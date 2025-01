Samsung The Frame Pro i nowe projektory

Firma Samsung zaprezentowała na tragach CES 2025 The Frame Pro, najnowszy model z linii telewizorów The Frame, który wzbogaca sztukę i rozrywkę dzięki jakości obrazu Neo QLED.

The Frame Pro wyposażony został w procesor NQ4 Gen3 AI, który był dotychczas stosowany w najbardziej zaawansowanych telewizorach 8K firmy Samsung. Nowy model ma zaoferować niezrównaną jakość obrazu zarówno w przypadku dzieł sztuki, jak i treści wideo. Posiada też innowacyjną funkcję Wireless One Connect, która rozszerza możliwości instalacji dla telewizora i ułatwia płynne wkomponowanie go w otoczenie. Wystarczy teraz podłączyć The Frame do gniazda, a moduł One Connect ukryć w salonie. Dane do telewizora będą przesyłane bezprzewodowo.

W sklepie Samsung Art Store dostępnych jest obecnie ponad 3000 wyselekcjonowanych dzieł od prestiżowych światowych partnerów, w tym muzeum MoMA, a także obrazów Magritte’a i Basquiata. W 2025 roku ta rozszerzona kolekcja będzie dostępna nie tylko w telewizorach The Frame i MICRO LED, ale także w modelach Neo QLED i QLED, dając użytkownikom jeszcze więcej możliwości przekształcenia ekranów w spersonalizowane galerie sztuki.

The Premiere 5 – laserowy, interaktywny, krótkiego rzutu i niewielki

Podczas konferencji firma Samsung zaprezentowała także The Premiere 5, pierwszy interaktywny projektor z potrójnym laserem o ultra-krótkim rzucie. Nowy model wprowadza interaktywną funkcję dotykową, umożliwiającą użytkownikom bezpośrednią interakcję z ekranem. Ta innowacja płynnie łączy wysokiej jakości projekcję z funkcjonalnością, obejmującą technologię Samsung LightWARP, która umożliwia wyświetlanie obrazów także na przedmiotach codziennego użytku, zapewniając kreatywne doświadczenia.

Na tragach zaprezentowano także The Premiere 8K, czyli flagowy projektor klasy premium, który otrzymał certyfikat 8K Association (8KA). Jest on przyznawany po dokonaniu oceny produktu w odniesieniu do kompletnego zbioru standardów kluczowych dla zapewnienia wciągających wrażeń wizualnych. Do kryteriów oceny należą rozdzielczość (7680 x 4320), jasność, kontrast i gama kolorów, czyli parametry decydujące o tym, czy szczegóły obrazu są żywe zarówno w jaśniejszych, jak i ciemniejszych scenach.

The Premiere 8K został zaprojektowany tak, by dawać widzom wciągające wrażenia. Dzięki jasności 4500 lumenów wg normy ISO zapewnia żywy, realistyczny obraz nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Z kolei dla uzyskania immersyjnego brzmienia system „dźwięku na ekranie” (Sound-on-Screen) łączy w sobie moduł głośnika i algorytmy wzbogacające dźwięk.

Obecnie w ofercie firmy Samsung znajdują się dwa modle projektorów krótkiego rzutu The Premier LSPT7 i The Premier LSPT9