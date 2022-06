TEST: Volkswagen Arteon Shooting Brake

Volkswagen to marka, która ma więcej nisz wypełnionych niż większość konkurencji. Od sportowych samochodów miejskich po kabriolety crossoverów, w szerokiej ofercie firmy każdy znajdzie coś dla siebie.

Arteon jest tego doskonałym przykładem. Wprowadzony na rynek w 2017 roku, oferował coś bardziej efektownego niż główny nurt Passata i pozostaje najbardziej szykownym samochodem w ofercie firmy. Ale dla Volkswagena sam styl nadwozia nie wystarczył – o nie. Dlatego wersja Shooting Brake oferuje jeszcze bardziej elegancki wygląd i większą praktyczność.

Volkswagen oferuje szeroką gamę opcji układu napędowego w Arteon Shooting Brake, w tym benzynę, olej napędowy i hybrydę typu plug-in. Ja do testów otrzymałem drugą opcję, która łączy 1,4-litrowy silnik benzynowy z silnikiem elektrycznym – łącznie dając 215 KM i możliwość przejechania na prądzie około 60 km (w praktyce przy nieidealnych warunkach udało mi się przejechać solidne 45 km). W połączeniu z sześciostopniową skrzynią automatyczną DSG i napędem na przednią oś, może rozpędzić się do 100 km/h w 7,8 sekundy i rozpędzić do 222 km/h.

Arteon Shooting Brake to zresztą model, który najlepiej sprawdza się przy wyższych prędkościach, co czyni go idealnym na dłuższe wycieczki lub dojazdy do pracy drogą szybkiego ruchu. Testowy model został udostępniony w bezpiecznej wersji Elegance na 18-calowych felgach, ale pewnie niejeden stateczny kierowca po poznaniu możliwości Arteona będzie w konfiguratorze pożądliwie patrzył na wersję R, która kosztuje, bagatela, 100 tysięcy złotych więcej i to bez zmiany tych samych, standardowych obręczy kół.

Z drugiej strony eHybrid będzie kuszącą opcją dla tych, którzy mogą regularnie ładować auto np. w domu, biurze czy centrum handlowym. Konkretny zasięg pozwoli na to, by sporo oszczędzić na samej eksploatacji.

Arteon jest wewnątrz uspokajająco komfortowy – zapewnia wyjątkowo ekskluzywny charakter, a cyfrowe tarcze i duży ekran dotykowy montowany w standardzie oznaczają, że w ofercie jest również mnóstwo technologii. Nie da się ukryć, że VW jako grupa ma jedne z wygodniejszych systemów infotainment na rynku, a w tak wysokim modelu jak Arteon Shooting Brake trzeba było opakować całość w sposób godny klasy tego samochodu.

Pomimo tego, że jest on bardziej eleganckim kombi niż większość dostępnych na rynku, pozostaje praktycznym wyborem. W wersji eHybrid bagażnik ma pojemność 455 litrów przy rozłożonych tylnych siedzeniach, a po złożeniu zwiększa się do 1 497 litrów. Na papierze nie jest więc dużo przestronniejszy niż zwykły sedan, choć jego kształt jest o wiele bardziej użyteczny. Zarazem większą praktyczność zapewnia wersja niehybrydowa (590 / 1 632 litry), a maksymalną bardziej konwencjonalny Passat Kombi.

Wspomniana wersja wyposażenia Elegance poza oddawaniem charakteru swojej nazwy, dodaje m.in. samopoziomujące się reflektory LED, elektryczny fotel kierowcy i trzystrefową klimatyzację.

Sama jazda to klasyka marki, zapewniającej czystą przyjemność z jazdy. Arteona Shooting Brake prowadzi się lekko, a wchodzenie w zakręty jest pewne, bez względu na prędkość. Tryb sportowy gwarantuje ciut więcej emocji prowadzeniu tego eleganta dzięki utwardzonemu zawieszeniu, jednak zawsze pozostawia lekki niedosyt niż przesyt w tej materii.

Nie powinno być wielką niespodzianką, że styl i jakość Arteona Shooting Brake nie są tanie. Ceny są na równi z tymi BMW i Audi, a zaczynają się od 174 900 PLN. To o 6 500 PLN więcej niż za podstawowego Arteona i o 43 300 PLN więcej niż za Passata Varianta. Przy takiej różnicy trzeba wiedzieć, że oczekuje się, by wybierane auto było stylowe i wyrażało pewność siebie właściciela.

Jeśli szukasz dużego i praktycznego kombi, ale nie chcesz rezygnować ze stylu, warto rozważyć zakup Volkswagena Arteon Shooting Brake. Moim zdaniem jest to jeden z najlepiej wyglądających samochodów w tym segmencie, co dla wielu będzie kluczowym elementem wyboru. Chociaż nie jest tak przestronny jak bardziej klasyczne kombi, a wrażenia z jazdy pozostają kwestią kompromisów, ten Arteon pozostaje niezwykle pożądany i stanowi świetną alternatywę dla bardziej rodzinnego Passata czy mercedesowej C klasy.

