Promocja cashback na wybrane produkty Sony

Sony ogłasza promocję „Cashback Sony 2024 I Zwrot na konto” na wybrane produkty, które zostały zaprojektowane z myślą o środowisku. Wśród nich znaleźć można sprzęty z aż czterech kategorii: telewizory, słuchawki, aparaty oraz soundbary. Dzięki promocji można otrzymać do 2500 zł zwrotu na konto, a 1% ze sprzedaży produktów, biorących udział w akcji, będzie przeznaczony na wsparcie Fundacji Las Na Zawsze.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji, należy zakupić wybrany produkt (wymieniony w tabeli poniżej) u jednego z autoryzowanych partnerów handlowych Sony w okresie od 4 marca 2024 do 31 marca 2024 (włącznie). Następnie, po minimum 14 dniach od zakupu, wypełnić specjalny formularz i czekać na zwrot kwoty wymienionej w tabeli. Wymagane jest również wypełnienie formularza on-line znajdującego się TUTAJ.

Aby z sukcesem zakończyć cały proces, niezbędne jest aktywne konto My Sony. Prośby o jego utworzenie będą przyjmowane od 18 marca 2024, do północy 28 kwietnia 2024. Pozostałe wymagania oraz warunki uzyskania zwrotu znaleźć można w regulaminie dostępnym TUTAJ.

Zrównoważony rozwój

Sony dokłada wszelkich starań, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu wpływać na środowisko. Cel ten jest osiągany dzięki wdrażaniu wielu nowych technologii, opartych na zrównoważonym rozwoju: redukcji lub całkowitej eliminacji plastiku używanych do produkcji opakowań, czy zasilania fabryk energią odnawialną.

SORPLAS i Original Blended Material

Sony stopniowo wprowadza do swoich produktów plastik z recyklingu. Opracowane przez firmę tworzywo SORPLAS powstaje z używanych butelek na wodę, zużytych dysków optycznych (pochodzących z fabryk i rynku[AC1] ) oraz specjalnego opóźniacza palenia. SORPLAS nie ulega nadmiernej degradacji po kilkukrotnym, ponownym przetworzeniu. Przewiduje się, że w przyszłości tworzywo to będzie odzyskiwane i ponownie wykorzystywane w produkcji nowych sprzętów.

Z kolei tworzywo papierowe, opracowane przez Sony, powstaje z bambusa, włókna trzciny cukrowej i makulatury pokonsumenckiej. Wszystkie te surowce są dostępne w sąsiedztwie największych ośrodków przemysłowych Azji. Co najważniejsze – nie zawiera w sobie ropopochodnych tworzywach sztucznych. Można je formować na potrzeby produkcji różnorodnych opakowań, a napisy tworzone są poprzez tłoczenie, bez konieczności używania farby. Końcowy produkt nie jest więc w żaden sposób barwiony, co nadaje mu atrakcyjny i „organiczny” charakter.

Road to Zero

Road to Zero to globalny plan firmy Sony, którego celem jest osiągnięcie zerowego śladu środowiskowego w całym cyklu życia produktów i działalności gospodarczej. Realizacja tych założeń ma potrwać do 2050 roku. Szerokie spektrum działań obejmuje ograniczanie zmian klimatycznych (cel do 2040 roku), ochronę zasobów, kontrolę substancji chemicznych i promowanie różnorodności biologicznej. Raport podsumowujący działania firmy Sony, zawierający szczegółowe dane, certyfikaty oraz wszystkie dotychczasowe działania, znaleźć można TUTAJ.