Denon przedstawia swoje pierwsze słuchawki true wireless

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki to jeden z najmodniejszych trendów na rynku audio – nic dziwnego, że trafiają do oferty coraz to nowych producentów. Teraz dołączył do nich także Denon, którego nowe modele AH-C830NCW i AH-C630W łączą w sobie ergonomię i wspaniałe brzmienie.

Flagowy model Denon AH-C830NCW został wyposażony w technologię ANC, wykorzystującej po dwa mikrofony w każdej słuchawce oraz zaawansowane algorytmy redukcji szumu. Do dyspozycji otrzymamy tryb transparentności, dzięki któremu w razie potrzeby podsłuchamy, co dzieje się dookoła nas, oraz funkcję detekcji uszu. Sprzęt nie zawiedzie nas także podczas prowadzenia rozmów telefonicznych: dodatkowy, trzeci mikrofon dba o zachowanie naturalnego i czystego brzmienia głosu.

Za jakość dźwięku AH-C830NCW odpowiedzialne są dynamiczne przetworniki 11 x 10 mm, zaprojektowane tak, by zapewniać nam barwne i szczegółowe brzmienie. Jedno ładowanie umożliwi nam słuchanie muzyki przez prawie 5 godzin z włączonym ANC i aż 6 godzin po jego wyłączeniu; etui ładujące pozwoli nam uzupełnić baterię słuchawek aż czterokrotnie.

Denon AH-C630W przeznaczone są dla użytkowników, którzy nie potrzebują systemu ANC. Otrzymały one 10-milimetrowe przetworniki dynamiczne, które zostały dostrojone przez Denon Sound Masters – gwarantuje to dużą precyzję brzmienia i naturalne, bogate wrażenia akustyczne. Zastosowany w słuchawkach mikrofon do połączeń głosowych został zoptymalizowany pod kątem specyfiki tego modelu, co pozwoli wygodnie prowadzić rozmowy w dowolnym miejscu. Na jednym ładowaniu, słuchawki pracują do 4,5 godzin, a etui wydłuża ten czas do aż 18.

Obydwa modele są odporne na wilgoć w klasie IPX4, a dzięki silikonowym, wymiennym końcówkom w trzech rozmiarach bez problemu dopasujemy je do naszych uszu. Technologia Google Fast Pair ułatwi nam natomiast podłączanie słuchawek do telefonów z Androidem.

Denon AH-C830NCW zostały wycenione na 750 PLN, zaś Denon AH-C630W na 500 PLN. Są one dostępne w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej.