California Streaming – więcej nowości od Apple

Chociaż niekwestionowaną gwiazdą wieczoru okazały się nowe iPhone’y, Apple zaprezentowało nam także kilka innych ciekawych gadżetów. Znalazła się wśród nich siódma generacja popularnego Apple Watcha oraz nowe iPady: podstawowy oraz mini.

Apple Watch Series 7 wprowadza sporo zmian w porównaniu ze swoim poprzednikiem. Zegarki wydają się znacznie większe, ale to efekt zastosowania węższych ramek dookoła ekranu Retina. Producent podkreśla, że wyświetlacze oferują o niemal 20% więcej powierzchni roboczej od tych z Series 6, co pozwoliło Apple poeksperymentować z tarczami. Do dyspozycji otrzymamy szybsze ładowanie, usprawnioną detekcję upadków (teraz działającą także podczas treningów) i wygodniejszą klawiaturę.



Series 7 jest najbardziej „terenową” spośród iteracji Apple Watcha: urządzenie otrzymało odporne na pęknięcia przednie szkło, ochronę przeciwpyłową IP6X i wodoodporność WR50 (czyli do 50 m głębokości). Polskie ceny smartwatchy są jeszcze nieznane, ale w Stanach zapłacimy za niego minimum 400 USD (ok. 1 540 PLN).



Odświeżenia doczekały się także dwa tablety Apple, iPad oraz iPad mini. Ten pierwszy został wyposażony w układ A13 Bionic, znacznie poprawiający wydajność urządzenia. 10,2-calowy ekran urządzenia obsługuje technologię True Tone, dopasowującą wyświetlany obraz do temperatury barw otoczenia. Przedni aparat 12 MP otrzymał natomiast funkcję Centrum Uwagi, która śledzi użytkownika podczas rozmów wideo. Ceny iPada zaczynają się od 1 700 PLN z wersji Wi-fi i 2 350 PLN w wersji Wi-fi + łączność komórkowa.



Nieco większej rewolucji doczekał się iPad mini: tablet wygląda teraz jak pomniejszona wersja iPada Pro lub iPada Air, z płaskimi krawędziami i bez dedykowanego przycisku Home. Otrzymał on 8,3-calowy ekran Liquid Retina o jasności szczytowej 500 nitów, a także kompatybilność z magnetycznym rysikiem Apple Pencil 2 generacji. Wewnątrz kryje się procesor A13 Bionic, a z przodu – aparat z funkcją Centrum Uwagi. Zapłacimy za niego minimum 2 600 PLN (wersja Wi-fi) lub 3 400 PLN (wersja Wi-fi + Cellular). Obydwa iPady będą dostępne od 24 września.