe propozycje wymienione powyżej nie są rekomendowane dla graczy, którzy podczas meczów wykorzystują głównie technikę wślizgu, ponieważ nadmierne tarcie może zmniejszyć trwałość produktu.

Produkty marki Diadora dostępne są na platformie www.mmsport.pl i www.diadorapolska.com.pl.