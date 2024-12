TEST: TP-Link Archer BE230

Dwupasmowy router Wi-Fi 7 TP-Link Archer BE230 może w pierwszej chwili wydawać się dziwny. Wielu użytkowników może myśleć, że superszybkie, ale krótkodystansowe pasmo 6 GHz jest cechą definiującą najnowszy standard Wi-Fi 7. Okazuje się, że nie — Wi-Fi 6E obsługuje również pasmo 6 GHz, a Archer BE230 pomija je w swojej specyfikacji.

Ale router ten ma inną zaletę. Za 425 PLN jest naprawdę przystępny cenowo jak na router Wi-Fi 7. To o około 1 000 PLN mniej niż Archer BE550, który jest kolejnym najtańszym routerem Wi-Fi 7 firmy TP-Link, który ma pasmo 6 GHz. I chociaż jego brak niektórzy uznają za wadę, nadal otrzymujesz kilka mocnych funkcji, takich jak dwa porty Ethernet 2,5 Gb/s i Multi-Link Operation (funkcja dostępna tylko w Wi-Fi 7).

Archer BE230 ma łączną przepustowość 3 600 Mb/s z dwóch pasm (2,4 GHz i 5 GHz). Nie jest to zbyt imponujące w porównaniu z niektórymi routerami Wi-Fi 6. Obudowa Archera BE230 również wygląda dość podstawowo w porównaniu z wyższej klasy routerami Wi-Fi 7 TP-Link, które mają bardziej unikalne wzornictwo, a nawet fantazyjne ekrany LED. Z drugiej strony routery Wi-Fi 6 raczej nie będą miały dwóch portów Ethernet 2,5 Gb/s jak Archer BE230, zwłaszcza w tej cenie. Jest też port USB 3.0, który jest przydatny do podłączania zewnętrznego dysku pamięci masowej.

TP-Link Archer BE230 obsługuje EasyMesh, co oznacza, że może tworzyć sieć z innymi routerami Archer zgodnymi z tą technologią (nie współpracują z nią Deco). Router ma całkiem dobry zasięg jak na jedną jednostkę. Można nim uzyskać Wi-Fi w kilkupokojowym mieszkaniu, czego niektóre systemy meshowe nie są w stanie obsłużyć nawet z dwoma jednostkami. Archer BE230 jest również wyposażony w zabezpieczenia sieciowe i kontrolę rodzicielską, ale tylko w wersji podstawowej. Będziesz musiał wykupić subskrypcję, aby uzyskać cały pakiet funkcji.

Jeśli chodzi o funkcję Wi-Fi 7 MLO, pozwala routerowi na jednoczesne korzystanie z pasma 2,4 GHz i 5 GHz, co zapewni bardziej spójne i być może nawet wyższe prędkości. Natomiast router bez MLO po prostu przekieruje klientów między pasmami 2,4 GHz i 5 GHz, w zależności od sytuacji. W Archer BE230 istnieje oddzielny identyfikator SSID MLO, który jest dostępny po włączeniu tej funkcji. W praktyce rozwiązanie takie może zwiększyć prędkość pobierania, np. ze średnio 120 Mb/s do 160 Mb/s w teście dwóch laptopów. Ale tę poprawę można zaobserwować tylko wtedy, gdy urządzenia znajdą się w większej odległości od routera. Gdy oba laptopy umiejscowione są w pobliżu Archer BE230, prędkości będą w większości podobne (krążące wokół 500 Mb/s w teście).

Korzystając ze speed testu mogłem zbliżyć się do limitu domowego planu szerokopasmowego pobierania 1 Gb/s (około 920 Mb/s) na smartfonie z włączonym Wi-Fi 7. Ta prędkość spadła do około 300 Mb/s w dużej odległości od routera, co nadal jest całkiem przyzwoite. Maksymalna prędkość pasma 5 GHz BE230 wynosi około 2,8 Gb/s.

Archer BE230 dobrze sprawdza się jako niedrogi router Wi-Fi 7, który wystarczy na kilka następnych lat. Brak pasma 6 GHz nie jest w tej chwili dużym utrudnieniem, ponieważ według mojego doświadczenia superszybkie prędkości tego pasma uzyskuje się tylko wtedy, gdy urządzenie klienckie znajduje się dość blisko routera.

Specyfikacja

CENA 425 PLN

425 PLN PORTY 3x 1 Gb, 1x 2,5 Gb, 1x 2,5 Gb WAN, 1x USB 3.1 Gen. 1

3x 1 Gb, 1x 2,5 Gb, 1x 2,5 Gb WAN, 1x USB 3.1 Gen. 1 MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ 3 600 Mb/s (Wi-Fi)