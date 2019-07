TEST: TP-Link Deco M4

Technologie MESH zyskują coraz większą popularność – to najprostszy sposób na rozszerzenie i ustabilizowanie zasięgu, bez konieczności klonowania domowej sieci. Do tej pory zakup obsługujących je routerów wiązał się jednak ze sporymi wydatkami. Deco M4 od TP-Link to tańsza wersja dobrze znanych Deco M5 i M9 Plus, pozbawiona niektórych opcji smart home, ale wcale nie ustępująca starszym braciom pod względem funkcji internetowych.

Routery Deco M4 są dość duże, a swoim designem przypominają inteligentne głośniki. To proste, minimalistyczne i solidne wykonane urządzenia, które powinny pasować do większości wnętrz. W górnej części jednostek znajduje się logo TP-Link. Podświetla się ono na różne kolory w zależności od stanu połączenia.

Po rozpakowaniu Deco M4, przyszedł czas na konfigurację sieci. Przez cały proces przeprowadza nas aplikacja Deco, krok po kroku pokazująca, w jaki sposób podłączyć routery do domowego internetu i w których punktach mieszkania je ustawić. Naszą „areną testową” był dom jednorodzinny, w którym na piętrze występowały problemy z zasięgiem. Jedna jednostka Deco M4 trafiła zatem na parter, a druga na górną kondygnację.

TP-Link obiecuje, że dwa routery wystarczą na pokrycie do 260 m2 – dysponowaliśmy mniejszą powierzchnią, ale efekty i tak były imponujące. Sieć MESH wyraźnie ustabilizowała i przyspieszyła sygnał w miejscach, w których do tej pory występowały problemy z połączeniem. Przechodzenie pomiędzy piętrem a parterem z włączonym Netfliksem, nie powodowało nagłego przerwania streamingu. Stabilnym i szybkim sygnałem mogliśmy cieszyć się również wtedy, gdy do sieci podłączone było wiele urządzeń mobilnych i stacjonarnych – głośniki multiroom, konsole, telewizory smart TV czy inteligentne żarówki.

W porównaniu z Deco M5 i M9 Plus, nowe routery nie otrzymały wsparcia dla pełnego pakietu HomeCare. Na szczęście wiele jego funkcji zostało zachowanych w postaci pakietu kontroli rodzicielskiej. Pozwala on na ustawianie limitów czasowych dla każdego członka rodziny oraz filtrowanie treści, jakie może wyszukiwać w internecie.

Deco M4 potrafi również obsługiwać sieci dla gości oraz współpracować z Alexą i IFTTT – podczas testów nie odczuliśmy braku modemu ZigBee szczególnie boleśnie. W aplikacji mobilnej możemy także przeglądać automatycznie generowane miesięczne raporty, aktualizować oprogramowanie i rozszerzać sieć o kolejne jednostki Deco, w tym routery innych modeli.

TP-Link po raz kolejny proponuje nam udany sposób na poprawę jakości sygnału w domu. Niektórym użytkownikom może brakować dodatkowych funkcji, jakie oferował pakiet HomeCare, ale jeśli ci na nich nie zależy, Deco M4 to najbardziej opłacalny system sieci MESH na rynku.

Specyfikacja