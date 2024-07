TEST: Sony ULT Wear

Następca słuchawek Sony Extra Bass WH-XB910N, ULT Wear za 899 PLN, ma uproszczoną nazwę i kilka kluczowych ulepszeń, w tym lepszą jakość dźwięku i wydajność redukcji szumów.

Przez lata Sony spotykało się z krytyką za schemat nazewnictwa swoich produktów audio, w szczególności słuchawek. Na przykład ich obecne flagowe słuchawki z redukcją szumów nazywają się WH-1000XM5. Przyzwyczaiłem się do wymawiania tych numerów modeli i wyrobiłem sobie do nich niechętną sympatię.

Jednak Sony uznało, że przeciętny konsument prawdopodobnie łatwiej zapamiętuje nazwy takie jak AirPods i stara się nadać swoim produktom bardziej zapadające w pamięć, przyjazne marketingowi nazwy. Może pamiętasz LinkBuds sprzed kilku lat? Teraz Sony wprowadziło na rynek serię ULT Power Sound, która obejmuje nowe głośniki ULT Tower i Field Bluetooth, a także te nowe słuchawki ULT Wear.

Ale nie bójcie się, fani dziwacznych schematów nazewnictwa Sony, te słuchawki mają również standardowy numer modelu. To WH-ULT900N, co czyni je następcami WH-XB910N, które były w linii Sony ExtraBass i były lubiane przez osoby ceniące słuchawki z basem, ale w bardziej przystępnej cenie niż flagowe WH-1000XM5. ULT Wear wyglądają podobnie do WH-XB910, ale Sony zmieniło kształt pałąka, czyniąc go smuklejszym i bardziej rurkowatym, więc estetycznie wyglądają nieco bardziej jak WH-1000XM5.

Chociaż ważą mniej więcej tyle samo co XM5, czyli 255 gramów, brakuje im bardziej ekskluzywnego wyglądu i stylu. Są jednak o krok lepsze od CH-720N, modelu podstawowego za 399 PLN w linii słuchawek z redukcją szumów Sony. Ponadto, podobnie jak ich poprzednik, ULT Wear są dostarczane z ładnym, twardym etui. 720N nie.

Trudno powiedzieć, czy nowy pałąk jest bardziej wytrzymały, ale bardziej podoba mi się sam projekt. Słuchawki są dostępne w trzech opcjach kolorystycznych: białej, czarnej oraz szarej i zachowały te same elementy sterujące dotykiem co ich poprzednik (są również takie same, jak elementy sterujące XM5). Przesunięcie do przodu na nauszniku pomija utwór, przesunięcie do tyłu wraca, a przesunięcie w górę i w dół zwiększa i zmniejsza głośność.

Dotykowe elementy działają bardzo dobrze – jest też dedykowany przycisk do przełączania między redukcją szumów a trybem świadomości otoczenia, który jest podobny do trybu przezroczystości Apple. Jednak w przeciwieństwie do niego możesz dostosować poziom świadomości otoczenia w aplikacji Sony Headphones na iOS i Androida.

Spełniają one obietnicę dostarczania dynamicznego brzmienia i głębokiego basu

Słuchawki mają również kilka innych kluczowych ulepszeń, w tym nowe 40-milimetrowe przetworniki, które według Sony zapewniają jeszcze głębszy bas. Nauszniki mają szerszy otwór, aby pomieścić większe uszy i są ogólnie nieco wygodniejsze. Otrzymujesz również nowe mikrofony, kształtujące wiązkę z redukcją szumu wiatru, a także układ V1 firmy Sony, który poprawia wydajność redukcji szumów i czujniki wykrywania uszu, wstrzymujące dźwięk, gdy zdejmujesz słuchawki z głowy i wznawiające odtwarzanie, gdy je ponownie zakładasz.

Producent zapewnił także tą samą żywotność baterii. Słuchawki działają do 30 godzin z włączoną redukcją szumów i 50 godzin z wyłączoną. Funkcja szybkiego ładowania zapewnia teraz dłuższy czas działania – po 10 minutach otrzymuje się dodatkowych 5 godzin grania.

Jeśli chodzi o kodeki audio, to od samego początku są to SBC, AAC i LDAC, a LC3 i LE Audio pojawią się wraz z przyszłą aktualizacją oprogramowania układowego. Ponadto istnieje funkcja śledzenia głowy, która została zaprojektowana do współpracy z funkcją dźwięku przestrzennego 360 Audio firmy Sony i wielopunktowym Bluetooth, dzięki czemu można sparować je z dwoma urządzeniami jednocześnie. I na koniec, nadal obecna jest popularna funkcja Quick Attention. Połóż dłoń na prawym nauszniku, aby zmniejszyć głośność muzyki, a słuchawki automatycznie przełączą się z trybu redukcji szumów na tryb otoczenia, dzięki czemu będziesz mógł usłyszeć, co dzieje się wokół ciebie i porozmawiać.

Krótko mówiąc, otrzymujesz wiele z tego, co jest we flagowym modelu WH-1000XM5, za znacznie mniejsze pieniądze, co czyni ULT Wear hybrydą między XB910N i XM5. XM5 są wyposażone nie tylko w układ V1 firmy Sony, ale także QN1, więc mają nieco lepszą redukcję szumów i wydajność połączeń głosowych. To powiedziawszy, kiedy używałem ULT Wear, zauważyłem poprawę zarówno w zakresie redukcji szumów, jak i wydajności połączeń głosowych w porównaniu z XB910N.

Niestety, ULT Wear, podobnie jak XM5, nie ma dźwięku USB-C (nie można przesyłać dźwięku przez port ładowania USB-C). Dostajesz tylko opcję przewodową ze standardowym portem 3,5 mm.

Odkryłem również, że jakość dźwięku uległa poprawie. Choć wolę bardziej zrównoważone brzmienie, rozumiem atrakcyjność tych słuchawek i spełniają one obietnicę dostarczania dynamicznego brzmienia i głębokiego basu. Niektórzy uważają, że XM5, które mają przetworniki 30 mm, nie zapewniają wystarczającej energii w porównaniu z XM4, a ja powiedziałbym, że jeśli jesteś fanem XM4, te mogą być bardziej w twoim guście.

Przejrzystość wydaje się być lepsza od XB910N, sam bas natomiast jest moim zdaniem wystarczający, bez wciskania dedykowanego przycisku ULT, który momentami wręcz zamula dźwięk. Jednocześnie nie jest to reguła i zależy od utworu, wcale nie reprezentowanego gatunku. Warto eksperymentować z dwoma ustawieniami, w różny sposób podbijającymi bas.

Jeśli chodzi o jakość połączeń głosowych, była ona ogólnie dobra i lepsza od XB910N, a gorsza od XM5, co potwierdzałoby teorię o pozycjonowaniu produktu.

ULT Wear to mile widziany dodatek do linii słuchawek Sony z redukcją szumów. Zarówno flagowe WH-1000XM5, jak i CH-720N generują bardziej zrównoważony dźwięk, ale ULT Wear oferują nie tylko lepszą jakość dźwięku od swoich poprzedników, ale także lepszy poziom redukcji hałasu i wydajność połączeń głosowych. Ponadto są wyceniane taniej niż XB910N.

W tym przedziale cenowym znajdują się także JBL Live 770NC, które dla mnie brzmią nieco lepiej, ale słuchawki Sony są trochę wygodniejsze, zapewniają lepszą wydajność w innych obszarach i mają bardziej rozbudowany zestaw funkcji.

Specyfikacja

CENA 899 PLN

899 PLN KOLORY biały, leśna szarość, czarny

biały, leśna szarość, czarny PRZETWORNIK 40 mm

40 mm BLUETOOTH 5.2

5.2 CZAS ŁADOWANIA ok. 3,5 godziny

ok. 3,5 godziny CZAS DZIAŁANIA do 30 godzin z ANC, do 50 godzin bez ANC

do 30 godzin z ANC, do 50 godzin bez ANC WAGA ok. 255 g