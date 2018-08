Apple pracuje nad następcą MacBooka Air i miniaturowym Makiem

MacBook Air to jeden z nielicznych produktów Apple, któremu firma nie poświęcała ostatnio należytej uwagi. Wiele osób zapowiadało rychły koniec tego sprzętu. Wszystko wskazuje na to, że w październiku poznamy jego następcę.

Zgodnie z krążącymi w internecie przeciekami, następca MacBooka Air ma być podobny do obecnej edycji superlekkiego laptopa. Ekran urządzenia ma mieć jednak przekątną 13 cali, a także być wykonany w technologii Retina i otoczony cienkimi ramkami. Apple dość długo wzbraniało się przed zastosowaniem tego typu wyświetlacza w MacBookach Air i tłumaczyło swoją decyzję chęcią oszczędzenia baterii urządzenia. Nowy laptop ma być również, hmm, przystępny cenowo – oznacza to zapewne, że będzie tańszy od 12-calowego MacBooka, którego ceny zaczynają się od 6 500 PLN za najsłabszą konfigurację. Na więcej informacji dotyczących nowego laptopa od Apple będziemy musieli poczekać do października.

Już wkrótce zobaczymy również odświeżoną wersję innego zaniedbywanego klasyka Apple – Maka Mini. Ostatnia wersja sprzętu pochodzi z 2014 roku i aktualnie kosztuje od 2 300 do 3 300 PLN. Nowy miniaturowy komputer ma otrzymać unowocześnioną specyfikację, zaprojektowaną z myślą o profesjonalnych użytkownikach. Nic dziwnego – obecna generacja komputerów Mac Mini jest chętnie wykorzystywana przez deweloperów aplikacji mobilnych i właścicieli serwerowni. Data premiery i cena sprzętu pozostają na razie nieznane.