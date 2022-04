TEST: Peugeot 308 Hybrid

Francuskie samochody cieszą się sławą (lub niesławą) kapryśnych i drogich w utrzymaniu. Od pewnego czasu Peugeot stara się walczyć z tym stereotypem, prezentując nam atrakcyjne auta, stawiające na wygodę i praktyczność. Najlepszym przykładem jest tutaj model 308, którego trzecia generacja trafiła właśnie do salonów: to rozsądny model dla rodziny, potrafiący od czasu do czasu pokazać pazurki. Sam miałem okazję pojeździć maksymalnie „dopakowaną” wersją z napędem hybrydowym plug-in, na dodatek w sportowej oprawie GT Pack. Czy spełniła ona moje oczekiwania?

Pod maską samochodu testowego znalazł się układ napędowy, którego sercem jest 1,6-litrowy silnik spalinowy. Towarzyszy mu mniejsza jednostka elektryczna, zaś całość może pochwalić się imponującymi 225 KM mocy. Auto rozpędza się do 100 km/h w 7,5 s, ale niech nie zwiodą was te wartości: Peugeotem 308 Hybrid jeździ się dynamicznie, acz w pełni kontrolowanie i statecznie. Samochód perfekcyjnie trzyma się drogi, chętnie nabiera prędkości i lekko, precyzyjnie się prowadzi. Na nierównych nawierzchniach moją uwagę zwróciło zawieszenie: niby sztywne, ale na tyle miękkie, by amortyzować nawet spore wyrwy. Sportowe zapędy hamuje ośmiobiegowa skrzynia automatyczna, która wrzuca kolejne biegi bez opóźnień, acz również bez specjalnego pośpiechu.

Testowany Peugeot 308 to hybryda plug-in, co oznacza, że da się nią jeździć w trybie całkowicie bezemisyjnym. Producent obiecuje, że akumulator 12,4 kWh starczy na pokonanie około 60 km, acz podczas testu udało mi się maksymalnie osiągnąć 50 km – cóż, warunki pogodowe naprawdę mi nie sprzyjały. Znacznie częściej poruszałem się autem w trybie czysto hybrydowym, w którym spalanie kształtowało się na poziomie 5,5 l/100 km. Kluczem do zachowania niskich wartości jest regularne uzupełnianie baterii Peugeota 308, ponieważ jego system rekuperacji dość powoli odzyskuje energię. Ładowanie na stacji trwało 1,5 godziny (do dyspozycji miałem opcjonalną ładowarkę 7,4 kW), zaś w domu – około 5 godzin, więc da się uzupełnić akumulator w pracy.

Wariant GT Pack to najwyższy pakiet wyposażenia w ofercie modelu, dlatego nie powinien nikogo zdziwić fakt, że auto testowe było po brzegi wypełnione asystentami kierowcy i innymi dodatkami. Moim faworytem okazał się system Clean Cabin, który na bieżąco monitoruje stan powietrza wewnątrz auta i oczyszcza je w razie potrzeby; wykrywa on cząstki stałe, co na wiosnę powinno okazać się wybawieniem dla alergików. Dobre wrażenie zrobił na mnie również PEUGEOT i-Cockpit 3D – stanowisko kierowcy z intuicyjnym w obsłudze systemem informacyjno-rozrywkowym online, działającym podobnie jak smartfon.

Po premierze w 2021 roku, najnowsze wcielenie Peugeota 308 natychmiast zostało wybrane na „mistera segmentu C”. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem: ten zgrabny hatchback perfekcyjnie łączy nowoczesny charakter (ach, te tylne światła i agresywnie zarysowany grill!) z klasyczną, proporcjonalną sylwetką. Auto jest dość nisko zawieszone, a lekko opadająca linia dachu sprawia, że prezentuje się ono aerodynamicznie, ale rodzinnie.

Wrażenie to pozostało ze mną po wejściu do środka. Kabina Peugeota 308 Hybrid w wersji GT Pack została wykończona aluminiowymi wstawkami, skórą ekologiczną i Alcantarą – wygląda to ładnie, a przy tym solidnie. Z przodu czekają sprężyste, świetnie wyprofilowane fotele z masażem i podgrzewaniem; miejsce kierowcy otrzymało dodatkowo system elektrycznego sterowania w aż pięciu płaszczyznach. Po znalezieniu najwygodniejszego miejsca za kierownicą, miałem perfekcyjny dostęp do systemu inforozrywki, schowków i indukcyjnej ładowarki smartfona.

W drugim rzędzie projektantom Peugeota udało się wygospodarować przestrzeń dla dwóch osób dorosłych lub trójki dzieci. Testowe auto było wyposażone w (całkowicie opcjonalne) okno dachowe, zabierające trochę cennej przestrzeni nad głową, co może nie spodobać się wysokim pasażerom. Bagażnik 308 Hybrid ma natomiast pojemność 361 l. Nie jest to rekordowa wartość, ale starczy na duże zakupy lub rodzinny wyjazd na wakacje – regularne kształty kufra umożliwiają jego ciasne zapakowanie.

Ceny hybrydowego Peugeota 308 z silnikiem o mocy 225 KM zaczynają się od 174 600 PLN; do tego poleciłbym dobranie ładowarki 7,4 kW za 1 800 złotych. Francuski kompakt jest drogi, ale za nasze ciężko zarobione pieniądze otrzymujemy fantastyczny pojazd do podróżowania po mieście i wyjazdów w dłuższą trasę – bogato wyposażony, komfortowy i naprawdę przyjemny w prowadzeniu.

Specyfikacja