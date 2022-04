Kuchenne urządzenia do zabudowy, takie jak zmywarka, lodówka czy kuchenka, to obecnie bardzo popularne rozwiązanie w zakresie wyposażenia i aranżacji wnętrza. Główną zaletą tego rodzaju sprzętów jest możliwość ich estetycznego wkomponowania w kuchenną zabudowę, a tym samym zachowanie spójności stylistycznej i kolorystycznej pomieszczenia. Zmywarkę do zabudowy umieszcza się najczęściej bezpośrednio lub w niedalekiej odległości od zlewu, jednak znalezienie odpowiedniego miejsca dla kuchenki nie zawsze jest już tak oczywiste. Czym kierować się dokonując wyboru? Gdzie najlepiej umieścić piekarnik do zabudowy?

Umiejscowienie i montaż piekarnika – o czym pamiętać?

Wybierając piekarnik do swojej kuchni, należy zastanowić się nad trzema najważniejszymi kwestiami. Pierwszą z nich jest model urządzenia oraz jego jakość i funkcjonalność, w drugiej kolejności bierzemy pod uwagę estetykę urządzenia, w trzeciej – jego umiejscowienie.

Przed znacznie łatwiejszym wyborem stoją osoby, które montują piekarnik w nowej, nieurządzonej jeszcze kuchni. O wiele prostsze jest w takim wypadku dopasowanie umiejscowienia zarówno pozostałych sprzętów kuchennych, jak i zabudowy meblowej. Kiedy jednak wymieniamy kuchenkę wolnostojącą na model do zabudowy i musimy dostosować się do wykończonej już kuchni, musimy znacznie dokładniej przeanalizować cały zabieg. Przede wszystkim, istotne są tu gabaryty kuchenki, które należy dopasować do posiadanej zabudowy. Należy także wybrać urządzenie, które w sposób spójny i estetyczny dopasuje się do pozostałych elementów wnętrza.

Czym kierować się przy wyborze miejsca?

Jeszcze kilka lat temu bardzo ważne było, aby odpowiednio odizolować od siebie w kuchennej zabudowie lodówkę i kuchenkę, gdyż mogą one wzajemnie sobie szkodzić. Na szczęście dziś niemal każdy nowoczesny piekarnik do zabudowy wyposażony jest w specjalne, skutecznie izolujące go zabezpieczenia. Wybierając miejsce montażu kuchenki do zabudowy, należy więc wziąć pod uwagę dostęp do źródła energii elektrycznej, jak również ergonomię. Wiele osób odchodzi od montowania piekarników w dolnej części zabudowy, znacznie chętniej umieszczając je natomiast na wysokości około 100–120 centymetrów, w tzw. słupku. Rozwiązanie to eliminuje konieczność stałego schylania się, zarówno w celu umieszczenia, jak i wyjęcia potraw z kuchenki, a nawet sprawdzenia stanu przygotowywanych dań.

Bardzo praktycznym rozwiązaniem aranżacyjnym jest zgrupowanie ze sobą w zabudowie piekarnika oraz kuchenki mikrofalowej. Obydwa sprzęty warto umieścić jeden nad drugim, na wygodnej wysokości, w niedalekiej odległości od blatu roboczego. Dzięki temu włożenie do piekarnika przygotowanego wstępnie dania zajmie nam zaledwie kilka sekund.

Umiejscowienie piekarnika w kuchennej zabudowie powinno być bezpieczne i estetyczne, a także wygodne, co jest szczególnie istotne dla osób, które w kuchni spędzają wiele swojego czasu, przygotowując najróżniejsze dania dla siebie, rodziny lub przyjaciół.