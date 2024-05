Thule zdobywa tytuł Red Dot: Design Team of the Year 2024

Firma Thule wyróżniona została prestiżowym tytułem Red Dot: Design Team of the Year 2024 – czyli wyróżnieniem dla najlepszego zespołu projektowego w 2024 r. Od roku 1988, tytuł ten przyznawany jest corocznie zespołom, które konsekwentnie prezentują nieprzeciętną innowacyjność oraz jakość – otrzymując go, zespół projektantów Thule dołącza do grona poprzednich zwycięzców, wśród których znalazły się m.in. firmy Braun, Sony czy Apple.

Firma Thule, doskonale znana miłośnikom outdooru i aktywnego stylu życia, założona została ponad 80 lat temu, w 1942 roku. Wszystko zaczęło się od prostej pułapki rybackiej, później oferta firmy ewoluowała i obecnie oferuje ona sprzęt outdoorowy dla rodzin, sportowców oraz wszystkich entuzjastów aktywnego spędzania czasu. Dziś Thule jest globalnym liderem branży outdoor.

Filozofia wzornictwa Thule zachęca użytkowników do oddawania się swoim pasjom – niezależnie od tego, czy jest to narciarstwo, jazda na rowerze, bieganie z dziećmi, czy po prostu cieszenie się życiem. Produkty Thule pasują do siebie doskonale, tworząc spójne i atrakcyjne wizualnie kolekcje. Marka oferuje nie tylko produkty, ale konkretny styl życia, przygody i odkrycia.

W kilku ostatnich latach firma Thule dopracowała swoje wzornictwo i styl, dbając o to, by estetyka produktów idealnie pasowała do tożsamości marki. Tworząc wewnętrzny dział projektowy, Thule zadbała o spójność i autentyczność wszystkich kreacji. Takie podejście zaowocowało ponadczasowym, ale też współczesnym wzornictwem, które jasno komunikuje wyrafinowanie i profesjonalizm, idealnie wpasowując się w oczekiwania klientów oraz pracowników firmy.

Zdobycie przez Thule tytułu Red Dot: Design Team of the Year jest potwierdzeniem kreatywności, najwyższych standardów oraz skuteczności wspólnego wysiłku zespołu projektantów firmy.

Thule z sukcesami uczestniczy w konkursie Red Dot Awards od 2011 roku, zdobywając wyróżnienia w najróżniejszych kategoriach, od plecaków, przez bagażniki dachowe, aż po wózki dziecięce. Dodatkowo, marka została również wyróżniona nagrodą “Best Outdoor Brand” (przyznaną za ogólne wzornictwo produktów) w konkursie Dot Award: Brands & Communication Design 2019.

W 2024 roku Thule nie tylko zdobyła tytuł Design Team of the Year – markę nagrodzono również rekordową liczbą wyróżnień Red Dot Awards in 2024. Przyznano jej ich aż 12 w różnych kategoriach, co dowodzi wszechstronności i najwyższej jakości produktów Thule. Nagrody zdobyły: