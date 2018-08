Facebook Aloha rozpoznaje i transkrybuje mowę

Prace Facebooka nad inteligentnym głośnikiem zostały w tym roku przyćmione przez dotykające go liczne afery i kontrowersje. Portal nie porzucił jednak planów stworzenia własnego sprzętu smart home, a ich pierwszym owocem jest system rozpoznawania mowy Aloha.

System Aloha został odkryty w kodzie aplikacji Facebook i Messenger na Androida. Na razie jest on dobrze schowany, a jego funkcjonalność ogranicza się do możliwości rozpoznawania mowy i transkrybowania dyktowanego tekstu. Prototyp systemu potrafi współpracować nie tylko z urządzeniami mobilnymi, ale także bezprzewodowymi peryferiami. O tym, że projekt znajduje się na początkowych etapach implementacji może świadczyć jego mało zaawansowany interfejs. Aloha najprawdopodobniej trafi nie tylko do inteligentnego głośnika, nad którym pracuje Facebook, ale także innych oferowanych przez niego produktów. Na pewno będzie to Messenger, a pewnie również Instagram i WhatsApp.

Sama umiejętność przekładania mowy na pismo nie jest zbyt imponująca w porównaniu z tym, co potrafią inni wirtualni asystenci dostępni na rynku. Facebook ma jednak pewne doświadczenie w zakresie projektowania botów-pomocników. Warto tutaj przypomnieć nieaktywną już usługę Facebook M, która łączyła w sobie umiejętności wirtualnych i ludzkich asystentów. Dostępna była ona jedynie dla niewielkiego grona użytkowników w Stanach. Niektóre jej funkcje być może trafią do inteligentnego głośnika (aktualnie noszącego kryptonimy Aloha i Portal), który najprawdopodobniej zostanie zaprezentowany w przyszłym roku.