Składane rowery są obecne na ulicach miast nie od dzisiaj, ale w ciągu kilku ostatnich lat przeżyły prawdziwy renesans. Coraz więcej osób decyduje się na zakup tych poręcznych środków transportu. Za ich pomocą łatwo pokonać dystans od autobusu do samych drzwi biura, bez konieczności szukania miejsca do zaparkowania pojazdu. Jeśli mieszkasz w niewielkim mieszkaniu, możliwość złożenia roweru ułatwi ci jego przechowywanie, bez obawy o kradzież lub ekspozycję na deszcz i śnieg. Miłośnicy pozamiejskich wycieczek docenią natomiast poręczne rozmiary składaków, które można zabrać do samochodu bez konieczności instalowania specjalnego bagażnika.

Wielu osobom nie przypadnie do gustu sposób jazdy na składanym rowerze – małe kółeczka i niezbyt ergonomiczne siedzenie raczej nie zachęcają do długich wypraw. Na szczęście na rynku pojawiły się pojazdy nowej generacji, zaprojektowane z myślą o komforcie podróżowania. Te przenośne cudeńka wyposażone są w szereg udogodnień, wśród których znajdziemy napędy elektryczne, mocne hamulce i lekkie jak piórko ramy. Dzięki nim na nowoczesnych składakach jeździ się tak przyjemnie jak na dużych rowerach.

W poniższym teście przedstawimy trzy najbardziej „wypasione” modele elektrycznych minirowerów dostępne na rynku. Każdy z nich składa się w nieco inny sposób i wykorzystuje unikalny mechanizm elektrycznego zasilania. Sprawdźmy, który rower będzie pierwszy na mecie i czy na pewno najlepiej pasuje on do twojego stylu życia. Kaski na głowę i zaczynamy!

Testujemy…

Tern Vektron S10

SPECYFIKACJA

RAMA aluminium 7005 hydroformowana

KOŁA 20 cali

OPONY Schwalbe Big Apple 55 x 406

HAMULCE Shimano Deore Hydraulic Disc

KASETA Shimano Deore 10-rzędowa 11-34T, łańcuchowa

SILNIK Bosch Active PLUS 250 W

LOKALIZACJA SILNIKA suport rowerowy

BATERIA 400 Wh

EKRAN Bosch Purion

ZASIĘG 50-100 km (w zależności od warunków pogodowych i wybranej trasy)

WAGA 21,8 kg

21,8 kg CENA 13 000 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Największy, ale i najbardziej praktyczny spośród prezentowanych rowerów – łatwo przewieziesz na nim na przykład zakupy. Wydajny silnik Boscha uprzyjemnia jazdę.

Brompton Electric

SPECYFIKACJA

RAMA stalowa

KOŁA 16 cali

OPONY Schwalbe Marathon Racer 35-349

HAMULCE zaciski na kołach

KASETA 6-rzędowa BWR (Brompton Wide Range), łańcuchowa

SILNIK bezszczotkowy DC 250 W

LOKALIZACJA SILNIKA przednia piasta

BATERIA 300 Wh
EKRAN LED

ZASIĘG 40-80 km (w zależności od warunków pogodowych i wybranej trasy)

WAGA 17,5 kg

17,5 kg CENA 12 500 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Brompton oprawił klasycznego miejskiego składaka w elegancką, nowoczesną formę i dodał od siebie możliwość szybkiej i zwrotnej jazdy.

Vello Bike+

SPECYFIKACJA

RAMA stalowa

KOŁA 20 cali

OPONY Schwalbe Kojak 406 x 35

HAMULCE Shimano Deore Hydraulic Disc

KASETA jednorzędowa, paskowa

SILNIK zintegrowany z baterią 250 W

LOKALIZACJA SILNIKA tylna piasta

BATERIA 160 Wh

EKRAN hub ZEHUS

ZASIĘG minimalnie 29 km (w zależności od warunków pogodowych i wybranej trasy)

WAGA 13,9 kg

13,9 kg CENA 12 500 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Ten sprytny rower doładowuje swój akumulator, kiedy jedziesz w trybie odzyskiwania energii. Stalowa rama jest lekka i wytrzymała.

TEST 01: DESIGN

Projekt ramy Vello Bike+ zdobył szereg nagród. Naśladuje on znany z klasycznych jednośladów design z dwiema rurami bez jakichkolwiek zawiasów. Po złożeniu otrzymujemy dość długą, nieporęczną „paczkę”, ale dodatkowa sztywność konstrukcji dodaje sporo przyjemności z jazdy. Składanie roweru jest proste, chociaż wymaga nieco uwagi. Tylne koło przymocowuje się do ramy za pomocą magnetycznego uchwytu, a przód trzeba zablokować ręcznie za pomocą zamka. Siodełko i kierownicę obniżymy za pomocą jednego ruchu – trzymają je obręcze wyposażone w możliwość szybkiego odbezpieczania. Niestety, podczas procesu rozkładania Vello Bike+, nie możemy oprzeć go na żadnym elemencie. Łatwo wtedy upuścić rower na ziemię. Plusem sprzętu jest natomiast jego niewielka waga (14 kg!), dzięki czemu jego transport jest prostszy, niż się to wydaje.

Na pierwszy rzut oka Tern Vektron wygląda na najmniej przenośny z wszystkich zaprezentowanych modeli, ale jego składanie jest przyjazne dla użytkownika. Przy każdym zawiasie znajduje się duża dźwignia, której odblokowanie i zablokowanie zajmuje kilka sekund. W dolną część ramy wbudowany został specjalny stojak, chroniący sprzęt przed przewróceniem się. Cała konstrukcja dodatkowo wzmocniona jest magnetycznymi zaczepami. Niestety, spora waga roweru utrudnia jego wygodny transport – prawie 22 kg to nie przelewki.

Brompton ma sporo doświadczenia w projektowaniu składaków, co doskonale widać w jego elektrycznym modelu. Rower płynnie składa się do eleganckiej, kompaktowej formy, chociaż cały proces wymaga rozkręcenia niektórych części ramy. Producent zadbał o wiele praktycznych zaczepów i uchwytów, dzięki którym nie trzeba obawiać się o przypadkowe rozłożenie się roweru. Wbudowany w ramę stojak wyposażony jest w malutkie gumowe kółka stabilizujące konstrukcję. Pod siodełkiem znajduje się specjalny uchwyt, za pomocą którego można łatwo przenosić sprzęt. Brompton Electric może nie jest najlżejszy (14,5 kg bez baterii – z akumulatorem jego waga wzrasta o 3 kg), ale w składaniu nie ma sobie równych.

Rundę wygrywa…

BROMPTON ELECTRIC

Nie mogło być innego zwycięzcy – propozycja Brompton to doskonale zaprojektowany sprzęt, który łatwo złożyć, przenosić i przechowywać.

TEST 02: SILNIK

Każdy spośród recenzowanych rowerów cechuje nieco inne podejście do tematu silnika elektrycznego. Zastosowana w Vektronie jednostka Bosch Active Plus zamontowana jest na suporcie ramy, co zapewnia optymalne wykorzystanie energii elektrycznej. W przeciwieństwie do poprzednich napędów od Boscha, tarcza podłączona została na zewnątrz napędu elektrycznego. Akumulator znajduje się na ramie roweru. Nie tylko nadaje to Vektronowi wyglądu klasycznego roweru elektrycznego, ale także umożliwia wyjęcie baterii na czas ładowania. Akumulatorek ma pojemność 400 Wh. Przekłada się to na około 50 km w najbardziej wspomaganym trybie jazdy i 100 km w tym ekologicznym.

Na pierwszy rzut oka trudno odróżnić Brompton Electric od innych składaków producenta. Jedyną widoczną różnicą jest zamocowana bateria, a silnik znajduje się wewnątrz przedniej piasty – jego praca bezpośrednio doładowuje twoją jazdę. Jednostka powstała we współpracy z Williams Advanced Engineering (tak, tymi od Formuły 1). Jej najważniejszą cechą jest zaawansowany, inteligentny czujnik sterujący zużyciem mocy. Akumulator zamocowany jest przy kierownicy i można odczepić go do ładowania. Kontrolki sterowania zasilaniem umieszczono przy kierownicy. Do zabawy otrzymujemy trzy różne tryby jazdy, automatycznie włączające się światła i port USB. Jedno ładowanie wystarcza na pokonanie od 40 do 80 km w zależności od wybranego trybu.

W Vello Bike+ akumulator i silnik są połączone w jedno i zamontowane w hubie umieszczonym nisko przy tylnej piaście. Całość waży jedynie 3 kg, ale jej siłą jest system KERS, czyli technologia odzyskiwania energii kinetycznej. Dzięki niej mechaniczne kręcenie pedałami ładuje baterię. Jeśli będziesz korzystał jedynie z trybu odzyskiwania baterii, możesz podróżować bez przerw na ładowanie. Niestety, nadaje się on głównie na płaskie, gładkie nawierzchnie i oferuje jedynie minimalną pomoc podczas pokonywania wzniesień. W chwilach, w których pośpiech jest na wagę złota, możemy włączyć tryb Turbo. Starcza on na niezbyt imponujące 29 km.

Rundę wygrywa…

VELLO BIKE+

Jeśli odpowiednio zaplanujesz podróż, nie będziesz musiał ani razu ładować roweru. Niesamowite, że tak potężny system zmieścił się w tak małym silniku…

TEST 03: JAZDA

Transport złożonego Terna Vektron może przyprawiać o ból pleców, ale po jego rozłożeniu i przejechaniu pierwszych metrów, trudno nie wpaść w zachwyt. Składak udanie naśladuje wrażenia z jazdy dużym rowerem – szerokie, mięsiste opony tłumią nierówności, a dziesięciorzędowa przerzutka świetnie współpracuje z silnikiem Boscha na każdym rodzaju nawierzchni. Niektóre rowery oferują maksymalnie 25 km/h wsparcia, ale za pomocą Vektrona pojedziesz szybciej. Z wyłączonym silnikiem na płaskiej drodze da się osiągnąć prędkość 32 km/h, czyli wartość nieosiągalną dla konkurencji.

Przesiadka z Vektrona na Vello Bike+ wyglądała trochę jak zamiana czołgu na bolid wyścigowy. Lekka konstrukcja pozwala na rozwinięcie sporych prędkości, a także ułatwia sterowanie i ścinanie zakrętów. Szkoda, że do dyspozycji dostaliśmy tylko jeden bieg. Niby w warunkach miejskich „ostre koło” daje radę, a towarzyszący mu silnik chętnie podkręci prędkość roweru, ale brak dodatkowych biegów jest odczuwalny na długich prostych. Już przy prędkościach rzędu 24 km/h trzeba wtedy szaleńczo pedałować. Co ciekawe, elektryczne zasilanie dobrze komponuje się z jednym biegiem, w szczególności w trybie Turbo. Jeśli go włączysz, żadne wzniesienie nie będzie dla ciebie przeszkodą. Owszem, nie pokonasz go w rekordowym tempie, ale także się przy tym nie zmęczysz.

Brompton Electric to najmniejszy spośród testowanych rowerów, wyposażony w koła o średnicy jedynie 16 cali. Wysocy użytkownicy mogą poczuć się na nim dość nieswojo, w szczególności podczas ostrych zakrętów – w końcu ciężki silnik i akumulator umieszczone są z przodu, a rower może przez to nieprzyjemnie się przechylać. Wystarczy jednak kilka minut jazdy próbnej, by przekonać się, że jazda Bromptonem może być przyjemna. Sześciobiegowa przerzutka tylna i silnik zapewniają całkiem duży rozrzut prędkości aż do maksymalnej wartości 28 km/h. Niestety, system niezbyt dynamicznie reaguje na zmiany nawierzchni, przez co użytkownik jest zmuszony ciągle sięgać do przycisków sterujących akumulatorem i na bieżąco modyfikować tryb jazdy.

Rundę wygrywa…

TERN VEKTRON

To najlepszy składak na długie wycieczki. Zapewnia komfortową jazdę po różnych typach nawierzchni, a dodatkowo wygodnie przewiezie twoje bagaże.

Werdykt

#1 BROMPTON ELECTRIC 87 /100

PLUSY Po złożeniu rower jest wygodny w transporcie, dzięki czemu możesz zabrać go nawet do zatłoczonego pociągu lub metra. Łatwe składanie i rozkładanie. Przyjemna, chociaż niezbyt dynamiczna jazda. Elegancki i nowoczesny design.

MINUSY Podczas jazdy trzeba co chwilę zmieniać tryb wspomagania. Dość ciężka konstrukcja.

PODSUMOWUJĄC Przyjemny i funkcjonalny w drodze, mało kłopotliwy w transporcie, łatwy w składaniu. Brompton Electric to wszystko, co najlepsze w składakach, opakowane w elegancką i nowoczesną formę.

#2 TERN VEKTRON S10 85 /100

PLUSY Komfortowy model jazdy przypominający nieco duże rowery miejskie. Szybki i wydajny silnik. Łatwe składanie.

MINUSY Ciężki i nieporęczny po złożeniu.

PODSUMOWUJĄC Rower, który spodoba się innym użytkownikom niż Brompton.

#3 VELLO BIKE + 81 /100

PLUSY Rewolucyjna technologia odzyskiwania energii. Lekka i aerodynamiczna konstrukcja idealna do jazdy w mieście.

MINUSY Długi kształt po złożeniu. Tylko jeden bieg.

PODSUMOWUJĄC Vello Bike+ to lekko hipsterska, ale intrygująca alternatywa dla powyższych modeli.