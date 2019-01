TEST: Pioneer A-40AE

Nagroda Europejskiego Stowarzyszenia Obrazu i Dźwięku EISA Award to prestiżowe wyróżnienie, które mogą otrzymać jedynie najlepsze w swojej kategorii urządzenia audio i wideo. Właśnie dlatego zawsze z chęcią przyglądamy się odznaczonym nią produktom. Jednym z nich jest Pioneer A-40AE, tegoroczny laureat w kategorii „najlepszy zakup – wzmacniacz”.

A-40AE został zaprojektowany w celu uczczenia 80. rocznicy marki Pioneer i czerpie z jej doświadczeń w zakresie designu i inżynierii dźwięku. Wzmacniacz świetnie prezentuje się na półce: jego przedni panel wykonany jest z ozdobnego aluminium, podobnie jak pokrętła ustawień. Sztywna, ciężka i stabilna konstrukcja zapobiega wpadaniu urządzenia w wibracje. Większość złączy jest pozłacana, co zwiększa powierzchnię kontaktu z wtykiem i zapewnia lepsze przesyłanie. Bogate wyposażenie i doskonała jakość wykonania sprawiają, że podczas korzystania z A-40AE mieliśmy wrażenie, że to sprzęt ze zdecydowanie wyższej półki, niż wskazywałaby na to jego cena.

Wzmacniacz bardzo dobrze czuje się zarówno w rozbudowanych systemach audio, jak i minimalistycznych zestawach typu „kolumny + źródło dźwięku”. Szczególnie blisko współpracuje on z gramofonami – możemy podłączyć go do nich bezpośrednio lub poprzez zewnętrzny przedwzmacniacz w dedykowanym trybie Power Amp.

Niezależnie od liczby obsługiwanych urządzeń, A-40AE dostarcza do układu wyraźny skok mocy, co jest zasługą zastosowanego w nim autorskiego systemu Direct Energy. Polega on na bezstratnym przesyle energii ze wzmacniacza do głośników. W praktyce oznacza to, że możemy cieszyć się wyrazistym i czystym dźwiękiem bez szumów i utraty części sceny dźwiękowej. System audio podłączony do wzmacniacza charakteryzował się wyrazistym, przestrzennym brzmieniem o dokładnej reprodukcji sygnału. Zintegrowany konwerter DAC obsługuje wysokie częstotliwości próbkowania, dzięki czemu urządzenie jest kompatybilne z muzyką wysokiej rozdzielczości. Balans dźwięku, natężenie basów i tonów wysokich można regulować wedle uznania za pomocą umieszczonych z przodu pokręteł – zakres zmian jest na tyle szeroki, że nietrudno znaleźć idealne ustawienia dla każdego pomieszczenia.

A-40AE nadaje się również do bezpośredniego podłączenia słuchawek. Umieszczone z przodu wyjście bardzo dobrze radzi sobie z modelami o różnej impedancji, nawet wymagającymi studyjnymi monitorami. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby do amplitunera podczepić także dedykowany wzmacniacz słuchawkowy. Dzięki kompletowi wejść optycznych urządzenie łatwo włączymy do zestawu kina domowego.

Cena wzmacniacza od Pioneera zachęca do zakupu tak samo jak jego umiejętności – z czystym sumieniem polecamy jego wybór.

SPECYFIKACJA