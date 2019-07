TEST: JBL UA Sport Wireless Flash

Under Armour to marka, która bardzo często nagradzana jest w plebiscytach na najlepszą odzież dla sportowców, JBL może natomiast pochwalić się wieloma osiągnięciami w dziedzinie audio. To niemal oczywiste, że ich współpraca powinna zaowocować naprawdę wyjątkowym sprzętem. Sprawdźmy, czy te prawdziwie bezprzewodowe słuchawki zasługują na tytuł mistrzowski.

True wireless rządzi się swoimi prawami, a tym nadrzędnym jest wygoda i stabilność. Czarne, douszne wkładki ozdobione czerwonymi elementami sprawiają wrażenie bardzo dużych, ale są lekkie i płaskie, a do tego świetnie wyglądają. Gumowe wkładki Freebit (do wyboru jest kilka rozmiarów) zabezpieczają je przed przesuwaniem się w uszach, co w szczególności doceniłem podczas biegu w plenerze – Sport Wireless Flash są niewrażliwe na podmuchy wiatru. Słuchawki są oczywiście odporne na pot i przypadkowe zamoczenie w klasie IPX7. Do zestawu dołączone jest masywne etui wykonane z aluminium.

Sport Wireless Flash szybko i bezproblemowo łączyły się z moim smartfonem, a połączenie pozostawało stabilne również w oddaleniu od telefonu. Do sterowania słuchawkami służą przyciski w kształcie loga UA na dousznych wkładkach. Opanowanie sterowania nie sprawiło mi najmniejszych trudności: jedno naciśnięcie prawego przycisku to pauza, a dwa przeskakują do kolejnego utworu, czyli słuchawkowy standard. Z poziomu lewej wkładki kontrolujemy dwa tryby filtrowania dźwięków otoczenia: TalkThru, który czasowo ścisza muzykę i wydobywa głosy otaczających cię osób, oraz wzmacniający odgłosy tła Ambient-Aware. Dla sportowców ćwiczących w plenerze to absolutnie obowiązkowa funkcja, w szczególności, jeśli ich salą treningową są ulice miasta. Panele dotykowe precyzyjnie rejestrują polecenia; jedynie kilka razy zdarzyło mi się, żeby je źle zinterpretowały.

Brzmienie Sport Wireless Flash pasuje do sportowego charakteru słuchawek. Mocne, energetyczne basy wyznaczają tempo ćwiczeń. Nie oznacza to, że niskie i średnie tony giną podczas odsłuchu: są one wyraźne i kolorowe. W efekcie otrzymujemy czysty i rytmiczny dźwięk, nie powalający może na kolana swoją szczegółowością, ale za to zachęcający do wysiłku fizycznego.

Na jednym ładowaniu Sport Wireless Flash działają do 5 godzin. To przyzwoity wynik jak na słuchawki true wireless, w szczególności, że etui pozwoli na czterokrotne uzupełnienie ich baterii przed ponownym ładowaniem. Słuchawki mają także wsparcie dla wirtualnych asystentów: Siri i Asystenta Google, a wbudowane mikrofony rejestrują głos bez szumów i zniekształceń.

Dla sportowców-melomanów trenujących na świeżym powietrzu, JBL UA Sport Wireless Flash to właściwie pozycja obowiązkowa, ale również entuzjaści ćwiczenia w domu i na siłowni docenią drzemiący w nich potencjał.

