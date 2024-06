TEST: Denon PerL Pro

Denon może kryć za swoją nazwą bogatą historię hi-fi, ale nie gwarantuje to sukcesu w tak dziś różnorodnym segmencie bezprzewodowych słuchawek dousznych. Denon PerL Pro plasują się wśród droższych modeli i moją pierwszą reakcją na ich widok było to, że są dość masywne.

W każdej słuchawce znajduje się jednak trójwarstwowy, dynamiczny przetwornik o średnicy 10 mm i wadze 8,6 g. Do słuchawek dołączono wiele końcówek i dwa rozmiary skrzydełkowych opasek, które pomogą uzyskać najlepsze dopasowanie. Etui ładujące jest również sporych rozmiarów, ale ma na tyle wąski profil, że można je wsunąć do kieszeni. Nie jest ono wodoodporne, ale zatyczki mają klasę odporności IPX4. PerL Pro są dobrze wykonane i dzięki minimalistycznej stylistyce wyglądają elegancko.

Płaska powierzchnia obu słuchawek służy do sterowania dotykowego i elementy te można w szerokim zakresie dostosowywać. Oznacza to, że możesz uzyskać dostęp do wszystkich funkcji – ANC, odbierania połączeń, zmiany głośności, odtwarzania/wstrzymywania/pomijania – za pomocą różnych metod dotykania. Możesz też zachować super prostotę i sterować odtwarzaniem w formie pojedynczych dotknięć.

Słuchawki są wyposażone w łącznie osiem mikrofonów: po cztery na sztukę i dwa mikrofony wykorzystujące przewodnictwo kostne. Wszystkie one obsługują adaptacyjną aktywną redukcję szumów (ANC) i mają na celu zapewnienie wyraźnych połączeń głosowych w połączeniu z technologią Qualcomm aptX Voice. Denon przyznaje, że ANC nie jest najważniejszy – najważniejszy jest dźwięk. I to prawda.

Najistotniejszą cechą słuchawek dousznych Denon jest oczywiście technologia spersonalizowanego profilu słuchania. Jest to automatyczny proces, do którego wystarczy cichy pokój i kilka minut twojego czasu. Podczas pomiaru usłyszysz serię sygnałów dźwiękowych, które zmieniają wysokość i prędkość, a na ekranie aplikacji zacznie się tworzyć grafika, wskazująca, na które częstotliwości i w jakim stopniu jesteś najbardziej wrażliwy, a obliczony dla ciebie profil słyszenia dostosuje dźwięk słuchawek do twoich upodobań. Dostępne są także regulowane suwaki EQ, umożliwiające stopniowe dostrajanie dźwięku, a także opcja skalibrowania ilości basu.

PerL Pro obsługują wyższej jakości kodeki aptX Adaptive i aptX Lossless po sparowaniu z kompatybilnym źródłem. Otrzymujesz także dźwięk przestrzenny w postaci Dirac Virtuo, który można zastosować do dowolnego utworu. Cieszy Bluetooth Multipoint, a czas pracy baterii na jednym ładowaniu wynosi przyzwoite osiem godzin. Z etui otrzymujesz łącznie 24 godziny, a można je ładować bezprzewodowo lub za pomocą kabla USB-C.

Denon PerL Pro przy domyślnym ustawieniu brzmią czysto, wyraźnie, otwarto i przestrzennie. Jest to cudownie nieskazitelny i kontrolowany dźwięk. Jest sporo szczegółów, a głosy w podcastach są dobrze skupione i świetnie projektowane. W muzyce elektronicznej można rozkoszować się przestronną sceną dźwiękową, góra pasma ma wystarczająco dużo miejsca na oddychanie, wokal jest czysto przekazywany – to gładki dźwięk z bardzo szczerą średnicą. W przypadku muzyki klasycznej słuchawkom brakuje trochę rytmicznej zwinności. Za instrumentami w orkiestrze nie ma wystarczającej solidności i wagi. Oczekiwana porywająca jakość, gdy utwór osiąga crescendo, staje się nieco płaska.

Słuchawki douszne Denon PerL Pro spełniają wiele funkcji oczekiwanych od bezprzewodowych słuchawek dousznych tego kalibru – mają swój bardzo wyrazisty charakter, tak wizualny, jak i dźwiękowy. Od ciekawego, spersonalizowanego tworzenia profili dźwiękowych po konfigurowalne sterowanie dotykowe i ogólnie nieskazitelny, otwarty dźwięk.

Specyfikacja

CENA 999 PLN

999 PLN ROZMIAR PRZETWORNIKA 10 mm

10 mm WYMIARY WKŁADKI DOUSZNEJ 26,2 x 26,2 x 25,3 mm

26,2 x 26,2 x 25,3 mm WYMIARY ETUI 72,4 x 30,2 x 35 mm

72,4 x 30,2 x 35 mm WAGA WKŁADKI DOUSZNEJ 8,6 g

8,6 g WAGA ETUI 55,5 g