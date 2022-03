Serial God of War może trafić na Amazon Prime Video￼

God of War to jedna z najbardziej kultowych serii, w jakie zagramy na PlayStation. Fani oczekują właśnie wydania najnowszej części, Ragnarok, ale to nie jedyna informacja z uniwersum, jaka obiegła sieć – Amazon Prime Video wyraziło właśnie chęć stworzenia serialu osadzonego w świecie gry.

Na razie niewiele wiemy o planach Amazona. Portal Deadline, powołując się na źródła bliskie platformie streamingowej, wskazuje, że Prime Video jest zainteresowane stworzeniem serialowej adaptacji popularnej serii gier. Zgodnie z pierwszymi przeciekami, za realizację projektu odpowiedzialni będą producenci Mark Fergus oraz Hawk Ostby (znani przede wszystkim ze znakomitego The Expanse) oraz showrunner serialu Koło Czasu, zaś nad wszystkim czuwają studia Sony Pictures Television oraz PlayStation Productions. Na razie nie wiadomo, w których realiach osadzona zostanie produkcja: czy będą to czasy pierwszej trylogii, zapoczątkowanej jeszcze na stareńkim PS2, czy też rebootu z 2018 roku.

To nie jedyny serial oparty o grę na PlayStation, jaki jest aktualnie w produkcji. HBO pracuje właśnie nad adaptacją hitu The Last of Us; w rolach głównych wystąpią znani z Gry o Tron Pedro Pascal i Bella Ramsey. Amerykański serwis streamingowy Peacock, otrzymał natomiast prawa do stworzenia serialu w oparciu o brutalną wyścigówkę Twisted Metal. Do kin niedawno trafił wyczekiwany film Uncharted z Tomem Hollandem w roli głównej; trwają również prace nad filmem opartym o grę Ghost of Tsushima. „Kinowe uniwersum Sony” ciągle rośnie…